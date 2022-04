Op verzoek van de coureurs, teams, de FIA en de organisatie van de Formule 1 heeft Pirelli het met de nieuwe banden over een andere boeg gegooid. Het streven was glashelder: het rubber moest minder oververhitten en minder snel verslijten, zodat de coureurs harder konden pushen in de race om zo vaker en langduriger het gevecht met de tegenstanders aan te kunnen gaan. De banden gaan daarmee hand in hand met

De doeleinden worden bereikt door de constructie van de nieuwe reeks Pirelli-banden. Het verkleinde profiel zorgt ervoor dat dat banden preciezer reageren op stuurbewegingen van de coureur. Dat niet alleen, omdat het rubber stijver is dan in het verleden is het minder gevoelig voor turbulentie van de voorgaande auto.

De doeleinden worden bereikt door de constructie van de nieuwe reeks Pirelli-banden. Het verkleinde profiel zorgt ervoor dat dat banden preciezer reageren op stuurbewegingen van de coureur. Dat niet alleen, omdat het rubber stijver is dan in het verleden is het minder gevoelig voor turbulentie van de voorgaande auto.

De doeleinden worden bereikt door de constructie van de nieuwe reeks Pirelli-banden. Het verkleinde profiel zorgt ervoor dat dat banden preciezer reageren op stuurbewegingen van de coureur. Dat niet alleen, omdat het rubber stijver is dan in het verleden is het minder gevoelig voor turbulentie van de voorgaande auto.