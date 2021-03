De eerste race van het seizoen leverde een ongekend spannende strijd op tussen Lewis Hamilton en

. Daarin moest Verstappen uiteindelijk op de finishlijn op maar een paar tienden van een seconde zijn meerdere erkennen in Hamilton. Vlak daarvoor had Verstappen Hamilton wel ingehaald, maar omdat hij tijdens die inhaalactie buiten de baan was belandt moest hij de eerste plek teruggeven. Het belooft een heel spannend jaar te worden! Check hier de meest recente foto's: