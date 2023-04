Tijd om weer helemaal up to date te zijn van de beste films die de bike community te bieden heeft. Bekijk ze op Red Bull TV odonwload ze helemaal gratis.

01 Esperanto

51 min Esperanto Esperanto explores how we share our dreams through a universal two-wheeled language.

Esperanto, gemaakt door Teton Gravity Research, gaat op zoek naar hoe de fiets ons allemaal verbindt. Fietsers van over de hele wereld tonen hun vetste tricks in verschillende disciplines op uiteenlopende locaties als Barcelona, Japan, Zambia, Ecuador en Utah. De atleten vieren hun gemeenschappelijke liefde voor het rijden op twee wielen over verschillende terreinen en styles en laten zo de wereldwijde taal van het mountainbiken zien - de film doet zijn naam eer aan.

02 Long Live Chainsaw

1 uur 33 min Long Live Chainsaw Viering van het leven en de nagedachtenis van de Canadese mountainbike legende Stevie Smith.

De vroegtijdige dood van de Canadese downhill racer Stevie Smith in mei 2016 heeft ons beroofd van een van de meest innemende persoonlijkheden van de sport en een geboren winnaar - een atleet die vier UCI World Cup overwinningen en een algemene World Cup titel in 2013 op zijn naam had staan. Deze film, gemaakt door Anthill Films en gepresenteerd door Red Bull Media House, is een pure viering van Smith en zijn talent. Het verhaal gaat over zijn razendsnelle opkomst, de jaren waarin hij een van de beste coureurs van de sport was en de nalatenschap van de man na zijn dood. Met bijdragen van Stevie's familie, vrienden en collega-atleten is het een tijdige verkenning van een van de belangrijkste persoonlijkheden in de wereld van het mountainbiken.

03 Anton Palzer: Breaking the Cycle

46 min Anton Palzer: Breaking the Cycle Anton Palzer gelooft dat hij heeft wat nodig is om de sport te veranderen van skiën naar wielrennen op de weg.

Deze film in documentairestijl volgt de reis van Anton 'Toni' Palzer als hij in de loop van 2021 van sport wil veranderen van een wereldberoemde ski-bergbeklimmer in een professionele wielrenner. Palzer krijgt de kans van de Duitse profploeg BORA-hansgrohe na prestatietests. Wat volgt in de documentaire is hoe de Duitse atleet zich als absolute beginner zowel fysiek als mentaal aanpast aan de eisen van het profwielrennen. Zijn ontwikkeling gaat snel en Palzer wordt al snel een vertrouwd en gewaardeerd lid van het BORA-team, zozeer zelfs dat hij wordt geselecteerd om deel te nemen aan de Vuelta a España, een van de beruchte zware drie weken durende Grote Rondes in de wielersport. Maar is dat fysiek een stap te ver voor de 29-jarige? Kom erachter door te kijken.

04 Accomplice

52 min Accomplice Top bike riders visit stunning locations around the world in a celebration of adventures, friends and freedom.

Deze film is een eerbetoon aan de fiets, zonder twijfel een van 's werelds grootste uitvindingen. Accomplice neemt je mee over de hele wereld met enkele van 's werelds beste fietsers in een viering van de wonderen van het trappen op twee wielen. Fietsen geeft ons avontuur, verbinding en vrijheid - thema's die in de film worden verkend. Accomplice is samengesteld door de bekende fietsfilmproducenten Teton Gravity Research en geregisseerd door Jeremy Grant, de man achter de iconische mountainbikefilm Where The Trail Ends.

05 One at a Time

59 min One at a Time Follow professional slopestyle rider Brett Rheeder through the ups and downs of a Crankworx contest season.

