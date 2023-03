Ze wisten het alletwee al eens eerder te doen; winnen bij de Red Bull BC One Cypher Holland en kwalificatie afdwingen voor een spot bij de World Final. Zowel B-girl Pauline als B-boy Kid Colombia toonden met de winst aan nog steeds aan de top te staan in Nederland. Nu mogen ze zich beide gaan opmaken voor een plek in de Red Bull BC One World Final welke later dit jaar plaatsvindt op het terrein van Roland Garros in Parijs, Frankrijk.

01 De ‘comeback kid’ claimt de titel terug in Rotterdam

(De 23-jarige) B-boy Kid Colombia (Jeffry Verschoor Sowa) was de jongste deelnemer bij de allereerste editie van de Red Bull BC One Cypher Holland in 2012 en wist toen al veel indruk achter te laten met een enorm arsenaal aan explosieve moves. Met ongekende kracht wist hij in 2014 de winst te pakken bij de Holland Cypher maar kon dat in de jaren daarna niet herhalen. Vorig jaar was Kid Colombia heel dichtbij de winst maar verloor uiteindelijk in de finale van B-boy Ozzi.

Gebrand op revanche schreef Kid Colombia zich dit jaar in bij het enige kwalificatie moment welke op 18 februari plaatsvond in Den Haag in aanloop naar de nationale voorronde. Van de 66 deelnemers wist Kid Colombia de jury te overtuigen en pakte niet alleen de winst maar wist ook samen met 7 andere B-boys een plek af te dwingen bij de Holland Cypher.

De opdracht was duidelijk; zowel het publiek als de jury overtuigen. Het driekoppige internationale jury panel bestond uit drievoudig wereldkampioen en Red Bull danser Menno van Gorp , de Amerikaanse B-boy El Nino en B-girl Roxy uit Engeland. Voor een uitverkocht en uitzinnig publiek nam de Haagse Kid Colombia het in de finale op tegen B-boy Cis uit Weert.

Uiteindelijk wist Kid Colombia de jury het meest te overtuigen en genoeg moves over te houden om de titel voor de tweede keer op zijn naam te schrijven. Die prestatie was tot nu toe alleen B-boy Stepper gelukt van de breaking crew The Ruggeds toen hij in 2016 en 2019 de Cypher op zijn naam schreef. Kid Colombia mag zich nu gaan opmaken om op 19 oktober bij de Red Bull BC One Last Chance Cypher een plek af te dwingen bij de Red Bull BC One World Final in Parijs.

Kid Colombia wint de Red Bull BC One Holland Cypher in Rotterdam 2023 © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

02 Pauline, de meest succesvolle B-Girl bij de Red Bull BC One Cypher Holland.

Ook B-girl Pauline (Pauline Nettesheim) is geen onbekende in het deelnemersveld van de Red Bull BC One. Van de twee voorgaande B-girl edities behaalde ze beide keren de finale. Bij de Red Bull BC One Cypher Holland in 2019 verloor ze de finale van B-girl Mess maar in 2021 wist ze wel de titel te pakken door B-girl Cha-Ja uit Gorinchem te verslaan.

De breaker uit Zoetermeer kon haar titel vorig jaar niet verdedigen maar sloot dit jaar wel aan om als een van de 8 wildcards kans te maken op kwalificatie voor de Red Bull BC One World Final later dit jaar. In de halve finale wist Pauline af te rekenen met de titelverdedigster van 2022, B-girl Cha-Ja en daarmee behaalde ze voor de derde keer op rij de finale waarin ze het moest opnemen tegen nieuwkomer B-girl Jazzy uit Almelo. Met succes want Pauline pakte voor de tweede keer de titel bij de Red Bull BC One Cypher Holland en werd daarmee de enige B-girl die twee keer de Cypher wist te winnen. Pauline gaat samen met Kid Colombia Nederland vertegenwoordigen tijdens de Red Bull BC One Last Chance Cypher om een van de felbegeerde spots te verdienen bij de Red Bull BC One World Final in Parijs.

B-girl Pauline viert de winst bij de Red Bull BC One Cypher Holland 2023 © Koko / Red Bull Content Pool

03 Unieke locatie met kans op nederlands succes

Duizenden breakers van over de hele wereld strijden elk jaar voor een plek in de World Final en die vindt dit jaar op een wel hele exclusieve plek plaats. Het tenniscourt van Roland Garros is in oktober het strijdtoneel van 16 B-boys en 16 B-girls. Het is voor het eerst ooit dat er een breaking kampioenschap wordt gehouden op de gravelvelden waar de tennisser Rafael Nadal al eerder furore maakte en maar liefst 14 keer de grand slam wist te winnen.

Iemand die ook alles weet over winnen is Menno van Gorp uit Rotterdam. Hij is, sinds de start van de Red Bull BC One in 2004, de enige danser die de World Final maar liefst drie keer aan zijn erelijst toevoegde. Daar kwam tijdens de afgelopen editie van de World Final in New York nog meer Nederlands succes bij. De 16-jarige India Sardjoe uit Den Haag werd de jongste wereldkampioen ooit nadat ze eerder vorig jaar al Europees kampioen was geworden.

Benieuwd hoe de Nederlanders het dit jaar gaan doen bij de World Final? Jij kan er live bij zijn want de kaartverkoop voor de Red Bull BC One World Final Paris 2023 is al begonnen. Zaterdag 21 oktober zal de absolute wereldtop van breaking samenkomen voor de ultieme krachtmeting en wie zich een jaar lang wereldkampioen mag noemen.

B-boy Kid Colombia en B-girl Pauline winnen Red Bull BC One Cypher Holland © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool Winnaarsmoment Red Bull BC One Cypher Holland © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool De jury van de Red Bull BC One Cypher Holland © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool MC tijdens Red Bull BC One Cypher Holland © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool Cha-Ja tijdens de Red Bull BC One Cypher Holland in Rotterdam op 5 maart © Koko / Red Bull Content Pool B-girl Pauline met de eerste prijs © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool