01 Wie is Adrien?

‘’Ik ben Adrien Raza, 26 jaar oud. Ik ben van origine Frans. Ik ben op vroege leeftijd in Nederland gaan wonen en woon nu in Rotterdam. En verder ben ik een skimboarder.’’

02 Wat is skimboarden?

‘’Skimboarden is een watersport waarbij men zich met een houten plank, de skimboard, over het water verplaatst. Skimboarding is een soort van skateboarden op water. De tricks lijken ook op die van skateboarden.’’

Skimboarden lijkt op skateboarden op water © Aaron Zwaal

03 Wat is jouw stijl?

‘’In het skimboarden heb je Flatland Skimboarding, Wave Skimboarding en Urban Skimboarding. Flatland vindt plaats in ondiep water. Deze vorm vindt daarom veel plaats op vlakke stranden en rivieren. Wave Skimbording lijkt op surfen. Wave skimboarding kan je in Nederland bijna niet uitvoeren. Ik focus me de laatste tijd vooral op Urban Skimboarding.''

''Eigenlijk heb ik dat per toeval leren kennen. Ik was in Taiwan en had geen auto om naar het strand te gaan voor Flatland Skimboarding en kon de ramps die ik normaal gebruikte natuurlijk niet meenemen per bus. Daarom ging ik naar de stad, waar al genoeg rails en ramps aanwezig zijn voor Urban tricks. Vroeger deed ik veel hetzelfde tricks, maar met Urban Skimboarding is elke plek anders en daardoor elke trick anders. Het voelt alsof ik met Urban Skimboarding de sport opnieuw ontdek.’’

04 Wat betekent de sport voor jou?

‘’Ik speelde bij de jeugdopleiding van voetbalclub Feyenoord. Dit betekende veel trainen en leven voor de sport. In een beruchte zomer had mijn neef een beginnerboard gekocht en ik mocht hier ook mee oefenen. Ik was niet meteen heel goed, maar heb me daarna ingelezen in de sport en gekeken naar YouTube video’s van professionals. Ik vond skimboarding in tegenstelling tot voetbal bevrijdend. Ik sloot aan bij een skimboardgroep en de rest is verleden tijd. Ik kan mijn creativiteit kwijt in de sport. Dat vind ik nog steeds het belangrijkste.’’

05 Hoe heeft je skimboardcarrière zich ontwikkeld?

‘’Ik heb vanaf mijn 16e kleine competities in Nederland gedaan. Toen kreeg ik een sponsor in de Verenigde Staten en mocht ik daarheen voor een grotere competitie. Verder ging ik elke zomer op Europese Tour. Doordat ik veel met de sport bezig was, ging het vanzelf. Ik begon te winnen. Momenteel kan ik zeggen dat ik vier keer Europees kampioen ben. Dat is iets waar ik erg trots op ben.’’

06 Wat was de inspiratie voor skimboarden in Waalhalla?

‘’De mensen van Waalhalla Nijmegen hebben contact met me opgenomen en het idee voorgesteld om in hun skatepark te gaan skimboarden. Ik wist op voorhand niet of dit zou gaan lukken en ik was bang om het skatepark kapot te maken. Toen ben ik een paar keer daar gaan oefenen en het was erg moeilijk. Daar heb ik zelf wat plannetjes opgezet en uitgevoerd. Het voelde alsof het puzzelstukje in zijn plaats viel.’’

Waalhalla Nijmegen was de place to be © Aaron Zwaal

07 Hoe verliep het filmen?

‘’Het was een van de leukste shoots die ik heb gehad. Wanneer ik een idee had voor een trick of shot, wilde iedereen me helpen en was enthousiast. Het bleef moeilijk, het board was heel glad en lastig te controleren, maar ik ben ontzettend blij met het eindresultaat.’’

08 Wat was jouw favoriete trick?

‘’Mijn favoriete trick was toen we de zandzakken op de top van het platform legden. Daardoor had ik dieper water, zodat ik op de platform kon springen. Ik had deze trick al langer uitgedacht, maar dit was de eerste keer dat ik het probeerde. Gelukkig werkte het verbazingwekkend goed. Dat was fantastisch!''