Vier definiërende auto’s die Newey’s verhaal bij Red Bull Racing vertellen

Na bijna twee decennia voor Red Bull werkzaam te zijn geweest als Chief Technical Officer, heeft Newey besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Om zijn bijdrage aan het succes van het team te eren, werpen we een blik op vier definiërende auto’s die het verhaal van de legendarische designer vertellen.

01 RB3

0 overwinningen; 25 punten; vijfde in klassement

Wanneer Newey voor Red Bull Racing achter de tekentafel plaats mag nemen, is het te laat om een grote invloed op het design van de 2006-auto (RB2) te hebben. Hij richt zich daarom hoofdzakelijk op voorbereidingen voor het volgende seizoen. Voor Newey begint dit met het vinden van een competitieve krachtbron. “We gebruikten toen een Ferrari-motor, maar in die tijd wist je niet of je dezelfde motor als het fabrieksteam kreeg. We wilden races winnen, meevechten om het kampioenschap”, vertelt de Chief Technical Officer de Red Bulletin. In Renault vindt Red Bull een partner die gelijkwaardig materiaal levert.

Mark Webber met de RB3 op Monza © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Newey’s eerste F1-auto voor Red Bull, de RB3, blijkt een stap in de goede richting. Het team eindigt in 2007 liefst zeven keer in de punten. Helaas wordt de auto geplaagd door allerhande mechanische problemen, waardoor deze dubbel zo vaak de finish niet haalt. In 2008 zijn de technisch gremlins grotendeels uitgeroeid en scoort de geëvolueerde RB4 zelfs een podium in Canada. Verderop in de pitstraat kent Red Bull dankzij het tot bloei komende Toro Rosso nog meer succes. Met de identieke STR3 – in feite de RB4 met een Ferrari-motor – verzamelt Sebastian Vettel punten alsof het spaarzegels zijn. Het Duitse talent beleeft zijn moment suprême op een regenachtig Monza, waar hij in barre omstandigheden poleposition én de overwinning behaalt.

02 RB5

6 overwinningen; 153,5 punten; tweede in klassement

Dat de RB3 en daaruit voortkomende RB4 het niet kunnen opnemen tegen de Ferrari’s en McLarens is geen schande. F1 zit dan diep in een reglementencyclus – het gat naar de top is te groot om te dichten. Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan de auto voor 2009: het jaar dat F1 weer met een schone lei begint. Brawn GP zorgt met haar vernuftige double diffuser voor een sprookjesverhaal door zes van de eerste zeven races te winnen. Waar de grote, gevestigde teams door het ijs zakken, grijpt Red Bull haar kans. In China wordt het harde werk beloond met niet alleen een overwinning, maar een heuse 1-2. In de ontwikkelingsstrijd ontpopt Red Bull zich als een van de topteams. Tegen het einde van het seizoen is de RB5 zo mogelijk de snelste auto op de grid.

De RB5 in China door de regen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het kampioenschap gaat in 2009 naar Brawn, maar Red Bull legt dat jaar een geweldige basis voor toekomstig succes. En dat succes zal volgen ook. In een turbulent 2010 kroont Vettel zich tot kampioen en zegeviert het team bij de constructeurs. Het is de eerste van vier opeenvolgende dubbelslagen. Hoe dat kon? “De RB5 en RB8 zijn nauw aan elkaar verwant. Nadat double diffusers verboden werden, maakten we met behulp van de uitlaat een geblazen diffuser waarmee we heel weinig performance verloren. Sebastian kon de auto extreem goed insturen, heel hard en heel vroeg. De achterkant was erg stabiel”, aldus Newey.

03 RB16

2 overwinningen; 319 punten; tweede in klassement

De introductie van hybride motoren was een behoorlijke klap voor Red Bull, dat tweede viool moest spelen achter Mercedes. Ondertussen raakte Newey zijn liefde voor de sport langzaam kwijt. De sport zou creativiteit te veel aan banden leggen. Om zijn ei kwijt te kunnen, krijgt hij de ruimte om zich op andere projecten te richten, zoals de America’s Cup en het maken van hypercars. In aanloop naar 2020 zorgt Newey dat hij weer nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de F1-auto. De RB16, aangedreven door een krachtige Honda-motor, weet in handen van Max Verstappen het vuur aan de schenen van Mercedes te leggen. De Nederlander scoort dat jaar twee overwinningen, waaronder een zeer overtuigende in de slotrace op het Yas Marina Circuit.

Max Verstappen verslaat de Mercedes coureurs in Abu Dhabi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het was de bedoeling dat in 2021 ‘ground effect’ auto’s geïntroduceerd zouden worden, maar wegens Covid worden de nieuwe regels met een jaar uitgesteld. Wel moesten de teams de achterkant van de auto aanpassen. Newey: “Volgens Mercedes werden zij benadeeld en wij geholpen, maar dat klopt niet helemaal. Het gaf ons de mogelijkheid de gebreken van de RB16 aan te stippen." Met de vernieuwde, verbeterde RB16B kan Verstappen de strijd aangaan met Lewis Hamilton. Wat volgt is een heuse titanenstrijd, die uitmondt in een krankzinnige finale op het circuit waar Max een jaar eerder zijn stempel drukte. Wanneer alle hoop verloren lijkt, zet een perfect getimede safety car de race op zijn kop en weet Verstappen alsnog met zijn eerste wereldtitel aan de haal te gaan, en de kroon terug naar Milton Keynes te brengen.

04 RB18

17 overwinningen; 759 punten; eerste in klassement

Dat Red Bull de smaak te pakken heeft, blijkt wel als de RB18 zijn eerste rondjes mag maken. Behalve de Ferrari’s komt niemand erbij in de buurt, maar ook de Italianen blijken geen antwoord op de genadeloze en succesvolle ontwikkeling van de RB18 te hebben. Verstappen wint dat jaar liefst 15 van de 22 GP’s met de auto en breekt daarmee een lang staand record van Michael Schumacher. De twee zeges van Sergio Perez brengen het totaal naar 17 overwinningen.

Jeddah 2022: de eerste van 17 overwinningen van de RB18 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het succes was zelfs voor Newey een schok. “Eigenlijk was ik helemaal niet enthousiast over de nieuwe regels”, geeft hij toe. “Maar we kregen op het laatste moment wat meer vrijheid om de auto vorm te geven. Toen bleek dat er toch heel wat potentieel was, veel meer dan we oorspronkelijk hadden verwacht.” Dat was niet gelogen. De RB19 breekt alle records. Red Bull domineert het seizoen 2022 en wint slechts één race niet. Voor de vorm scherpt Verstappen zijn eigen record verder aan, naar een schijnbaar onmogelijk te overtreffen 19 (negentien!) zeges in een seizoen. Gezien het succes van het concept is het niet ondenkbaar dat de RB20, die inmiddels al vier races heeft gewonnen, Newey’s achtste Red Bull wordt die in de geschiedenisboeken vereeuwigd zal worden. Adrian, bedankt!