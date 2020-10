Bij Portugal denk je aan Cristiano Ronaldo, aan voetbal, aan een glaasje port en een bord kip piri-piri. En misschien, voor de kenners, een heel klein beetje aan wielrennen. Maar autosport? Nee, dat is niet bepaald het eerste wat in je opkomt bij het zien van die groen-rode Portugese vlag. Toch is het land komend weekend weer even het centrum van de Formule 1-wereld.

Bij Portugal denk je aan Cristiano Ronaldo, aan voetbal, aan een glaasje port en een bord kip piri-piri. En misschien, voor de kenners, een heel klein beetje aan wielrennen. Maar autosport? Nee, dat is niet bepaald het eerste wat in je opkomt bij het zien van die groen-rode Portugese vlag. Toch is het land komend weekend weer even het centrum van de Formule 1-wereld.

Bij Portugal denk je aan Cristiano Ronaldo, aan voetbal, aan een glaasje port en een bord kip piri-piri. En misschien, voor de kenners, een heel klein beetje aan wielrennen. Maar autosport? Nee, dat is niet bepaald het eerste wat in je opkomt bij het zien van die groen-rode Portugese vlag. Toch is het land komend weekend weer even het centrum van de Formule 1-wereld.

Telefoonklapper

Een goedgekeurd circuit betekent: een baan met een zogenaamde 'Grade 1'-licentie van de FIA. Dat houdt in dat je aan alle eisen voldoet om een Formule 1-race te mogen organiseren. En wat wil het toeval: in april 2020 kreeg het Algarve International Circuit in Portimão deze Grade 1-licentie. Het telefoonnummer van dit circuit stond dus nog vers in de telefoonklapper van de FIA toen het op zoek moest naar nieuwe locaties voor een F1-race in 2020. Eén en één werd dois.

Een goedgekeurd circuit betekent: een baan met een zogenaamde 'Grade 1'-licentie van de FIA. Dat houdt in dat je aan alle eisen voldoet om een Formule 1-race te mogen organiseren. En wat wil het toeval: in april 2020 kreeg het Algarve International Circuit in Portimão deze Grade 1-licentie. Het telefoonnummer van dit circuit stond dus nog vers in de telefoonklapper van de FIA toen het op zoek moest naar nieuwe locaties voor een F1-race in 2020. Eén en één werd dois.

Een goedgekeurd circuit betekent: een baan met een zogenaamde 'Grade 1'-licentie van de FIA. Dat houdt in dat je aan alle eisen voldoet om een Formule 1-race te mogen organiseren. En wat wil het toeval: in april 2020 kreeg het Algarve International Circuit in Portimão deze Grade 1-licentie. Het telefoonnummer van dit circuit stond dus nog vers in de telefoonklapper van de FIA toen het op zoek moest naar nieuwe locaties voor een F1-race in 2020. Eén en één werd dois.

en zijn maten komend weekend over het Algarve International Circuit, een circuit dat in 2008 de deuren opende en waar Robert Doornbos in april 2009 namens Nederland een race in de A1 Grand Prix-klasse wist te winnen. Helemaal nieuw is het circuit niet voor de Formule 1, want de afgelopen jaren werden er al wel eens testsessies gehouden. Maar het wordt dus wel de allereerste Formule 1-race op dit circuit en een terugkeer van de GP van Portugal.

Terugkeer?