Mondo Duplantis verbrijzelt record: dit bleef altijd hetzelfde

is pas 25 en wint niet alleen polsstokhoogspringwedstrijden - hij verandert het spel compleet. Dit seizoen verbrak de Zweeds-Amerikaanse ster zijn eigen wereldrecord voor de 14e keer (ja, 14!) door over een ongelofelijke 6,30 meter te vliegen en won daarmee zijn derde gouden medaille op het wereldkampioenschap in Tokio, Japan.

Hij wordt nu al beschouwd als de beste die de sport ooit heeft gezien, maar voor Duplantis gaat het niet alleen om de records; het gaat erom dat hij consistent blijft en zichzelf altijd blijft pushen om beter te worden.

