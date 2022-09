Luister goed. Hoor je dat? Het gebeurt nu in je borstkas. Ademhalen is alles - het is iets wat we doen om te overleven, iets wat we elke dag doen, en toch negeren de meesten van ons het, terwijl erop concentreren je fysieke en mentale niveau exponentieel zou kunnen verhogen. Gelukkig kan sport ons de weg wijzen...