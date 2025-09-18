Mondo Duplantis verbrijzelt record: dit bleef altijd hetzelfde
Wat is het enige dat je dit jaar hebt veranderd in je aanpak?
Ik zou niet zeggen dat er veel veranderd is. Ik zou zeggen dat het ongeveer dezelfde versie is van wat ik de afgelopen zes jaar heb gedaan, maar ik denk dat ik mijn lichaam nu beter begrijp. Ik denk dat ik efficiënter kan trainen. Ik denk niet dat ik echt meer getraind heb of zo. Ik heb gewoon efficiënter getraind. Ik begrijp nu beter wat werkt in mijn training, en wat ik moet doen om me op mijn best te voelen tijdens de wedstrijden.
Ik begrijp nu beter wat werkt in mijn training, wat ik moet doen om me op mijn best te voelen tijdens de wedstrijden.
Heb je dezelfde ploeg waarmee je hebt gewerkt?
Ja, dezelfde mensen. Het zijn gewoon mam en pap! Dat is het. Wat betreft de trainingskant heb ik een fysio en zo. Mam en pap zijn er sinds het begin. Helemaal hetzelfde.
Je brak je eerste wereldrecord in 2020. Hoe verschilt 2025 Mondo van de atleet die je vijf jaar geleden was?
Ik denk dat ik veel gestructureerder ben. Ik zou zeggen dat ik in sommige opzichten heel anders ben als het gaat om mijn kennis, of het nu gaat om het fysieke deel ervan of het psychologische deel van sport. Ik denk dat ik gewoon beter ben in al dat soort aspecten, vooral ook in het goed voor mijn lichaam zorgen, het belang van herstel begrijpen en hoeveel dat betekent voor de training. Gewoon om alles in beweging te houden en te blijven verbeteren. Dus ik zou zeggen, in sommige opzichten vergelijkbaar, maar ook anders in de zin van misschien wel een verbeterde versie, een meer volwassen versie.
Waar kijk je in de toekomst naar uit buiten de atletiekbaan?
We gaan volgend jaar trouwen, dus dat is al heel wat! Dat is een groot persoonlijk iets waar ik naar uitkijk. Dat zou echt een grote volgende stap en hoofdstuk in mijn leven zijn.
Veel mensen geloven dat je 6.40m zou kunnen springen. Wanneer denk je dat je dat kunt?
De tijd zal het leren. Ik heb er vertrouwen in dat het zal gebeuren. En, weet je, wanneer... Ik weet het niet. Wanneer het gebeurt, gebeurt het. Maar ik heb er vertrouwen in dat het in de hopelijk nabije toekomst zal gebeuren.
En een nieuwe muziekrelease gepland?
Ja, zeker weten. Ik moet een tijdje weg voor de World Champs in Tokio, maar voor de rest, als ik terug ben, heb ik zoveel nummers en zoveel dingen. Ik moet alleen nog beslissen met welke ik door wil gaan en welke ik uit wil brengen. Maar ik heb een heleboel dingen waar ik echt van geniet en die ik echt leuk vind. Dus ja, het komt er heel snel aan. Dus blijf kijken!
