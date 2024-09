Bikepacking: wat is het en wat heb je nodig

Je hoort de term bikepacking steeds vaker voorbij komen. Wellicht ben je er al bekend mee, maar het zou ook kunnen dat er een compleet nieuwe wereld voor je opengaat.

Dat bikepacking dé trend voor de komende jaren lijkt te worden mag duidelijk zijn. Zie je jezelf al op pad gaan met je eigen fiets en spullen?

01 Wat is bikepacking?

Voordat je je in de avontuurlijke wereld van bikepacking stort wil je natuurlijk wel weten wat bikepacking precies is. Bij bikepacking leg je met je fiets een route af, verdeeld over een aantal dagen tot weken. Alle spullen die je onderweg nodig hebt neem je zelf mee. Denk hierbij aan een tent, reservemateriaal, kleding en eten.

Het mag duidelijk zijn dat lichtgewicht spullen noodzakelijk zijn. Je sjouwt tenslotte alles zelf mee, en ieder kilo is er weer een die je vooruit moet trappen.

Kenny Belaey maakt zich klaar voor de nacht © Christophe Akiki / Red Bull Content Pool

02 Welke fiets is het beste voor bikepacking?

Het mooie aan bikepacking is dat je er niet echt een speciale fiets voor nodig hebt. Theoretisch gezien zou het zelfs op je stadsfiets kunnen, het ligt maar net aan je doel.

Uiteraard zijn er ook fietsmerken die speciale modellen maken geschikt voor bikepacking. Voordeel is dat deze bikes vaak hufterproof zijn en daarnaast zijn uitgerust met veel bevestigingspunten voor tassen.

Ga je voor lange afstanden en heel veel kilometers dan is een racefiets, gravelbike of fixed gear je ideale maatje.

Ben je meer een biker die ook onverharde stukken wil fietsen, dan ga je voor de gravelbike. En wil je volledig off-road, dan zal een mountainbike of enduro MTB de betere keuze worden.

Vooral de bandenkeuze kan veel invloed hebben op je rit. Kijk hier dus goed naar zodra je je route hebt uitgestippeld.

Een lekker lichtgewicht titanium gravelbike © bikepacking.com

03 Wat heb je nodig voor bikepacking?

Je zal moeten overnachten dus een tent of tarp mag eigenlijk niet ontbreken. Ook een slaapmatje of slaapzak maken de nachten comfortabeler. Let bij de aanschaf goed op voor welke temperatuur je spullen geschikt zijn. En mocht je de bergen ingaan, de nachten kunnen erg koud worden op hoogte.

Daarnaast zal je spullen mee moeten nemen om te kunnen koken, zoals een brandertje, pannetjes, gedroogd eten en water. Tenzij je alleen koud eten neemt.

Kleding mag natuurlijk ook niet ontbreken. Aangezien je moeilijk voor iedere dag een ander setje mee wil nemen is het slim om te kijken naar spullen die sneldrogend zijn. Merino is een goede keuze, dit houd je warm als het koud is en koelt af als het warm is. En het neemt geen geurtjes op, wel zo fris mocht je onderweg een terrasje tegenkomen. Kleding vanaf 70% merino zijn goede keuzes.

Hoe ruiger de trails, hoe meer er kapot kan gaan. Neem dus altijd wat gereedschap mee voor de meest voorkomende reparaties. Op reservebanden en spaken zeker niet besparen! En een EHBO set.

Om al je spullen op te bergen zal je je fiets moeten gaan uitrusten met tassen. Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die zich specialiseren op opbergmaterialen voor bikepackers. Je staat soms versteld van op welke plek van je fiets er tegenwoordig tassen beschikbaar zijn.

Een kampvuur maken hoort er ook bij © Christophe Akiki / Red Bull Content Pool

04 Hoe bereid je je voor?

Allereerst wil je weten wat je kan verwachten tijdens je rit. Dus je kan lekker van tevoren een toffe route uitstippelen. Er zijn genoeg apps beschikbaar om je daarbij te helpen. Komoot is een prima app daarvoor. Met als extra voordeel dat er al heel veel bikepacking routes te vinden zijn!

De site bikepacking.com is nog uitgebreider met wereldwijde routes die je kan downloaden. Ook vind je er foto’s, tips en wetenswaardigheden.

Als je de zwaarte van je route weet dan kan je in gaan schatten hoeveel water je mee moet nemen. Aangezien je waarschijnlijk niet alles in één keer kan sjouwen kan je kijken of er onderweg waterpunten of winkels te vinden zijn. Voor eten kan je, mits slim aangepakt, al een aardig eind vooruit met repen en gedroogd voedsel.

Dit eenmaal bepaald kan je gaan trainen voor bikepacking. Dat wil niet zeggen dat je simpelweg kilometers moet maken. Uiteraard is dit belangrijk, maar je zal er ook aan moeten wennen hoe het is om met al die extra spullen op pad te gaan. Je fiets zal toch ander rijgedrag gaan tonen met al die spullen erop en eraan.

Om alles mee te nemen kan je krachttraining aan je trainingsprogramma toevoegen. Wij hebben al wat toffe oefeningen verzameld die je zeker gaan helpen om het onderweg wat makkelijker te hebben.

05 Wat zijn de meest populaire bikepacking bestemmingen?

Het goede nieuws is dat je niet meteen je volgende avontuur in het buitenland hoeft te beginnen. Sterker nog, Nederland stikt juist van de mooie plekken waar je eindeloos met je racefiets kan rijden zonder iemand tegen te komen. En qua MTB trails zijn we super verwend. Allereerst door de vele kilometers waarvan een groot deel ook singletrail is waar je ook met een gravelbike prima terecht kan. En Nederland is natuurlijk hartstikke plat waardoor je wat makkelijker in kan schatten hoe lang je over bepaalde afstanden doet.

Andere populaire bikepacking bestemmingen:

BeNeLux om toch wat hoogtemeters te pakken.

Groot-Brittanië, een heel gastvrij land met een enorm divers landschap. Misschien is dit wel hét mooiste land om een keer een bikepacking avontuur te doen.

De Alpen, die vervelen nooit. Maar een sterke conditie is vereist!

IJsland, misschien niet direct de bestemming waar je als eerste aan denkt. Maar wel heel mooi en bijzonder!

Voor de echte die-hards! © Blake Jorgenson / Red Bull Content Pool

Dat bikepacking niet altijd een ‘walk in the park’ wordt mag nu wel duidelijk zijn. Maar het zal zeker een uitdaging zijn die je nooit meer zal vergeten!

Goede voorbereiding is essentieel. En check zeker nog een keer alles voordat je gaat beginnen. Enjoy the ride!