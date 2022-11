Dit zijn de Nederlandse deelnemers in de Red Bull BC One World Final🤸

Maak kennis met

, een jong Amsterdams fenomeen dat de breakwereld verovert met zijn creativiteit, explosieve moves en kenmerkende stijl. Hoe hij ooit is begonnen? Het is hem met de paplepel ingegoten. Zijn moeder was een b-girl en heeft hem geïnspireerd. Inmiddels heeft hij over de hele wereld battles gewonnen met zijn moves. Tijdens de zogenaamde ‘

Cyphers

’ waarin de dansers zich kwalificeren voor de Red Bull BC One World Final in New York, stond Lee een grote verrassing te wachten. Hij werd als wildcard aangekondigd, voordat de Holland Cypher begon. Daarmee was de crewmember van The Ruggeds meteen zeker van een plek in de World Final in New York.