De beste spitsen van Nederland ooit!

Klaas-Jan Huntelaar was een type spits die leefde voor doelpunten. Hij had alleen de pech dat hij uit dezelfde generatie als van Persie kwam. Veel bondscoaches gaven de voorkeur aan de iets sierlijkere van de twee aanvallers, waardoor het nog bewonderingswaardiger is dat Huntelaar de nummer twee is op de lijst van topscorers aller tijden van het Nederlands elftal. In 76 interlands was

The Hunter

goed voor 42 doelpunten. Daarbij komt ook nog dat hij slechts 43 van die wedstrijden in de basis begon. Al bij zijn debuut tegen Ierland in 2006 was hij direct goed voor twee doelpunten en twee assists (4-0). Er zouden er nog ongelooflijk typische spitsengoals volgen.