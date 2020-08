Nikola Abadjiev in actie © Ivaylo Donchev / Red Bull Content Pool

1. IJmuiden

IJmuiden is een van de meest veelzijdige spots van Nederland doordat je hier zowel als beginner op vlakkere stukken kunt kennismaken met de zee, maar als gevorderde op andere stukken dikke golven kunt rijden. Het strand is lekker breed waardoor er genoeg ruimte is om je kite op te laten of te landen. Deze spot kent veel verschillende zandbanken en blijft vrij lang ondiep waardoor je ook wat verder uit zee gewoon kunt staan. Direct voor de surfzone vind je een relaxte strandtent om na je sessie even op krachten te komen.

2. Downwinder

Een downwinder houdt in dat je upwind start met kiten en vervolgens langs de kust met de wind mee vaart, dus zonder hoogte te lopen. Afhankelijk van de wind en je conditie kom je een aantal kilometer verder weer het strand op waarbij slim afspreken met familieleden of gebruik maken van het OV ervoor zorgen dat je weer thuiskomt. Doordat je enkel downwind vaart kun je alle golven optimaal benutten en zeker in een groepje is dit te gek. Vergeet onderweg ook niet even te stoppen bij een strandtent om bij te tanken. De ultieme kitesurf-trip volgens velen.

3. Texel

Alleen al het feit dat je met de veerboot naar dit Waddeneiland moet staat al garant voor een vakantiegevoel. Op het eiland zelf, wat volgens de Lonely Planet in de top 10 van mooiste bestemmingen van Europa behoort, waait het altijd harder dan op het vasteland, nog een plus. De brede en vaak verlaten stranden maken het plaatje af, samen met de dikke golven die hier voorbij kunnen komen. Wat minder ervaren? Dan is hoogwater de beste tijd om te gaan, je vindt dan wat vlakkere secties op zee.

4. Mirns

Een van de beste binnenwaterspots van Nederland dat met zijn vlakke en ondiepe water vele freestylers aantrekt. Het water blijft tot bijna 500 meter uit de kant nog ondiep waardoor je kant staan, dus je kunt hier al je nieuwe tricks perfect oefenen. Aangezien velen dit aantrekkelijk vinden, kan op goede dagen wel flink druk zijn, ook met Duitsers. Door dat taalverschil ben je toch een beetje op vakantie…

5. Kijkduin

Sinds een aantal jaar kun je op de lagune van de Zandmotor op vlak binnenwater varen, met de voordelen van een stabiele zeewind. Dit opgespoten stuk strand kent een speciale kitesurfzone en het water is bijna overall ondiep zodat je kan staan. Ook heb je hier geen last van stromingen of golven. Wil je juist golven? Loop dan een stukje door en voila: je staat op volle zee. Een bijzonder stukje Nederland waar je een keer gevaren moet hebben.

Voor alle spots geldt natuurlijk dat je je goed inleest over de juist windrichtingen, getijden en lokaal geldende regels. Vervolgens de auto inladen met vrienden en gear en je ultieme Hollandse kitesurf-trip kan los!