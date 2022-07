De Red Bull BC World Final keert dit jaar terug naar de geboorteplaats van Breaking. 's Werelds beste b-boys en b-girls komen op 12 november 2022 samen in New York City, waar ze strijden voor de beker in de stad waar HipHop zijn oorsprong vond.

De Red Bull BC World Final keert dit jaar terug naar de geboorteplaats van Breaking. 's Werelds beste b-boys en b-girls komen op 12 november 2022 samen in New York City, waar ze strijden voor de beker in de stad waar HipHop zijn oorsprong vond.

De Red Bull BC World Final keert dit jaar terug naar de geboorteplaats van Breaking. 's Werelds beste b-boys en b-girls komen op 12 november 2022 samen in New York City, waar ze strijden voor de beker in de stad waar HipHop zijn oorsprong vond.

en Eefje. Voordat de Cypher van start ging, stond b-girl India een grote verrassing te wachten. Net als talent Lee, kreeg zij een wildcard - wat voor de Cypher Holland startte werd aangekondigd. Beide dansers hebben zich direct voor de World Final geplaatst en zijn verzekerd van een plek in New York. Eefje mocht in plaats van India meedoen tijdens de Nederlandse qualifier. Bij de girls werd er in 4 battles gestreden in ronde één.

Bij de vrouwen was het Eefje vs Cha-ja. Waarbij Cha-ja won. En Spooky vs Alicia. Alicia ging door naar de finale, tegen Cha-ja.

Bij de vrouwen was het Eefje vs Cha-ja. Waarbij Cha-ja won. En Spooky vs Alicia. Alicia ging door naar de finale, tegen Cha-ja.

Bij de vrouwen was het Eefje vs Cha-ja. Waarbij Cha-ja won. En Spooky vs Alicia. Alicia ging door naar de finale, tegen Cha-ja.