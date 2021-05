Wie ' Battle Royale ' zegt, denkt bijna automatisch aan immens populaire games als Fortnite, Call of Duty: Warzone, PUBG en Apex Legends. Maar wist je dat er daarnaast ook nog heel wat minder bekende games zijn die meer dan de moeite waard zijn om eens te checken? De vijf coolste lijsten we hieronder voor je op!

Het begon als 'Cuisine Royale', een parodie op PUBG aka de oervader van Battle Royale. Spelers gingen elkaar er vooral met keukenmateriaal te lijf. Vandaag zit er nog best wat humor in, maar het huishoudgerei is intussen ingeruild voor alles wat een best tactische shooter nodig heeft. Min of meer realistische physics en vuurgevechten worden aangevuld met exotische personages die elk met hun unieke, bovennatuurlijke vaardigheden de gameplay tijdelijk - maar des te dramatisch - kunnen omgooien.

De ontwikkelaars van Hyper Scape zijn momenteel druk in de weer met allerlei aanpassingen om het teleurstellend aantal spelers van deze hyperkinetische Battle Royale-shooter op te krikken. Anderzijds is het spelersaantal wel voldoende groot en de game op zich ook uniek genoeg om het even uit te proberen. Wij zijn vooral fan van de hypermobiliteit en de verfrissende (en duizelingwekkende) verticale first person shooter-gameplay.