Brett Rheeder is een mountainbiker die waarschijnlijk geen introductie nodig heeft. Zijn succes in het slopestyle circuit en als freerider is slechts tweede na dat van mede-Canadees Brandon Semenuk. One at a Time volgt Rheeder tijdens het Crankworx seizoen 2018, terwijl hij probeert toe te voegen aan de vijf Crankworx Slopestyle overwinningen die hij al heeft in zijn carrière. Het is een seizoen vol hoogte- en dieptepunten met als hoogtepunt Red Bull Joyride, de grootste slopestyle wedstrijd van het jaar. Voor iemand waarbij niets minder dan de eerste plaats bevredigend is, is deze documentaire een geweldig inzicht in het reilen en zeilen van een topatleet die altijd onder druk staat om te slagen.

06 The Old World

1 uur 9 min The Old World The Old World vertelt het verhaal van de Europese riders die aan de top van de MTB-wereld staan.

Gemaakt door gerenommeerde mountainbike filmmakers The Tillmann Brothers. De film volgt biker Bless Amada op een reis door een wereld van verbeelding die de wildste dromen van biken door Europa opent. Zeven landen, 15 rijders, acht nationaliteiten en acht verschillende disciplines komen in de film aan bod. Elk landensegment portretteert een bepaalde discipline en mentaliteit om de diverse rijcultuur en contrasterende landschappen van Europa te laten zien. Ga naar de filmpagina op Red Bull TV om clips achter de schermen van de film te bekijken.

07 Bas Keep: More Walls

21 min Bas Keep: More Walls BMX star Sebastian Keep rides makeshift ramps and obstacles in the urban landscape of city centres in the UK.

Vijf jaar na zijn baanbrekende BMX-video Walls , Sebastian 'Bas' Keep is terug met More Walls. Als Walls een glimp liet zien van wat er mogelijk is als een paar vrienden samenkomen met een paar hi-vis jassen en een paar onmogelijke spots wallriden, gaat More Walls verder. Deze keer gewapend met echte vergunningen, een bouwploeg en de mogelijkheid om wegen af te sluiten, waren er geen grenzen aan wat Keep kon proberen en het resultaat achter de schermen toont een man die persoonlijke en sportieve grenzen verlegt.

Featuring: Sebastian Keep

08 Return to Earth

47 min Return to Earth Experience a cinematic journey that'll transport you to the feeling of total immersion you get on a bike ride.

Return to Earth gaat over het vastleggen van die momenten die we allemaal voelen, de vrijheid van het op een fiets zitten, plezier hebben met vrienden en rijden in het heden. De film brengt enkele van de grootste persoonlijkheden van het mountainbiken samen, van de topatleten van de sport tot aanstormende talenten, en plaatst hen in diverse omgevingen en terreinen waar de rijders niet alleen hun vaardigheden tonen, maar ook de schoonheid van hun omgeving. Locaties in de film zijn onder andere het buitenaardse terrein van Utah, de weelderige kustjungles van Oahu in Hawaï, de bospaden van Squamish in Canada en de afgelegen bergen van Patagonië.

09 Gamble

46 min Gamble Raw speed, a heavy-hitting soundtrack and virgin locations – Gamble is tailored for madness.

Bevrijd de top van het downhill mountainbiken uit de beslotenheid van de raceband, en wat krijg je? Ruwe snelheid, een heavy-hitting soundtrack en geweldig rijden op locaties in Argentinië, Nieuw-Zeeland, Canada en Zuid-Afrika.

Featuring: Greg Minnaar, Josh Bryceland, Steve Peat, Loïc Bruni and more downhill pro personalities

10 Going In

1 uur 26 min Going In This is the story of what it takes to compete at the highest level of professional mountain bike racing.

De lange film van Trek Bikes, Going In, geeft een uniek inzicht in de wereld van professioneel mountainbiken. De film volgt Trek Factory Racing en de mountainbike-atleten in de downhill-, crosscountry- en enduro-roosters gedurende het seizoen 2019. De beslissingen die een atleet neemt of hoe ze trainen en hun leven managen kunnen een directe impact hebben op het racen op het hoogste niveau. Kijk hoe de Trek-renners de druk van het wielrennen in evenwicht houden, maar er ook plezier in houden.

