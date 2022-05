Je hoeft geen bartender voor te zijn om deze lekkere mocktails in elkaar te draaien deze zomer. Met Red Bull Cactus Summer Edition en nog wat simpele ingrediënten kom je aardig op weg.

Hieronder hebben we drie verschillende verfrissende opties voor je samengesteld die variëren van wortels, tot Aloë vera en zelfs bieten. Lees snel verder en geniet!

Vul een tumblerglas met het wortelsap, limoensap en Red Bull Cactus Summer Edition en mix het met een lepel. Pro tip, voeg wat crushed ice of ijsblokjes toe voor een ultieme verfrissing! Garneer het drankje met geraspte wortel en een lime wheel en begin te genieten.

Zin in een nieuwe smaakervaring? Mix wat afgekoelde earl grey thee, limoensap en Red Bull Cactus Summer Edition toe aan een longdrinkglas en mix dit goed. Garneer het met Aloë vera & Sinaasappel voor een lekkere twist.

