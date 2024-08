Dit zijn de tien beste ADE-party's van 2024

Eigenlijk heeft ADE geen introductie meer nodig. Maar toch een paar feitjes voor iedereen die geen idee heeft: Amsterdam Dance Event, zoals het evenement voluit heet, is in 1996 opgericht en is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste muziekfestivals ter wereld . ADE richt zich voornamelijk op elektronische muziek. Jaarlijks trekt het evenement bezoekers uit allerlei landen. Nog twee leuke feitjes: ADE duurt vijf dagen en is niet alleen een festival. Er worden ook vele talks en meet-ups vanuit de industrie georganiseerd.

Dj Lady Bee © Ali Mousavi / Red Bull Content Pool

01 Loveland x 909 in Mediahaven

Een ADE-editie zonder Loveland en 909 is ondertussen ondenkbaar. Dit jaar belooft het op de zaterdag vanaf twaalf uur in Mediahaven nog veel legendarischer te gaan worden. Er zijn drie ruimtes waar je een indrukwekkende line-up kunt checken: van Adiel tot Jennifer Cardini.

02 Audio Obscura in de RAW Factory

Van donderdag tot en met zondag neemt Audio Obscura de RAW Factory op de Joan Muykensweg over voor een hoop gekke feestjes en een ongelooflijke line-up. Er zal ook een grote wall te vinden zijn met daarop de meest vette content van de afgelopen tien jaar.

03 Audio Obscura in de LOFT

Dit jaar is Audio Obscura wederom niet alleen maar te vinden in de RAW Factory, maar ook in de loft van de A’DAM Toren. De sessies die hier werden opgenomen, zijn goed voor miljoenen views. Maar erbij zijn is écht bijzonder: het uitzicht is namelijk geweldig.

04 Into the Woods op het NDSM-terrein

Niet in de bossen in Amersfoort, maar tijdens ADE is Into the Woods dit jaar gewoon weer te vinden op het NDSM-terrein in Noord. Wees erbij op vrijdag en zaterdag en bezoek vooral ook ons zwevend tankerschip, waarmee we de industriële vibe van NDSM terugbrengen.

05 Awakenings Upclose | Marlon Hoffstadt presents Daddycation ADE 2024

Wat is een beter idee dan de eerste dag van ADE vieren met een feestje van Awakenings in De Gashouder met niemand minder dan Marlon Hoffstadt? Dit keer Upclose, het nieuwe concept van Awakenings. Marlon Hoffstadt presents Daddycation Upclose is al stijf uitverkocht, maar de laatste kaarten voor Upclose presents Four Tet ADE 2024 zijn nu on sale. Hier kun je genieten van Saoirse en van een extended set van Four Tet.

06 Awakenings | Adam Beyer presents Drumcode ADE 2024 in De Gashouder

Nog een feestje van Awakenings dat deze editie honderd procent de moeite waard is: Awakenings | Adam Beyer presents Drumcode ADE 2024, ook in De Gashouder. Op de donderdag zal er een mooie line-up zijn met Adam Beyer, maar ook met o.a. Andres Campo, Bart Skils en Mha Iri.

07 Verknipt in AFAS Live

ADE op de zondag goed afsluiten moet natuurlijk ook gebeuren. En dit kan niet beter dan tijdens The Big Closing! van Verknipt in de AFAS Live. Met twee stages maar liefst twaalf uur lang alles geven. Inclusief geweldige line-up: o.a. 6ejou, Azyr, Carv en Xenia.

08 AMF in de Johan Cruyff Arena

De AFAS Live is natuurlijk een prachtige locatie tijdens ADE, maar wat dacht je van de Johan Cruyff Arena? Op de zaterdag zal hier AMF, met 40.000 bezoekers het grootste festival tijdens ADE, plaatsvinden. Met een line-up om naar uit te kijken: o.a. Maddix, Marlon Hoffstadt, Martin Garrix, Showtek en Tiësto.

09 STRAF_WERK in de Kromhouthal

STRAF_WERK zal dit jaar van vrijdag tot en met zondag van de partij zijn. In de Kromhouthal zullen er drie dagen lang te gekke feestjes zijn, die onder andere door STRAF-WERK worden georganiseerd. Zo presenteert STRAF_WERK op zondag 20 oktober in de Kromhouthal House of Love met Folamour.

10 Pleinvrees (ook) in de Kromhouthal

Niet alleen STRAF_WERK is tijdens ADE in de Kromhouthal te vinden, ook Pleinvrees. Op zaterdag 19 oktober presenteert Pleinvrees hier vanaf acht uur ’s avonds Anjunadeep Amsterdam. Het feestje zal doorgaan tot zeven uur ’s ochtends, dus daar moet je bij zijn.