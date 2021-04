Tijdens een MotoGP -weekend is er nauwelijks tijd voor een adempauze, want het schema is tot het nokje toe gevuld. Naast de MotoGP staan er altijd twee andere klassen op het zeer gevarieerde programma. En soms zelfs nog meer. De eerste klasse waar we je over bijpraten is de Red Bull Rookies Cup , de plek waar toekomstige MotoGP-kampioenen hun vuurdoop ondervinden.

Red Bull Rookies Cup

Sinds 2007 is deze competitie de meest ideale introductie in de Grand Prix-wereld. Jonge broekies laten hier zien dat ze de snelheid hebben om verder te komen. Allemaal hebben ze één doel, racen in de MotoGP. En dat is zeker mogelijk, want daarvoor hoef je alleen maar naar het huidige MotoGP-veld te kijken. Regerend MotoGP-wereldkampioen Joan Mir, Jorge Martin , Johann Zarco , Miguel Oliveira , Brad Binder ... Allemaal begonnen ze hun avontuur in de Red Bull Rookies Cup. In 2021 staat weer een nieuwe lichting klaar, waarbij de Nederlandse hoop gevestigd is op Collin Veijer . Overigens hebben al 201 rijders uit 35 verschillende landen de kans gekregen om zich in deze kweekvijver te bewijzen.

Wil je weten hoe heftig er wordt geracet in de Red Bull Rookies Cup? Check dan deze video maar eens. En vergeet niet: alle wedstrijden zijn live te zien op redbull.tv. Als motorsportliefhebber een aanrader, want deze jonge gasten vechten echt voor elke centimeter op de baan.

De wedstrijden van de Rookies geldt als voorprogramma en die rol vullen ze zeven keer per jaar in. In tegenstelling tot de andere klassen rijden zij twee races in elk weekend. De strijd gaan ze met elkaar aan op gelijkwaardige Moto3-machines van KTM, voorzien van een 250 cc eencilinder die een goede 50 pk levert. De 26 rijders hoeven trouwens geen inschrijfgeld te betalen. Hun opleiding wordt dus feitelijk betaald door de sponsors van de Cup.

Om voldoende doorstroming te genereren, verschijnen er elk jaar dertien nieuwe rijders in de klasse. Tijdens een voorselectie, waar 120 rijders zich voor inschrijven, worden deze jongens en meisjes gekozen. Deze debutanten vechten uiteindelijk om de beste plekken met dertien rijders die al een seizoen achter de rug hebben.

Kalender, standen en info over de rijders vind je hier .

MotoE

De jongste klasse, want de MotoE maakt pas twee jaar (sinds 2019) deel uit van de MotoGP-paddock. Hierin rijden ze met de Energica Ego Corsa, een elektrische sportmotor. Deze machines zoeven over het asfalt alsof er een hels Star Wars-gevecht gaande is. Indrukwekkend om te zien. Net als de Rookies Cup rijden zijn deze MotoE-coureurs ook zeven raceweekenden aanwezig. De MotoE is zeer spannend, doordat iedereen op gelijk materiaal zit. Hierdoor ontstaat close-racing. Langzaam zijn ze allerminst, doordat de Ego Corsa over een belachelijk koppel van maar liefst 220 newtonmeter beschikt. De MotoE komt 2 mei voor het eerst in actie, tijdens de Gran Premio Red Bull de España.

Moto3

In de lichtste WK-klasse knallen ze rond op 250 cc eencilinder-motoren. Deze machines zijn voorzien van een prototype-chassis, waardoor je zo’n racer niet zomaar bij een motordealer kunt kopen. Om de kosten niet te extreem te maken, zijn bepaalde onderdelen vastgelegd in het technische reglement. Trouwens, vergis je niet in de snelheid van een Moto3-machine. Ondanks een geringe 55 pk halen ze een topsnelheid van 244 km/u en accelereren ze vanuit stilstand naar de 100 km/u in minder dan drie seconden. Van de drie officiële Grand Prix-klassen zijn het overduidelijk de kleinste machines, maar dat komt het stuurkarakter ten goede. Zeker in combinatie met smalle bandjes en een minimumgewicht van 148 kilo (motor, rijder en kleding).

Overigens is de Moto3 een zeer belangrijke klasse, want dit is vaak de eerste kans voor rijders om de interesse te wekken van de topteams. Daarom wordt deze klasse nauwlettend in de gaten gehouden. Doordat alle 28 coureurs zich allemaal van hun beste kant willen laten zien, zijn spectaculaire Moto3-races een vaststaand feit. De beste inhaalacties en spannende slipstreamduels zijn gebruikelijke kost in deze klasse. Niet voor niets is het vaak de meest spectaculaire race van het GP-weekend.

