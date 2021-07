Jouw spieren moeten continu geprikkeld worden om te kunnen groeien. Train je wel fanatiek een aantal keer in de sportschool, maar blijf je altijd binnen je comfortzone. Dan gaan jouw spieren ook niet groeien. Door binnen je comfortzone te blijven trainen onderhoud je slechts de spiermassa die je al hebt. Stap uit je comfortzone door regelmatig je gewichten te verhogen en te variëren in het aantal herhalingen van de oefeningen. Af en toe een beetje spierpijn na het trainen hoort er nou eenmaal bij.

