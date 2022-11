Hoe de 16-jarige Dutchie India Sardjoe Red Bull BC One heeft gewonnen

Alles weten over Red Bull BC One? 👇

De spanning was om te snijden. In de laatste ronde, de finale, stond India in een battle tegenover voormalig wereldkampioen B-Girl Logistx (USA). Ondanks dat het voor haar een thuiswedstrijd was, met een duidelijk aanwezige fanbase, wist toch India de vakjury te overtuigen.