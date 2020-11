Alles over de Xbox Series X en S

Een keer in de zes à zeven jaar vindt er een ware verschuiving plaats in de gamewereld. Dan komen Sony en Microsoft beide namelijk met een nieuwe console. Dit jaar is Microsoft er op 10 november als eerst bij met de Xbox Series X en de Series S. De opvolgers van de Xbox One beloven weer een hoop nieuwe features te ondersteunen, zoals raytracing en 4K op 120 frames per seconde (FPS) en geautomatiseerde High Dynamic Range (HDR).

Naast een hoop nieuwe features komen er uiteraard ook nieuwe games aan, zoals Halo 5. De binnenkant van de Xbox Series X en S bevat tevens heel veel nieuwe hardware . Kortom, er is heel veel om te bespreken.

Next-gen hardware

De Xbox Series X en Series S hebben beide een processor aan boord die gebaseerd is op AMD's Zen 2 procedé. Hetzelfde geldt voor de grafische processor, die gebaseerd is op de nieuwste RDNA2-architectuur. De processoren van beide consoles zijn vrijwel identiek ; die van de Series S is iets langzamer. De grafische kracht is echter in de S-variant veel minder.

De Series S heeft maar 20 berekeneenheden, in tegenstelling tot de 56 van de grotere broer. Dat resulteert in ongeveer 50-60% minder visuele kracht . De Series S is dan ook vooral gericht op gamen op een lagere resolutie, denk bijvoorbeeld aan een kinderkamer met een kleine televisie. De Xbox Series X is daarentegen juist de console voor in de huiskamer, samen met een 4K tv en in de toekomst zelfs een 8K televisie.

Kijken we naar de opslag dan lijkt dat samen met raytracing vooral het speerpunt van de nieuwe generatie Xbox-en. De opslag wordt in beide console verzorgd door een razendsnelle NVMe SSD . Dat resulteert in vrijwel geen laadtijden tussen games, tijdens games en bij het opstarten van de consoles. Je kunt tijdens het laden van de game dus geen kopje koffie of thee meer zetten!

De spellen

Er zijn uiteraard een aantal spellen waar wij het meest naar uitkijken op de Xbox Series X en S. De echte knallers laten nog even op zich wachten, en daarom zijn er tijdens de lancering vooral games die al een tijd uit zijn of vlak daarvoor zijn uitgekomen, zoals Watch Dogs: Legion en Assassin's Creed Valhalla. De eerste grote game die uitkomt voor de Xbox Series X en Series S wordt Cyberpunk 2077 dat onlangs werd uitgesteld tot 10 december.

Launch titels Xbox Series X en Series S

Assassin's Creed: Valhalla

Bright Memory

Dirt 5

Devil May Cry 5: Special Edition

FIFA 21

Fortnite

Gears 5 (geoptimaliseerd voor Series X/S)

Gears Tactics

Marvel's Avengers

NBA 2K21

Observer: System Redux

RPG Time: The Legend of Wright

Samurai Spirits

Tetris Effect: Connected

The Falconeer

Watch Dogs Legion

Yakuza: Like a Dragon

Blikken we even vooruit dan vallen spellen als Halo Infinite, Fable, Everwild en The Elder Scrolls VI op. Dat laatste spel wordt namelijk exclusief voor de Xbox en PC, want Microsoft kocht enkele weken geleden de ontwikkelaar van The Elder Scrolls-series: Bethesda . Een enorme studio dat naast die series ook bekend is als maker van Doom en Fallout. Alle spellen van Bethesda worden daarom in de toekomst exclusief voor de Xbox en PC.

Kosten en besparingen

Xbox Game Pass © Microsoft

We vallen meteen met de deur in huis: de Xbox Series X kost je 500 euro en de Xbox Series S 300 euro. Daarmee zijn de prijzen ten opzichte van de vorige generatie gelijk gebleven . Dat is niet zo gek ook, want het is algemeen bekend dat consoles over het algemeen tegen kostprijs of zelfs daaronder verkocht worden. Microsoft en ook Sony verdienen met name aan het ecosysteem daaromheen: de games en hun abonnementen.

Die abonnementen, daar moeten we het even over hebben. Microsoft heeft er in haar geval twee: de Xbox Game Pass en Xbox Live. Xbox Live is het model dat we al jaren kennen, waardoor je als speler online multiplayer kunt spelen. De Xbox Game Pass is nieuwer en geeft jou toegang tot meer dan 100 Xbox-spellen , zowel van de Xbox One generaties als die daarvoor. Ook first party-titels van Microsoft zelf komen op de dag van release meteen beschikbaar.