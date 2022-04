zijn racecarrière in karting. Geen verrassing, want autosport gierde door zijn aderen. Zo reed zijn opa ooit de Monte Carlo rally’s. David’s eigen carrière begon toen hij slechts 11 jaar oud was. Zijn vader had een kart voor hem gekocht en drie dagen later deed hij mee aan zijn eerste wedstrijd. Dit ging alleen niet zonder problemen omdat hij nog geen ervaring met de sport had. In de eerste bocht van die race sloeg zijn kart al over de kop.

Toen hij eenmaal wat ervaring had opgedaan, werkte hij zich snel op via lokale kampioenschappen. Dit loonde, want hij won drie Schotse kart kampioenschappen tussen 1983 en 1985. Hierna kwam hij vanuit zijn geboorteland Schotland in 1989 in het zuiden terecht in de Formule Ford 1600 waar hij twee titels van won. In 1990 volgde dan ook zijn McLaren Autosport Young Driver of the Year award. Dit gaf hem de kans om te testen met het McLaren F1 team. Een ware droom die uitkwam voor de jonge coureur.