Als fervente hardloper weet Louis Talpe als geen ander wat je wel of net niet moet doen om je sportieve doelen te bereiken. Wij vroegen hem naar zijn tips & tricks om die eerste 5 kilometer uit te lopen, en daarna eventueel naar langere afstanden te gaan. Handig voor iedereen die tijdens de Wings for Life World Run de virtuele finishlijn in de app te slim af wil zijn!

Maar voordat we op de tips overgaan eerst even de check of je wel meedoet aan de Wings for Life World Run. Op zondag 8 mei 2022 om 13 uur stipt lopen we wereldwijd voor het goede doel. Inschrijven kan op www.wingsforlifeworldrun.com >>

Louis Talpe © Rhode Van Elsen

"Mijn eerste 5 km dateert van toen ik een jaar of 10 was. Ik voetbalde en tenniste, ik zwom veel en ik had toen al een behoorlijk competitieve geest. Nog steeds, trouwens. Tijdens een sportvakantie in Club La Santa op Lanzarote heb ik deelgenomen aan een aquathlon, 400 meter zwemmen en 5 kilometer lopen. Vooral de vermoeidheid in de benen tijdens de laatste 100 meter kan ik me nog heel levendig herinneren (lacht)."

01 Met twee is beter dan alleen

"Een eerste gouden tip: vind een looppartner die even gemotiveerd is als jijzelf. Samen haal je het doel sowieso makkelijker dan alleen. Dat is trouwens ook de reden waarom zoveel mensen hun eigen record breken tijdens de Wings for Life World Run. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!"

02 Zorg voor de juiste loopuitrusting

"Draag tijdens het lopen de juiste schoenen in de juiste maat (normaal zijn loopschoenen altijd een halve maat groter dan je dagdagelijkse schoen), een T-shirt of jacket waarin je goed kan ademen en shorts waar je jezelf comfortabel in voelt. Als je aangepaste kledij draagt voor een sportactiviteit, dan geeft je dit sowieso al een fijner gevoel om mee te starten."

03 Vind het tijdstip dat voor jou het beste werkt

"De keuze om 's ochtends of 's avonds te lopen, is volledig aan jou. Ik merk zelf wel vaak dat mijn pezen en ligamenten sneller opgewarmd gerakenna de middag. Mijn eerste kilometers gaan dan ook makkelijker dan wanneer ik in de vroege ochtend ga lopen. Op 8 mei starten we in Brussel om 13 uur stipt - het perfecte tijdstip dus!"

04 Drink voldoende

"Iedereen kan makkelijk 5 kilometer lopen zonder veel extra koolhydraten, suikers of andere dingen nodig te hebben. Wat wel essentieel is, is dat je voor, tijdens en na de inspanning (en eigenlijk gewoon elke dag) genoeg water drinkt zodat je spieren tijdens de inspanning niet verkrampen."

"Als je langere afstanden wil lopen, dan is het wel belangrijker om erop te letten dat je ook de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Tijdens Ironman races, bijvoorbeeld, zorg ik dat ik voor het lopen genoeg koolhydraten op heb, drink ik tijdens het lopen altijd een hele hoop water en zorg ik dat ik genoeg snelle suikers binnenkrijg door een Red Bull naar binnen te spelen bij de tussenstops."

05 Stel jezelf een (realistisch) doel

"Elk jaar stel ik mezelf een aantal loop-, fiets- en zwemdoelen voorop. Bijvoorbeeld 10.000 kilometer fietsen, 1.500 kilometer lopen en 200 kilometer zwemmen. Zo heb ik altijd iets om naar te streven. Mijn prestaties en (behaalde) doelen houd ik ook graag bij in de Strava app . Dat werkt voor mij extra motiverend!"

Louis Talpe © Rhode Van Elsen

06 Haal er plezier uit

"Om vol te houden, is het belangrijk dat je hardlopen leuk maakt, bijvoorbeeld door met een vriend(in) te gaan of ondertussen naar je favoriete loopmuziek te luisteren. Zo zal je de volgende keer des te gemotiveerd zijn om een extra inspanning te leveren en telkens een beetje langer te lopen..."

07 Oefening baart kunst

"Een terecht cliché. Hoe vaker je traint, hoe makkellijker de afstanden worden. Ik probeer zelf minstens twee keer per week te lopen, en liefst drie keer zodat ik aan een mooi gemiddelde van 30 à 40 kilometer per week kom. Hopelijk is dat genoeg om tijdens de Wings for Life World Run de finishlijn voor te blijven (lacht)."