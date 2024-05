01 Switch rijden

‘’Switch’’ rijden op een skateboard betekent dat je met je ongebruikelijke voet aan de voorkant van je skateboard te staat. Sta je normaal gesproken met je linkervoet voor, dan is rechtsvoor ''Switch'' voor jou. Technisch gezien is switch rijden geen trick, maar toch is het belangrijk om deze techniek te beheersen. Deze techniek zul je nodig hebben als je doorgaat naar meer geavanceerde skateboard tricks.

02 De Drop In

Ook deze trick is erg handig om te beheersen. Bij de Drop In zet je de tail van je skateboard op de rand van een quarterpipe, bowl of helling en gooi je je gewicht letterlijk in de strijd om de beweging te starten. Hoewel indroppen door veel skaters niet als een echte trick gezien wordt, is het een essentiële techniek om onder controle te krijgen. In het begin kan het een beetje eng zijn, maar het zal je zelfvertrouwen een boost geven!

Een Drop In is een belangrijke techniek © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

03 Manuals

Een manual, of ook wel een ''wheely'' genoemd is eigenlijk vergelijkbaar met een wheely op een fiets of motor. Bij Manuals rij je op de achterste óf voorste wielen van het skateboard. Om deze trick te doen leun je naar achteren, en druk je op de tail van je board, waardoor je voorwielen loskomen van de grond.

1 min Spencer Brown has manual skills for miles Spencer Brown’s upbringing on the rough surfaces of Baltimore gave him a head start in the control game!

04 De Kick Turn

De Kick Turn is een techniek die je gebruikt bij het carven op je skateboard. Bij de Kick Turn druk je met de achterste voet op de tail van je skateboard, waardoor je voorste wielen loskomen van de grond. Vervolgens maak je een draaibeweging waardoor de richting van je skateboard verandert. De Kick Turn wordt vaak gebruikt om te draaien in bijvoorbeeld een miniramp, bowl of halfpipe.

Charles Collet, Kickturn © Fred Mortagne

05 De Tic-Tac

De Tic-Tac is een techniek die bestaat uit meerdere kleine Kick Turn bewegingen van een paar graden. Door dit te doen duw je jezelf naar voren door kleine zijwaartse bochten. Deze techniek is ook erg handig om evenwicht terug te vinden na het uitvoeren van andere tricks.

06 De Ollie

De Ollie is de bekendste, en de belangrijkste skateboard trick. De Ollie is de trick waarbij het board tijdens het springen aan de voeten blijft plakken. Het kost wat tijd en misschien wat frustratie om de Ollie onder controle te krijgen, maar het is erg handig om hem goed aan te leren. De Ollie is de basis voor bijna alle andere skateboard tricks. In dit artikel leer je alles over de Ollie.

Dan Pensyl - Ollie © Zander Taketomo

07 De 180 Ollie

De 180 Ollie is een variatie op de normale Ollie. Het enige verschil is dat bij de 180 Ollie een halve draai gemaakt wordt van 180 graden. Ook deze trick is erg handig om onder controle te hebben. Voor veel gevorderde tricks is de 180 Ollie essentieel.

08 De Boardslide

De boardslide is de trick waarbij met het board over een rail of ledge gegleden wordt. Deze trick kan je kan gaan oefenen wanneer je de Ollie en Kick Turn onder controle hebt. Om de boardslide uit te voeren gebruik je de Ollie, om op de rail of ledge te springen, en glijd je met het stuk tussen de trucks van het skateboard over de rail.

Thaynan Costa - Boardslide © Kevin Metallier

09 De Rock to Fakie

De ‘Rock to Fakie’ is een van de eerste tricks die je kunt leren op een bank, quarterpipe of miniramp. Bij deze trick rij je hard omhoog, en laat je de voorste truck van het board over de rand van het obstakel heen heen gaan. Vervolgens balanceer je kort op de rand en vervolgens rij je weer switch naar beneden.

Michal Mazur - rock fakie © Wojtek Antonów

Heb je deze basis tricks helemaal onder controle, dan ben je zeker klaar voor het echte werk!