Kitesurfen is misschien wel één van de vetste sporten op het water, maar hoe begin je hier nou eigenlijk mee? Waar kun je het leren en hoelang duurt dit? We spraken met de Engelse instructeur Luke Denny, en 3-voudig World Wave kampioen en kitesurfcoach, Kirsty Jones. Lees het hier!

Welke skills heb je nodig om te beginnen met kitesurfen?

De meeste beginners zijn totaal nieuw als het aankomt op boardsport, watersport en het vliegen met een kite, dus lessen beginnen helemaal vanaf het begin. “Velen hebben nog nooit met een kite gevlogen of een andere watersport gedaan. Sommigen hebben zelfs nog nooit een wetsuit aangehad, ‘’ vertelt Kirsty Jones. Voor veiligheidsredenen is het belangrijk dat je comfortabel bent met het zwemmen in open water.

Hoe fit moet je zijn?

Je hoeft niet super fit te zijn om kitesurfen. Echter, een bepaald niveau van fitheid zal je helpen om sneller progressie te boeken, blessures te vermijden en geeft je meer uithoudingsvermogen op het water.

BK Freestyle Kitesurfing 2018 © Tom Leyden

Zijn kitesurflessen nodig?

Elke kitesurfer die de sport respecteert zal begrijpen dat lessen essentieel zijn. Niet alleen kan een instructeur ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk op je board staat, ook leert hij je belangrijke veiligheidsregels en procedures. Zonder deze kennis ben je een gevaar voor jezelf en anderen op het water en het strand.

Welke uitrusting heb je nodig voordat je gaat lessen?

Elke instructeur of kiteschool zou voor een uitrusting moeten zorgen. Zij hebben een uitgebreid scala aan verschillende kites, boards en veiligheidsmiddelen om jou te wapenen tegen verschillende windcondities. Bij sommige kitescholen heb je je eigen wetsuit nodig.

De meeste scholen voorzien jou van een uitrusting. © Damián Dávila/Red Bull Content Pool

Wat ga ik leren?

Een standaard beginnerscursus is verdeeld in drie elementen.

Vliegen met een kite op het land: opstijgen, landen en controle krijgen over de kite Vliegen met een kite op het water: body dragging, controle en her-opstijgen Op het board komen en daadwerkelijk varen

Een beginnerscursus begint altijd op het strand. © kitesurfkings.com

De beste plekken in Nederland voor beginners?

In Nederland zijn er natuurlijk veel plekken waar je kunt kitesurfen. De beste om te leren kiten zijn:

Oostvoorne

Schellinkhout

Zandmotor

Brouwersdam

Mirns

Strandhorst

Hoeveel lessen heb je nodig voordat je klaar bent om echt te gaan?

“De meeste mensen hebben zo’n 10-12 uur nodig, of een cursus bestaande uit 3 lessen om helemaal startklaar te zijn. Sommigen hebben meer nodig – of wanneer een student al eerder ervaring heeft opgedaan, plus de juiste coaching, dan kan één dag al genoeg zijn,‘’ vertelt Luke.

Klaar voor wat fun op het water? © Brandon Scheid

Wanneer een student al eerder ervaring heeft opgedaan, plus de juiste coaching, kan één dag genoeg zijn. Luke Denny

Wanneer weet je dat je kan stoppen met lessen?

“Allereerst is het belangrijk een verklaring te hebben ontvangen van een gekwalificeerde instructeur,’’ zegt Jones. “Zij kunnen een kaart overhandigen die bevestigt dat je level 3 hebt behaald, zelfstandig bent en mag huren. Daarnaast, zelfs wanneer een instructeur dit heeft bevestigd, is het belangrijk om voor jezelf te bepalen of je er klaar voor bent. Het wordt aangeraden om pas te stoppen met lessen wanneer je je zeker genoeg voelt."

Ruben Lenten in zijn element. © Joel Capillaire/Red Bull Content Pool

Wat zijn de grootste uitdagingen als beginner?

Bouwen aan je zelfvertrouwen en kunnen vertrouwen op je uitrusting is de eerste horde voor velen. Vastzitten aan een kite kan voor sommigen beangstigend zijn, maar een goede instructeur helpt je te relaxen en laat je zien hoe een veilige uitrusting werkt, en hoe je hem moet gebruiken.

Leer je uitrusting te vertrouwen © Nathan Polis/Red Bull Content Pool

Welke uitrusting moet je kopen als beginner?

Het is niet nodig om direct iets te kopen, omdat vrijwel elke instructeur zorgt voor een uitrusting. “Je hebt een beter idee welke uitrusting je moet kopen wanneer je de cursus hebt voltooid – de locatie waar je van plan bent om te kiten bijvoorbeeld maakt een verschil in welke kitegrootte je nodig hebt,‘’ adviseert Jones.

Kitesurfen in de ruige Baltische Zee. © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Veel kites, aan de andere kant, zijn geschikt voor alle niveaus. De meest voorkomende designs zijn deels opblaasbaar en zijn voorzien van een teugel waaraan je je lijnen kunt bevestigen.

Ines Correia © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Lijst met uitrusting voor beginners:

Kite – de grootte hangt af van de sterkte van de wind

Bar and lijnen – de juiste maat en lengte die past bij de kite

Board – beginners starten vaak met een langer board

Een seat of taille harnas – seat harnassen leren makkelijk

Veiligheidsriem - en mes

Zwemvest – een kitesurfvest beschikt over een gat voor je bar

Helm – een helm die speciaal is ontworpen voor kitesurfen

Wetsuit – in koude omstandigheden

Kun je een tweedehandsuitrusting kopen?

Het kopen van een ouder board is prima, maar het is beter voor je kite en lijnen om een nieuwe te kopen. Jones legt uit: “Nieuw materiaal is continu aan het ontwikkelen, vooral de kites. Het materiaal wordt elk jaar beter. Ga voor de nieuwste uitrusting wanneer je deze kunt betalen, en koop het bij een winkel die je kunt vertrouwen.

Investeer in een goede kite. © Fabio Piva/ Red Bull Content Pool

Heb je een licentie nodig om zelfstandig te mogen kitesurfen?

Over het algemeen heb je geen licentie nodig, maar een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is wel aangeraden, in het geval dat je een andere persoon blesseert of zijn uitrusting beschadigt!

Zon, zee en surfen! © Pedrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Tenslotte, enige tips voor die eerste les?

“Probeer te relaxen, voel de wind en de kite aan, geen brute kracht,‘’ vertelt Jones. “Gespannen zijn en haasten kunnen je intuïtie en daarmee je vooruitgang vertragen. Geduld hebben is belangrijk.“ Het leren van kitesurfen is verdeeld in stappen – elke stap is een belangrijk deel van je progessie en moet geoefend worden.

Luke Denny runt Kitesurfkings kitesurf school in Groot-Brittanië en organiseert internationale trainings kampen over heel de wereld.

Kirsty Jones is een volledig gekwalificeerd kitesurf, windsurf, surf and yoga coach, en een full-time professional kitesurfer. Zij geeft kite workshops en één op één coaching in verschillende locaties wereldwijd.