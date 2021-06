B-Boy Lee wint de Red Bull BC One E-Battle 2021

als een manier voor elke B-Boy of B-Girl van over de hele wereld om te strijden voor een kans om naar

werden gekroond tot Red Bull BC One E-Battle 2021 winnaars, en versloegen daarmee deelnemers uit 95 landen over de hele wereld. De online finale, met de beste 8 b-boys en b-girls van de competitie, werd wereldwijd uitgezonden.

Lee van The Ruggeds vertegenwoordigt Nederland. De Nederlandse B-Boy Lee werd opgevoed met breakdance en begon toen hij twee jaar oud was in zijn geboortestad Amsterdam na te zijn geïnspireerd door zijn moeder, die een B-Girl was. Zodra hij kon lopen, deed Lee haar bewegingen na en vanaf dat moment reisde hij met zijn moeder mee naar jams en battles, wat hem gemotiveerd hield om zijn dromen na te jagen en een B-Boy te worden.

De 2021 editie is Lee's tweede keer dat hij meedoet. Zijn unieke flow en slides hebben hem een plek als crewlid van The Ruggeds en talloze overwinningen opgeleverd.

Ayumi is een Japanse B-Girl die de Body Carnival crew vertegenwoordigt. Ayumi, afkomstig uit Kyoto, Japan, begon op 21-jarige leeftijd met breakdancen nadat ze geïnspireerd was door haar oudere zus,