Dat er van beide teams verschillende verwachtingen van het toernooi zijn, is niet heel gek. De Nederlandse hockey dames zijn de huidige Wereld- en Olympisch kampioen. Er wordt dus ook niks anders verwacht dan opnieuw een gouden medaille, dit besef is zeker aanwezig bij Anne: “Wereldkampioen worden is natuurlijk ons doel, maar je moet het ook nog maar even doen. Iedereen gaat er alweer vanuit dat wij dit wel eventjes simpel winnen allemaal, maar zo makkelijk is dat niet. Ook dit jaar is het keihard werken voor ons.” Binnen het Nederlandse team is het afgelopen jaar genoeg gebeurd, maar volgens Anne groeit het team steeds dichter naar elkaar toe: “Het is ook een bewogen jaar geweest binnen de selectie. Daar hebben we afgelopen maanden en weken heel hard aan gewerkt en dat begint nu op een beetje op zijn plek te vallen. Ik ben ervan overtuigd dat het straks bij het WK weer helemaal goed zit. We zijn nu gewoon open en eerlijk naar elkaar, dus de sfeer in het team is helemaal goed”. Persoonlijk wilt Anne haar vorm bij Amsterdam meenemen naar de nationale ploeg: “Ik heb natuurlijk olympische spelen niet gespeeld, dus ik ben blij dat ik weer op een groot toernooi sta. Gewoon lekker spelen, niet te veel nadenken”.