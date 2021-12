Age of Empires 4 is eindelijk uit en dat betekent dat we ons weer vol overgave op één van de meest klassieke strategische games aller tijden kunnen storten. Echter, voor de beginnende strateeg is het soms een beetje lastig om het spel in één keer te begrijpen want al vanaf het eerste moment gebeurt er een hele hoop. Daarom deze handige tips om al vanaf de eerste seconden het spel te domineren.

01 Kies een volk dat je leuk lijkt en leer het kennen

Er zijn heel veel verschillende volkeren in Age of Empires 4, en het zou kunnen dat je ze misschien allemaal wilt proberen in het spel. Dat is geen slecht idee, maar zo ga je nooit aan een volk kunnen wennen. Beter is het om je van tevoren in te lezen en op basis van welk volk je interessant lijkt een keuze te maken . Blijf ook bij deze keuze, want elk volk zit tjokvol met eigenaardigheden waar je alleen achter komt als je veel tijd in een land steekt.

Ben je echt helemaal nieuw in het spel, dan is Engeland een goede keuze . Dat volk legt goedkoper en makkelijker een voedselvoorraad aan en de dorpelingen krijgen standaard een pijl-en-boog mee, zodat ze meer schade kunnen aanrichten tegenover vijanden en barbaren die jouw dorp willen ruïneren.

02 Zorg voor een goede early game

Early game, zoals de Engelse term doet vermoeden, betekent de eerste periode van een nieuwe pot. Deze is van levensbelang. Je begint met een scout en wat dorpelingen. Stuur de scout op pad om de regio rondom jouw dorp te verkennen want kennis is immers macht. Als jij weet wat de tegenstander doet, dan weet je hoe je, je moet verdedigen. Zet je dorpelingen aan het werk. Hout en voedsel zijn de belangrijkste grondstoffen in de early game, dus zorg ervoor dat deze meteen worden gedolven.

Hout is belangrijk omdat je er gebouwen mee kan maken. Voedsel is belangrijk omdat je daarmee meer dorpelingen kan maken. Deze dorpelingen hebben wel huizen nodig om in te wonen, dus zorg ervoor dat je niet al jouw dorpelingen op de grondstoffen zet. Laat één van je dorpelingen ook zeker bouwen , zodat je snel dorpelingen kan blijven maken, die je vervolgens weer voor je kan laten werken.

Goud is de derde meest belangrijke grondstof dus zorg dat je op een gegeven moment dit ook gaat mijnen . Steen kun je vooralsnog met rust laten, deze wordt pas later in het spel van levensbelang.

03 Korte productielijntjes

Age of Empires 4 © Xbox Game Studios

Een korte tip, maar wel belangrijk: zorg ervoor dat je dorpelingen niet al te ver hoeven te lopen om hun grondstoffen af te leveren . Bouw dus vlakbij een bos een houtkamp, en vlakbij een mijn een mijnkamp. Zo kun je de tijd maximaliseren dat de dorpelingen grondstoffen delven.

04 Werk als een team

Soms moet je een gebouw zo snel mogelijk in elkaar flansen. Vooral als je naar een nieuw tijdperk gaat, of juist door het voltooien van een gebouw de overstap kan maken, is het belangrijk om de grote gebouwen zo snel mogelijk af te krijgen . Dat kun je bewerkstelligen door dorpelingen van hun taak als grondstofdelver af te halen en tijdelijk mee te laten helpen met het bouwen. Dan gaat het ineens een stuk sneller. Je mist kortstondig wat grondstoffen, maar vanuit tactisch opzicht kan de snelheid die je verkrijgt in het bouwen juist het tij van een gevecht keren.

05 Leer hotkeys

Natuurlijk kan je alles aanklikken in Age of Empires, maar dat is traag. Beter is het om bepaalde hotkeys te gebruiken. Denk hierbij aan het maken van bepaalde groepen door eenheden te selecteren, Control in te drukken en dan op een nummer te drukken. Druk je dit nummer nu in op je toetsenbord, dan selecteert het spel automatisch de eenheden die je had geselecteerd toen je de hotkey aanmaakte. Dit werkt ook voor gebouwen!

06 Begrijp je eenheden

Vechten in Age of Empires is een combinatie van twee factoren: hoeveel eenheden heb jij ten opzichte van je tegenstander, en hoe sterk zijn die eenheden als ze tegenover elkaar worden gezet. De eenheden van het spel werken volgens het steen-papier-schaar-principe , waarbij een eenheid altijd sterk is tegen een bepaalde groep, en altijd zwak is tegen een bepaalde groep. Leer deze sterke en zwakke punten, en vervolgens kun jij op basis van de informatie van je scout een goed strijdplan bedenken om de wedstrijd te winnen.