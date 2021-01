Een nieuwe thuis voor je Vikingclan in Engeland uitkerven in Assassin's Creed Valhalla? Daar is niet iedereen even blij mee... Gelukkig bestaan er wel een paar trucjes waarmee je iets makkelijker door de weerstand kan breken. Hieronder vind je er 10!

Heb je trouwens de nieuwste aflevering van Red Bull Cheat Code al gezien? Daarin speelt Syroop samen met Henk Rijckaert Assassin's Creed Valhalla én tovert hij zich om tot een echte viking - inclusief bijpassende bijl!

1. Het is geen race

Deze tips maken je het leven in de game wat makkelijker, maar ze zijn géén handleiding voor een blitz-overrompeling. In het begin kan je puur voor de centrale verhaallijn gaan tot je aan power level 30 bent. Daarna is het aangeraden om regelmatig af te dwalen. Zo geniet je van een heleboel geweldige optionele belevingen en de duizenden details die deze open-spelwereld zo overtuigend maken. Nog belangrijker is dat je zo jouw personage doet groeien naar power-levels die vanaf 90 en hoger vereist zijn en je anders tot een grindy-tempo-dip forceren.

2. Ken je nederzettingsprioriteiten

Wanneer je aan het upgraden en uitbouwen van je nederzetting werkt, geef dan voorrang aan het Assassination Bureau (opent de Orders of the Ancient in je menu), Barracks (laat je jouw eerste Jomsviking creëren en rekruteren), Stable (je wil absoluut die upgrade die maakt dat je paard kan zwemmen), Valka’s hut (opent vision quests) en de Cartographer (waar je mappen kan kopen die je in de richting van interessante items en plunderbuit wijzen).

Assassin's creed valhalla © Assassin's creed Valhalla

3. Skills (deel 1)

De skill tree - die er hier uitziet als een sterrenkaart - laat je toe om toegewezen skillpoints te resetten. En dat is goed, want je kan in het begin niet zien waar sommige vertakkingen naartoe leiden. Ontwikkel je naar boven, dan zet je in op combat. Naar rechtsonder ontwikkel je vooral je afstandscapaciteiten en de piste naar linksonder opent steeds meer stealth-vaardigheden.

4. Skills (deel 2)

Heel wat Assasssin’s Creed veteranen hebben de neiging om voluit voor de stealth te gaan en die spelstijl schittert ook in Valhalla. Doe jezelf echter een plezier en gooi toch regelmatig wat skillpoints tegen die brutale combat aan. Al is het maar omdat je in sommige situaties en zowat elke bossfight zo goed als niets bent met al je stealth-upgrades - hoewel de game dat in Valhalla gedeeltelijk probeert op te vangen door ook in die stealth-pistes hier en daar een lichte boost voor je aanvals- en incasseringsstats te voorzien.

Assassin's Creed Valhalla © Assassin's creed Valhalla

5. Gear

Er is niets verkeerds mee om je favoriete (wapen)uitrusting niet in te ruilen voor nieuw spul. Je kan namelijk blijven upgraden. Je mist dan wel de variatie die elke wapencombo brengt, maar niets houd je tegen om er in wat makkelijkere gevechten mee te experimenteren. Upgrade wanneer mogelijk, maar geef voorrang aan je rations. Hoe meer je daarvan kan meedragen, hoe meer je een gevaarlijk lage gezondheid weer kan aanvullen!

6. Ga voorbereid de confrontatie aan

Ben je van plan om een taaie locatie te infiltreren, een moeilijk target uit te schakelen of weet je dat je niet veel verderop een bossfight staat te wachten? Zorg dan dat je pijlenkoker vol zit en je rations tot aan de rand gevuld zijn. Dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet omdat veel bossfights je eerst door een horde vijanden laten ploegen. Maar krijg je tussen die slachting en de bossfights door de kans om je rations aan te vullen? Door bessenstruiken of de occasionele kookpot leeg te plunderen, bijvoorbeeld? Dan moet je dat absoluut doen!

7. Gebarricadeerde deuren

Valhalla heeft meer omgevingspuzzels dan alle vorige Assassin’s Creed games bij elkaar opgeteld. De drie meest voorkomende technieken om op een plek te geraken die op het eerste gezicht onbereikbaar lijkt, zijn: (1) De grendel van een gebarricadeerde deur afschieten door een raam of muurspleet. Hierbij moet je soms wel wat zoeken naar de juiste angle. (2) Explosieve urnen aandragen, want dat helpt bij andere hindernissen en (3) een alternatieve route kiezen, bijvoorbeeld via dakramen of verborgen ondergrondse tunnels, die je met je raaf kan opsporen.

8. Deel in de eer

Raids zijn een must om aan materialen voor je nederzetting te raken. Je kan jezelf met je crew vanaf de kust naar de plaatselijke schatten toehakken. Maar je kan ook eerst even met stealth de oppositie uitdunnen en daarna pas je bemanning erbij roepen. Ben je niet met een ‘officiële’ raid bezig, maar maakt de vijandelijke overmacht het je wel te zwaar? Als dat in de buurt van een rivier gebeurt, is een verzoek om assistentie van je raiders altijd een optie (D-pad omlaag en raid selecteren).

9. Neem toch maar een schild

Een combat met in elke hand een slag- of ander wapen is heel spectaculair, bruut en bevredigend, maar de klassieke schild-bijl of schild-zwaardcombinatie heeft ook nog steeds heel wat voordelen. Zo hoef je namelijk vele aanvallen niet te ontwijken maar kan je ze gewoon blokken, wat de counter vaak sneller maakt. Een schild is ook altijd welkom wanneer er teveel vijandelijke boogschutters aan het werk zijn. Ach, het voordeel van een schild merk je zelfs alleen al aan het feit dat vijanden die er een dragen, veel moeilijker te verslaan zijn...

Assassin's Creed Valhalla © Assassin's Creed Valhalla

10. Odin had maar één oog…