1. Sor

Sor is bekend van het collectief Black Acid. De Amsterdamse rapper heeft alles in zich om dit jaar dik te gaan: zijn verhaal is aangrijpend, flow is uniek, de lyrics pakken je, hij speelt de meme op zijn Instagram uit, en zijn muzikale benadering uiterst creatief. Dat is ook Rotjoch niet ontgaan, die zijn 101Barz wintersessie de hardste van het jaar kroonde, en hem prees om de manier waarop hij de sample waarop hij rapte flipte. En dan te bedenken dat hij slechthorend is. Sor, zoals hijzelf zegt, is meer dan een artiest. Hij is een priest. Amen to that!