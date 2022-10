Hardknott pass © Steve Flen

Weet je nog waarom je ooit met wielrennen bent begonnen? Hopelijk omdat je het leuk vond, maar misschien ook wel om een bepaalde prestatie neer te zetten. Bij wielrenners gaat het vaak om de langste tochten, of juist de zwaarste beklimmingen.

Voor onderstaande lijst heb je een flinke bak conditie en uithoudingsvermogen nodig. En een paar krachtige kuiten. Sommige hiervan zijn klassiekers waardoor je je kan meten met de pro’s. Voor andere zal je toch echt op karakter moeten gaan fietsen om de top te behalen. Welke ga jij afvinken?

MONT VENTOUX: voor fietsers die van martelingen houden

Waar : Frankrijk

Lengte : vanaf Bédoin 21.8km

Maximale stijging : 11%

Hoogtemeters : 1.611m

Gevaren : Wind, hitte en de uitputtingsslag.

De Mont Ventoux is een klassieker en wordt gezien als de vreselijkste beklimming van Frankrijk. Deze berg, met een hoogte van 1.912 meter, staat beter bekend als ‘de gigant van de Provence’. De beklimming als je start vanuit Bédoin is met 21.8 kilometer lang te noemen. Het stijgingspercentage ligt steeds rond de 10%, wat niet echt super veel is. Maar zodra je boven de boomgrens komt gaat de wind de strijd met je aan.

De Engelse wielrenner Tom Simpson heeft de klim niet overleefd. Tijdens de Tour de France uit 1967 stortte hij in wegens oververmoeidheid en overleed op 29-jarige leeftijd.

Mont Ventoux: de klassieker © Getty Images

HARDKNOTT PASS: de klim voor harde zielen

Waar : Engeland

Lengte : 2.6km

Maximale stijging : 33%

Hoogtemeters : 315m

Gevaren : Regen, hagel, wind, verdwaalde schapen.

Engeland heeft dan wel geen extreme bergen, maar zoals in de Tour de France van 2014 te zien was kunnen de rijders toch een flinke klap te verduren krijgen. Hardknott Pass in het Lake District heeft de naam de steilste en zwaarste beklimming te zijn.

De beklimming start al meteen erg steil. Kort daarna krijg je heel even de tijd om de hartslag wat te laten zakken. Als het pad verder naar boven slingert staat er 30% stijgingspercentage op je te wachten. Als je dat overleeft dan mag je de laatste 800 meter nog tussen de 20-25 procent stijgen. De weg ligt onbeschut dus wind en regen kunnen het extra moelijk maken. Nog een rondje?

Au! En het gaat nog even door! © Steve Fleming

DANTE’S VIEW: een kijkje door de ramen van de hel

Waar : USA

Lengte : 64.8km

Maximale stijging : 13%

Hoogtemeters : 1.785m

Gevaren : Uitputting door hitte en uitdroging met de dood als gevolg.

Amerika’s Death Valley staat niet echt bekend als de ultieme plek om te gaan fietsen. Temperaturen halen makkelijk de 50 graden Celsius en namen van de bezienswaardigheden zeggen genoeg. Wat dacht je van: Funeral Mountains (Begrafenis berg), Devil’s Golf Course (Golfbaan van de Duivel) of Coffin Peak (Doodskist Piek). Je moet er maar zin in hebben.

Maar waar ter wereld is het alsnog mogelijk om vanaf zeeniveau zo’n 1700 meter in één stuk te kunnen beklimmen?

De tocht begint op 85 meter onder zeeniveau op het laagste niveau in Noord-Amerika. De droge zoutvlaktes van Badwater Basin. De eerste 25 kilometer zijn redelijk vlak te noemen en de daaropvolgende 30 kilometer stijgen nauwelijks. Het venijn zit hem in de staart. Hoe dichter bij de top, hoe steiler de klim wordt. De laatste kilometer bedraagt het percentage 13%. Hopelijk ben je meer levend dan dood als je op de top arriveert. Zou zonde zijn als je niet van het uitzicht kan genieten.

Flink aanzetten in Death Valley © Christian Pondella

KHARDUNG PAS: voor de sterke verhalen

Waar : India

Lengte : 39km

Maximale stijging : 5%

Hoogtemeters : 1.859m

Gevaren : Hoogteziekte en vrachtwagenchauffeurs van het leger.

Deze weg werd lange tijd gezien als de hoogste weg ter wereld waarop nog gereden kon worden. Mede daarom staat deze dan ook hoog op menig bucketlist van die-hard bikers. Eigenlijk krijg je al spijt zodra je begint met trappen. Vanaf het plaatsje Leh is het 39 kilometer naar de top. Het stijgingspercentage blijft rond de 5% en de weg is niet geasfalteerd. Eitje, toch?

Met de grenzen van Pakistan en China in de buurt stikt het hier van legerconvoois. Maar dit is niks vergeleken met wat de hoogte met je kan doen. De laatste 15 kilometer route bestaat voornamelijk uit rotsen en sneeuw. Acute hoogteziekte kan ontstaan vanaf 2400 meter hoogte. De Khardung Pas bevindt zich op meer dan het dubbele...

Pas op voor hoogteziekte: India's Khardung La © Prabhu B Doss

PASSO DELLO STELVIO: de klim voor die die-hard masochisten

Waar : Italie

Lengte : vanaf Prato 24.3km

Maximale stijging : 14%

Hoogtemeters : 1.808m

Gevaren : Psychische kwelling.

Vanuit de lucht gezien ziet de Stelvio er zowel gemeen als aantrekkelijk uit. Gezien de hoogte waarop deze pas zich bevindt is het alleen mogelijk om in de zomer de beklimming te proberen. Zelfs dan kan je nog flinke pakken sneeuw tegenkomen tijdens je rit. In de winter is de pas gesloten. Als je vanuit Prato start staan er 48 haarspeldbochten op je te wachten, allemaal keurig genummerd op een steen aan de kant van de weg. Daar komt het psychische deel om de hoek kijken.

De legendarische Fausto Coppi, bijgenaamd ‘Kampioen der Kampioenen’ vertelde na het beklimmen van de Stelvio “dat hij dacht te gaan sterven” tijdens de klim. De kans is redelijk aanwezig dat je je slechter voelt.

Alleen maar bochten op de Stelvio pass © Oliver Wieser

PASO INTERNACIONAL LOS LIBERTADORES: een uitzicht om voor te sterven

Waar : Chili, Argentinië

Lengte : 25km

Maximale stijging : 14%

Hoogtemeters : 1.600m

Gevaren : Kou, hoogte en vrachtwagens.

Deze pas, die zelfs een eigen Twitter feed heeft, kronkelt zich een weg door de Andes tussen Chili en Argentinië. Vanuit Los Andes Chile gaat deze weg via perfecte haarspeldbochten naar een hoogte van 3.800 meter waar je verwelkomd wordt door een standbeeld van Christus. De eerste 29 bochten brengen je 600 meter hoger tot ongeveer 2.800 meter boven zeeniveau. Vanaf daar is het nog 5 kilometer naar het Chileense immigratiepunt en nog twee kilometer naar de start van een oude weg die je naar de top brengt.

De weg naar de top is een stuk zwaarder door de hoogte, rotsachtige wegen en meer dan 10% stijgingspercentage. De wind maakt het nog net even zwaarder maar uiteindelijk word je beloond met een view die je nooit meer zal vergeten. En vergeet vooral geen warme kleding mee te nemen, in 2013 werden 15.000 Chilenen getroffen door een sneeuwstorm.

Paso Internacional Los Libertadores © Pinar Pinzuti