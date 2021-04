Het vetste extreme kajak avontuur van het jaar

Onderdeel van dit verhaal Aniol Serrasolses Spain Toon profiel

De Spaanse kajakker Aniol Serrasolses laat zich door niets en niemand tegenhouden. Samen met zijn team vertrok hij naar Chili om de ultieme natuurlijke hindernisbaan op te zetten. Laat het tot je doordringen: hij nam een afdaling van 25 km van een besneeuwde vulkaan en een tocht door dichte bossen, waarna hij 's werelds eerste dubbele kickflip in een kajak over een waterval maakte en uiteindelijk op een spiegelglad meer neerstortte. Tijdens het extreme kajakavontuur haalde hij snelheden tot 100 km/h!

In september, aan het begin van de Chileense lente, vertrokken Serrasolses en zijn team naar de regio Araucanía. In die tijd van het jaar beginnen de rivieren goed te stromen en is de vulkaan Villarrica nog bedekt met wintersneeuw. Het was het perfecte moment om zijn droom te verwezenlijken.

"Het was echt een goede winter wat sneeuw betreft, dus het voelde goed om iets lokaals te doen," zegt Serrasolses. We hadden al twee dagen gefilmd, maar het voelde toen nog niet goed genoeg. We moesten er meer natuurlijke elementen aan koppelen en er een hele afdaling door lokale rivieren van maken."

De route begon op de top van de vulkaan, ging door het bos bij de hellingen van de Palguín rivier, over de Tomatita waterval op de Captrén rivier en mondde uit in het Villarrica meer. Het verbinden van water, land, wind en vuur in één keer. "Dit zijn de elementen waarin ik me het meest levend voel. Ik heb me altijd op mijn gemak gevoeld bij het verbinden van bergen, bossen en rivieren. Ik kan me geen leven zonder deze elementen voorstellen," zegt Serrasolses.

Spectaculaire crash

Het ambitieuze project verliep echter niet vlekkeloos - de hoge snelheid die de kajak bereikte bij het razen over de sneeuw veroorzaakte een spectaculaire crash. "De sneeuw was het moeilijkst, omdat een kajak niet gemaakt is voor sneeuw, dus het voelt als een slee. Je gaat heel snel, maar je hebt geen controle meer. Op een van die afdalingen verloor ik de controle voordat ik bij een stuk met ijsblokken kwam. Ik raakte een van die blokken met zo'n 80 km/u en ik vloog meer dan 10 meter ver. Ik probeerde het in de lucht onder controle te houden, maar uiteindelijk viel ik op keiharde sneeuw.''

Hoe ging hij om met zo'n harde klap? "Die crash was next level, want de sneeuw was behoorlijk hard. Zeker, dat deed pijn. Mijn idee was om rond die stukken ijs te gaan en ze te ontwijken. Voordat ik die beweging maakte, begon mijn kajak te tollen. Dus ging ik recht op het ijs af en dat stuurde me de lucht in."

's Werelds eerste dubbele kickflip

Alsof de hoge snelheid en het ongewone kajakterrein nog niet genoeg waren, scoorde Serrasolses toen hij de waterval bereikte een trick die nog nooit eerder op een kajak was vertoond: de eerste dubbele kickflip. "Het wordt al vele jaren geprobeerd bij het surfen op golven in de rivier of de zee, zonder succes," zegt Serrasolses." Die dubbele kickflip is nog nooit iemand gelukt. Deze keer ging het gewoon heel goed. Ik kreeg twee rotaties bij mijn eerste poging, maar het vergde veel inzet om het van die hoogte te doen. Als je niet goed landt, is de impact op je rug groot.'' "Deze keer lukte het me bij de eerste poging en ik was super gelukkig!''

Is hij van plan om zijn volgende project nog groter aan te pakken? Misschien niet: "Dit hele concept was om het kajakken uit zijn element te halen, in plaats van altijd stroomversnellingen en watervallen af te dalen," legt hij uit. De afgelopen jaren lag mijn focus veel op de progressie van de sport - de moeilijkste watervallen en de grootste rivieren. Nu ik ouder word, wil ik meer creatieve dingen doen en meer fotograferen en projecten om kajakken op echt coole locaties te plaatsen, waar het nog niet zo veel te zien is geweest."

