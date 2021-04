Gewoon beginnen

Het voelt inmiddels eeuwen geleden dat je in de sportschool stond met een paar gewichten in je hand, right? Je was toen waarschijnlijk lekker in vorm en druk bezig met het opbouwen van spiermassa. Ben je flink wat spiermassa verloren de afgelopen maanden? No worries! Die spierballen krijg je zo weer terug. Opluchting!