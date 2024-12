Alles over de WSL in 2025

Caroline Marks lays it on rail in the Mentawai Islands © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

De WSL heeft onlangs het volledige schema van de wedstrijden voor de CT van 2025 bekend gemaakt. Dit is dé competitie voor de beste surfers van de wereld, met 12 events door het jaar heen. De Championship Tour bestaat uit 32 mannen en 16 vrouwen en bij elk evenement zijn er ook wildcards welkom: vier mannen en twee vrouwen. We zullen de surfers, net als vorig jaar, weer zien op wereldberoemde locaties, waaronder de Banzai Pipeline op de North Shore van Oahu, Bells Beach in Australië en Supertubos in Portugal. Maar er zijn ook een aantal nieuwe spots toegevoegd. Lees hier hoe het zit voor komend jaar.

2 min Check de beste sessies bij Supertubos Tiago Pires leidt het peloton bij de beste beachbreakbarrels van Portugal.

01 Hoe werken de heats?

Op de CT bestaan de openings- en eliminatierondes uit heats met 3 surfers , waarvan de beste twee doorgaan naar de volgende ronde. Vanaf dat moment is het één-op-één tot aan de finale. Heats duren tussen de 20 en 30 minuten, maar er kan tijd worden toegevoegd als er geen goede golven voorbij zijn gekomen in de tussentijd.

Golven worden gescoord een schaal van 10 punten en de beste twee golven van een surfer vormen het heat totaal . Er is geen limiet voor het aantal golven dat een surfer mag pakken tijdens de heat. Wel is er een prioriteitssysteem, te herkennen aan de letter P achter hun naam tijdens de heat. Degene die na een gepakte golf weer als eerste in het take-off gebied komt, heeft prioriteit op de volgende golf!

Jack Robinson, locked in © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

Terwijl de surfer met prioriteit vaak wat langer wacht op een goede golf, pakken degenen zonder prioriteit wat meer en minder goede golven, in de hoop toch een goede score te kunnen neerzetten. Prioriteit kan de beste vriend van een surfer zijn, zeker als ze de betere golven kunnen kiezen en deze niet zo vaak langs komen.

02 De score

Waar worden golven dan op gescoord? Het panel van vijf juryleden beoordeelt elke golf op een schaal van 1 tot 10. De hoogste en laagste beoordeelde score van een golf vallen af en het gemiddelde van de resterende drie scores vormt de uiteindelijke score. In totaal kun je dus 20 punten per heat verzamelen. De jury let hierbij op:

Commitment en moeilijkheidsgraad

Innovatieve manoeuvres

De combinatie van verschillende manoeuvres achter elkaar op de golf

Variatie

Snelheid, power en flow

Italo Ferreira's ferocious backhand blast © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

03 Mid-year cut en de WSL-Finals

Halverwege het seizoen wordt het deelnemersveld gehalveerd, ook wel de mid-year cut genoemd. Na de vijfde tourstop blijven er nog 22 mannen en 10 vrouwen over voor de tweede seizoenshelft. In de finale, tijdens de laatste stop van de Championship Tour, nemen de top 5 mannen en vrouwen het tegen elkaar op. Waar de tourstops vaak meerdere dagen duren, wordt de finale in slechts 1 dag gesurfd, waarbij de beste van die dag zich wereldkampioen mag noemen. In 2024 waren dat John John Florence en Caitlin Simmers.

The master of Cloudbreak, and a man in awe © Jimmy Wilson

In 2025 wordt de finale niet in California gehouden, maar op Fiji! Na een afzweigheid van zeven jaar keert de tour terug naar Cloudbreak , een golf die net zo perfect is op schouderhoogte als op double overhead. 4x gewonnen door de greatest of all time surfer, Kelly Slater.

04 Nog meer nieuw in 2025

3 min Mad Monday at Cloudbreak Here's the birds-eye-view of the historic big-wave session at Cloudbreak on Monday, May 23, 2016.

Naast Cloudbreak zijn er nog een aantal opvallende wijzigingen in het schema ten opzichte van vorig jaar. De iconische golf van Snapper Rocks keert terug tijdens de Bonsoy Gold Coast Pro in mei, ook Lower Trestles in Californië en Jeffreys Bay in Zuid-Afrika staan weer op het programma. Ook wordt er in 2025 een tourstop in de wavepool gehouden: de Surf Abu Dhabi Pro. De nieuwe wavepool van de Verenigde Arabische Emiraten, de eerste wavepool met zout water!

Jeffreys Bay in all its glory © Roy Harley/ASP

05 En wie zien we terug?

Molly Picklum © Domenic Mosqueira / Red Bull Content Pool

Bij de mannen is Brazilië vertegenwoordigd door Italo Ferreira en Joao Chianca . Ook Griffin Colapinto en Jack Robinson zullen die final 5 weer willen halen in 2025 om een gooi te doen naar hun eerste titel . Jordy Smith en Leonardo Fioravanti vullen het Red Bull team aan vanuit Zuid-Afrika en Europa.

Fioravanti gebruikt al zijn ervaring om positieve beslissingen te nemen © Ryan Miller / Red Bull Content Pool

Stay tuned voor de actie in 2025!