startte in Abu Dhabi voor het eerst in 2020 een Formule 1 Grand Prix vanaf pole position. En direct wordt duidelijk dat Max die positie kan behouden. Hij wint voor de tweede keer en nam de leiding van start tot finish - om vervolgens de 10e overwinning van zijn carriere te pakken.

Max heeft veel indruk gemaakt met zijn kwalificatie, waarin hij de snelste tijd claimde en waardoor hij voor de derde keer in zijn carriere vanaf pole mocht gaan vertrekken. Zijn voorsprong verminderde tijdens de kwalificatie, die enorm aan het groeien was, maar hij overleefde. Alsnog vloog hij naar een winnende marge van 15.976 seconden.

Max heeft veel indruk gemaakt met zijn kwalificatie, waarin hij de snelste tijd claimde en waardoor hij voor de derde keer in zijn carriere vanaf pole mocht gaan vertrekken. Zijn voorsprong verminderde tijdens de kwalificatie, die enorm aan het groeien was, maar hij overleefde. Alsnog vloog hij naar een winnende marge van 15.976 seconden.

Max heeft veel indruk gemaakt met zijn kwalificatie, waarin hij de snelste tijd claimde en waardoor hij voor de derde keer in zijn carriere vanaf pole mocht gaan vertrekken. Zijn voorsprong verminderde tijdens de kwalificatie, die enorm aan het groeien was, maar hij overleefde. Alsnog vloog hij naar een winnende marge van 15.976 seconden.

De race in Abu Dhabi leek in maart een ver vooruitzicht. Net als de Dutch Grand Prix, leek het er ook op dat deze race niet door kon gaan. De geplande seizoensopening in Australie werd geannuleerd. En wegens de toenemende gevolgen van de crisis wereldwijd, werden 22 andere races ook geannuleerd. Waaronder de race in eigen land.

De race in Abu Dhabi leek in maart een ver vooruitzicht. Net als de Dutch Grand Prix, leek het er ook op dat deze race niet door kon gaan. De geplande seizoensopening in Australie werd geannuleerd. En wegens de toenemende gevolgen van de crisis wereldwijd, werden 22 andere races ook geannuleerd. Waaronder de race in eigen land.

De race in Abu Dhabi leek in maart een ver vooruitzicht. Net als de Dutch Grand Prix, leek het er ook op dat deze race niet door kon gaan. De geplande seizoensopening in Australie werd geannuleerd. En wegens de toenemende gevolgen van de crisis wereldwijd, werden 22 andere races ook geannuleerd. Waaronder de race in eigen land.

Ondanks ongekende uitdagingen slaagden de organisatoren van F1 erin om in slechts vijf maanden tijd 17 races opnieuw te plannen en door te komen. Als eerste was daar de

The French racing driver who's all set to drive for Red Bull Racing in 2019.

Flying the flag for Thailand in Formula One with Toro Rosso.

Always keep pushing!

The French racing driver who's all set to drive for Red Bull Racing in 2019.

Flying the flag for Thailand in Formula One with Toro Rosso.

Always keep pushing!

In ronde 14 opende Verstappen de wedstrijd weer toen de safety car van het circuit vertrok. Hij pakte snel een voorsprong van meer dan een seconde op Bottas en was al snel terug op zijn 'drie-seconden-plus wolk'. In ronde 40 van de 55-ronde durende race had Verstappen een voorsprong van bijna acht seconden, met zijn teamgenoot,

De Honda motor in de RB16 van Verstappen miste geen seconde en bij de geblokte vlag bedroeg zijn winnende marge bijna 16 seconden over Bottas, met Hamilton die het podium als derde beklom. Albon die een handvol seconden meer had, eindigde op de vierde plaats.

De Honda motor in de RB16 van Verstappen miste geen seconde en bij de geblokte vlag bedroeg zijn winnende marge bijna 16 seconden over Bottas, met Hamilton die het podium als derde beklom. Albon die een handvol seconden meer had, eindigde op de vierde plaats.

De Honda motor in de RB16 van Verstappen miste geen seconde en bij de geblokte vlag bedroeg zijn winnende marge bijna 16 seconden over Bottas, met Hamilton die het podium als derde beklom. Albon die een handvol seconden meer had, eindigde op de vierde plaats.