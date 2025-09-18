Armand Duplantis breaking world record, setting a new height of 6.30 metres in men's pole vault during World Athletics Championships 2025 in Tokyo, Japan, on September 15, 2025.
© Sona Maleterova/Red Bull Content Pool
Athletics

Mondo Duplantis verbrijzelt record: dit bleef altijd hetzelfde

De Zweeds-Amerikaanse polsstokhoogspringer Armand Duplantis blijft records verbreken. Wat is zijn geheim? Hij vertelt over de training achter zijn records en het volgende grote hoofdstuk: trouwen.
Geschreven door Agata Strausa
4 minuten lezenPublished on

Onderdeel van dit verhaal

Armand Duplantis

Swedish-American pole vaulter Armand Duplantis has been setting new standards since he was seven and has now broken the world record on a staggering 14 separate occasions.

SwedenSweden

Born to Fly

Ontdek de buitengewone opkomst van Mondo Duplantis: van dromen in de achtertuin tot wereldwijde sensatie in het polsstokhoogspringen.

1 uur 36 min
Armand 'Mondo' Duplantis is pas 25 en wint niet alleen polsstokhoogspringwedstrijden - hij verandert het spel compleet. Dit seizoen verbrak de Zweeds-Amerikaanse ster zijn eigen wereldrecord voor de 14e keer (ja, 14!) door over een ongelofelijke 6,30 meter te vliegen en won daarmee zijn derde gouden medaille op het wereldkampioenschap in Tokio, Japan.
Hij wordt nu al beschouwd als de beste die de sport ooit heeft gezien, maar voor Duplantis gaat het niet alleen om de records; het gaat erom dat hij consistent blijft en zichzelf altijd blijft pushen om beter te worden.

1 uur 36 min

Born to Fly

Ontdek de buitengewone opkomst van Mondo Duplantis: van dromen in de achtertuin tot wereldwijde sensatie in het polsstokhoogspringen.

Engels +8

In ons gesprek is hij eerlijk over wat hem aan de top houdt: slimmer trainen, zijn lichaam door en door kennen en de steun van zijn super hechte team, waartoe toevallig ook zijn ouders behoren. Hij vertelt ook wat zijn volgende stap is - en dat is niet alleen sport. Met trouwplannen in het verschiet is Duplantis aan het uitzoeken hoe hij een balans kan vinden in het leven na het polsstokhoogspringen, terwijl hij nog grotere doelen nastreeft.
Armand Duplantis pronkt met zijn nieuwe wereldrecordhoogte van 6,3 m bij het polsstokhoogspringen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen atletiek 2025 in Tokio, Japan, op 15 september 2025.

De meeste atleten breken nooit een wereldrecord, Duplantis wel 14 keer

© Sona Maleterova/Red Bull Content Pool

Wat is het enige dat je dit jaar hebt veranderd in je aanpak?

Armand Duplantis: Ik zou niet zeggen dat er veel veranderd is. Ik zou zeggen dat het ongeveer dezelfde versie is van wat ik de afgelopen zes jaar heb gedaan, maar ik denk dat ik mijn lichaam nu beter begrijp. Ik denk dat ik efficiënter kan trainen. Ik denk niet dat ik echt meer getraind heb of zo. Ik heb gewoon efficiënter getraind. Ik begrijp nu beter wat werkt in mijn training, en wat ik moet doen om me op mijn best te voelen tijdens de wedstrijden.

Ervaring heeft Mondo geleerd wat zijn lichaam en geest aankunnen

Ervaring heeft Mondo geleerd wat zijn lichaam en geest aankunnen

© Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Ik begrijp nu beter wat werkt in mijn training, wat ik moet doen om me op mijn best te voelen tijdens de wedstrijden.
Armand Duplantis

Heb je dezelfde ploeg waarmee je hebt gewerkt?

Ja, dezelfde mensen. Het zijn gewoon mam en pap! Dat is het. Wat betreft de trainingskant heb ik een fysio en zo. Mam en pap zijn er sinds het begin. Helemaal hetzelfde.

Armand Mondo Duplantis is backstage in gesprek met medewerkers tijdens de Red Bull Mondo Classic 2025 in Uppsala, Zweden. Hij laat zien hoe dynamisch dit elite polsstokhoogspringen is.

Armand 'Mondo' Duplantis bedenkt strategieën met zijn moeder en coach

© Richard Ström/Red Bull Content Pool

Je brak je eerste wereldrecord in 2020. Hoe verschilt 2025 Mondo van de atleet die je vijf jaar geleden was?

Ik denk dat ik veel gestructureerder ben. Ik zou zeggen dat ik in sommige opzichten heel anders ben als het gaat om mijn kennis, of het nu gaat om het fysieke deel ervan of het psychologische deel van sport. Ik denk dat ik gewoon beter ben in al dat soort aspecten, vooral ook in het goed voor mijn lichaam zorgen, het belang van herstel begrijpen en hoeveel dat betekent voor de training. Gewoon om alles in beweging te houden en te blijven verbeteren. Dus ik zou zeggen, in sommige opzichten vergelijkbaar, maar ook anders in de zin van misschien wel een verbeterde versie, een meer volwassen versie.

Waar kijk je in de toekomst naar uit buiten de atletiekbaan?

We gaan volgend jaar trouwen, dus dat is al heel wat! Dat is een groot persoonlijk iets waar ik naar uitkijk. Dat zou echt een grote volgende stap en hoofdstuk in mijn leven zijn.

Armand Mondo Duplantis begroet een levendig publiek tijdens de Red Bull Mondo Classic in Uppsala, Zweden, op 13 maart 2025, waar hij het startschot geeft voor opwindende polsstokhoogspringacties.

De toekomst is rooskleurig voor Armand 'Mondo' Duplantis

© Richard Ström/Red Bull Content Pool

Veel mensen geloven dat je 6.40m zou kunnen springen. Wanneer denk je dat je dat kunt?

De tijd zal het leren. Ik heb er vertrouwen in dat het zal gebeuren. En, weet je, wanneer... Ik weet het niet. Wanneer het gebeurt, gebeurt het. Maar ik heb er vertrouwen in dat het in de hopelijk nabije toekomst zal gebeuren.

En een nieuwe muziekrelease gepland?

Ja, zeker weten. Ik moet een tijdje weg voor de World Champs in Tokio, maar voor de rest, als ik terug ben, heb ik zoveel nummers en zoveel dingen. Ik moet alleen nog beslissen met welke ik door wil gaan en welke ik uit wil brengen. Maar ik heb een heleboel dingen waar ik echt van geniet en die ik echt leuk vind. Dus ja, het komt er heel snel aan. Dus blijf kijken!

Er is veel om naar uit te kijken voor Mondo in de komende maanden en jaren, en we kunnen niet wachten om te zien wat hij nu gaat doen.

Onderdeel van dit verhaal

Armand Duplantis

Swedish-American pole vaulter Armand Duplantis has been setting new standards since he was seven and has now broken the world record on a staggering 14 separate occasions.

SwedenSweden

Born to Fly

Ontdek de buitengewone opkomst van Mondo Duplantis: van dromen in de achtertuin tot wereldwijde sensatie in het polsstokhoogspringen.

1 uur 36 min
Athletics