Moto2

Een stapje hogerop in de rangorde is de Moto2-klasse. Vroeger was deze klasse voor snerpende 250 cc tweetakten bestemd, maar sinds 2010 wordt de strijd met viertakten gevoerd. Om nog beter te zien wie een topper is, rijden ze allemaal met hetzelfde motorblok. Alle teams maken gebruik van Triumphs 765 cc driecilinder, goed voor maar liefst 140 pk. Door het hoge vermogen halen ze een topsnelheid van 295 km/u. De keuze voor het chassis (frame, vering en remmen) is vrij, maar de meeste teams kiezen voor dezelfde spullen. Evenals de Moto3 geldt ook hier een minimumgewicht. De machine en aangeklede coureur moeten samen 215 kilo wegen. Zo niet, dan volgt er diskwalificatie. Om al het vermogen op het asfalt te krijgen, worden brede Dunlop-banden gebruikt.

Als je indruk maakt in de Moto2, dan ben je vaak kandidaat om je entree te maken in de MotoGP. Zo deed Johann Zarco dat ook. De eerste Red Bull Rookies Cup-winnaar won zelfs twee Moto2-titels, in 2015 en 2016. Door die prestaties wist hij in 2017 de overstap te maken. Alex Marquez , de broer van Marc , maakte eveneens de overstap na het winnen van de Moto2-wereldtitel. Het was dus niet heel verrassend om te zien dat Enea Bastianini eenzelfde move zette. De MotoGP-rookie won namelijk in 2020 de belangrijkste Moto2-prijs.

By the way, achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez heeft uiteraard een Moto2-titel op zijn palmares staan. De Spanjaard is overigens een echt multi-talent, want hij kan zelfs overweg met vier wielen. Samen met MotoGP-legende Dani Pedrosa en meervoudig motorcross-kampioen Tony Cairoli mocht hij proeven aan de Formule 1-bolide van Red Bull.

MotoGP

Wil je de beste coureurs ter wereld in actie zien? Kijk dan naar de MotoGP. Het is dé klasse waar iedere raceliefhebber naar uitkijkt. Hier gaan de ‘big boys’ het bikkelharde gevecht met elkaar aan, op 1000 cc viercilinders die meer dan 260 pk weten uit te spuwen. Als je weet dat een MotoGP-machine zo’n 157 kilo weegt, dan hoef je geen rekenwonder te zijn om te weten dat deze motoren echt bloedsnel zijn. Topsnelheden liggen zelfs boven de 360 km/u! Ze worden niet voor niets raketten op twee wielen genoemd.

Op technisch vlak zijn er nauwelijks beperkingen. Hierdoor zit er hoogwaardige technologie op een MotoGP. De laatste jaren concentreren de teams zich vooral op de elektronica en aerodynamica. Daarvoor gebruiken ze de meest exotische materialen. Liefhebbers van high-tech genieten volop van alle ontwikkelingen binnen de MotoGP. Die ontwikkeling is uiteraard niet heel goedkoop, waardoor deze prototype-motoren een slordige 2 miljoen dollar kosten. En dat is slechts een minimum. In 2021 staan er zes fabrieksteams klaar om de wereldtitel in de MotoGP te bemachtigen. Huidig kampioen Suzuki neemt het op tegen Honda, Ducati, Yamaha, KTM en Aprilia.

Hoewel Joan Mir de huidige wereldkampioen is, kijkt iedereen toch elk jaar weer naar Marc Marquez. Deze spanjaard is de koning der koningen binnen de MotoGP. In 2019 behaalde hij zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Ook in 2020 was hij de gedoodverfde favoriet, maar een akelige crash in de eerste race van het jaar maakte een einde aan zijn titelaspiraties. Hierdoor scoorde Marquez geen enkel punt in het door corona-virus geteisterde jaar. Na een revalidatieperiode van maar liefst negen maanden is Marquez weer terug in de MotoGP . Tijdens het derde raceweekend van 2021 maakte hij zijn return. De Red Bull-atleet liet gelijk zien dat hij binnenkort weer om de zeges meestrijdt. Zonder een serieuze test op zijn MotoGP-motor scoorde hij een knappe zevende plek. Schrijf hem dus niet af voor een volgende titel, maar hij zal het zwaar krijgen. De competitie in de MotoGP is namelijk moordend. Niet vreemd ook, gezien hier de beste coureurs ter wereld te vinden zijn.

Heb je de smaak te pakken? Blijf die focus houden en kom nog meer te weten over de MotoGP door de beste documentaires te bekijken.