Featuring: Reece Wilson, Charlie Harrison, Kade Edwards, Ethan Shandro, Emily Batty , Jolanda Neff, Anton Cooper, Evie Richards , Ellen Noble , Katy Winton, Ruaridh Cunningham, Pedro Burns

11 Life Cycle

45 min Life Cycles Mountainbikes zijn het middel om ideeën over schepping en vernietiging in dramatische landschappen te onderzoeken.

Deze visueel verbluffende film vertelt het verhaal van een mountainbike van zijn creatie tot zijn vernietiging tegen dramatische en onvergeeflijke landschappen waar we dezelfde thema's zien ontvouwen in de natuur. In Life cycles komen professionele mountainbikers, filmers en creatieven samen om het verhaal van de fiets te vieren. Terwijl vooruitstrevend rijden en verbluffende landschappen worden getoond, delen de tot nadenken stemmende vertellingen en fenomenale opnames van Life Cycles de diepte van de mountainbikecultuur.

Featuring: Graham Agassiz, Mike Hopkins, Matt Hunter, Cam McCaul, Brandon Semenuk , Thomas Vanderham

12 Reverence

1u Reverence This film delves into the psyche of elite mountain bike athletes in a bid to understand their motivation.

Angst is een veel voorkomende emotie die de meeste sporters voelen wanneer zij deelnemen aan hun gekozen sport. Bij het mountainbiken brengen rijders zichzelf in situaties die angst oproepen. Alleen door angst te overwinnen kunnen zij de grenzen van hun rijden verleggen en succesvol zijn. Angst kan ook een krachtige motivator worden. Deze film onderzoekt de psyche van acht elite mountainbikers uit de downhill en freeride disciplines in een poging hun innerlijke angsten te begrijpen, waar de angst vandaan komt en wat ze doen om er mee om te gaan. Verwacht een golf van emoties als de film je meeneemt op een reis langs de innerlijke gedachten van deze atleten bij het beoefenen van een sport waar ze van houden, maar ook bang voor zijn.

Featuring: Darren Berrecloth , Gee Atherton , Dan Atherton, Rachel Atherton , Cam McCaul, Tyler McCaul, James Doerfling, Matt Macduff

13 Encouraged: Courage Adams returns home to Nigeria

24 min Encouraged At age 16 Courage Adams turned pro, taking the BMX world by storm. Now, he returns to his roots in Nigeria.

Op 12-jarige leeftijg begon Courage Adams met BMX rijden. Op 16-jarige leeftijd werd hij prof, veroverde hij de BMX-wereld en maakte hij optimaal gebruik van de moedige verhuizing van zijn ouders naar Spanje. Nu keert hij terug naar zijn roots in Nigeria. Je kunt ook het inspirerende verhaal achter de pioniers van de ontluikende BMX-scene in Lagos, Nigeria zien in de prequel film BMX Nigeria .

14 The Moment

De oorsprong van freeride mountainbiken wordt onderzocht in deze film van de Canadese mountainbike atlete en filmmaker Darcy Hennessey Turenne. De film neemt ons mee naar de binnenlanden van British Columbia in Canada en vertelt het verhaal van de freeride aan de hand van de avontuurlijke rijders en risiconemers die op zoek waren naar nieuw terrein om op te rijden en de grenzen van die vroege mountainbikes te testen. Deze rijders veranderden de koers van het mountainbiken voor altijd en worden terecht gevierd in deze film.

Featuring: Brett Tippie, Wade Simmons, Richie Schley, Dan Cowan, Greg Stump, Graham Agassiz

15 Progression

27 min Progression Meet the riders from Red Bull Formation 2021 who are transforming the sport of freeride mountain biking.

In 2021 kwamen acht vrouwelijke topmountainbikes samen om de freeridesport voor vrouwen te bevorderen en te ontwikkelen. Deze vrouwen reisden naar een berghelling in Virgin, Utah om deel te nemen aan Red Bull Formation, om top-to-bottom lijnen te maken en vervolgens te rijden op een steil stuk berghelling. Deze film vertelt het verhaal van dat Formation-kamp, waar samenwerking en ondersteuning in plaats van competitie de principes waren die deze vrouwen naar nieuwe hoogten duwden.

Featuring: Hannah Bergemann , Camila Nogueira, Casey Brown, Chelsea Kimball, Jess Blewitt, Sam Soriano, Vaea Verbeeck, and Vinny Armstrong

16 Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

18 min EMIL – Every Mystery I've Lived: The Next Chapter Wat er omgaat in het hoofd van slopstyle MTB-kampioen Emil Johansson terwijl hij traint voor 2020? Kijk mee!

Every Mystery I've Lived: The Next Chapter is de vervolgdocumentaire op Every Mystery I've Lived uit 2019. De oorspronkelijke film vertelde het verhaal van de levensreis van slopestyle-ster Emil Johansson nadat hij gediagnosticeerd werd met een auto-immuunziekte die zijn carrière in gevaar dreigde te brengen, en vervolgens zijn ongelooflijke weg naar herstel daarvan. Every Mystery I've Lived: The Next Chapter pakt het verhaal op terwijl Johansson probeert zijn auto-immuunziekte de baas te blijven in het seizoen 2020. Het duikt in alles wat hij heeft meegemaakt, zowel de fysieke als de mentale strijd om terug te keren naar de top van zijn spel.

25 min EMIL – Every Mystery I’ve Lived Emil Johansson spent 2018 struggling with an autoimmune disease, but now he’s ready to make his comeback.

17 Kriss Kyle: Out of Season

25 min Kriss Kyle: Out of Season Kriss Kyle maakt voor één keer de overstap van BMX naar MTB in de bossen van Wales.

Kriss Kyle is een atleet die vooral bekend staat om zijn prestaties op een BMX. Zijn Kaleidoscope BMX edit , uitgebracht in 2015, stuwde het BMX freestyle rijden naar een hoger niveau, en hij is die progressie blijven tonen in films en edits sindsdien. In 2021 richtte Kyle zijn aandacht op mountainbiken in Out of Season.

In Out of Season past Kyle zijn kenmerkende flair toe op een trail-editie op de grotere wielen van een mountainbike. Kyle zet alles op alles om nog nooit vertoonde trucs uit te voeren op een full-suspension mountainbike op een parcours van op maat gemaakte North Shore features.

18 UnReal

45 min UnReal Breek los van de beperkingen van het dagelijkse leven en waag je in een grenzeloze wereld van mountainbike mogelijkheden.

We weten allemaal dat fietsen de perfecte activiteit is om een paar uur te ontsnappen en de geest te bevrijden van alles. Unreal is een film die die behoefte viert om los te komen van de beperkingen van de werkelijkheid en zich in plaats daarvan te wagen in een grenzeloze wereld waar alles mogelijk is. De film voert ons mee naar een fantasiewereld waar mountainbikers de grenzeloze mogelijkheden van hun motorrijden kunnen verkennen met prachtige landschappen, avontuurlijke bergen en magische bossen als decor.

Featuring: Brandon Semenuk , Brett Rheeder, Cam McCaul, Graham Agassiz, Thomas Vanderham, Brook Macdonald , Finn Iles , James Doerfling, Tom van Steenbergen

19 Motive

Wat motiveert professionele mountainbikers om te doen wat ze doen, dag in dag uit? De volledige film stelt deze vraag door in de hoofden van de leden van de Coastal Crew van British Columbia te duiken. De rijders delen hun passie voor de sport met filmmakers van Mind Spark Cinema, terwijl ze onthullen hoe de wilde rit die mountainbiken is hen is gaan definiëren, hoe het hun leven heeft beïnvloed en waarom hun omgeving hen drijft om te rijden zoals ze doen.

Featuring: Dylan Dunkerton, Curtis Robinson, Matty Miles, Finn Iles , Garret Mecham, Matt Hunter

20 Kilimanjaro: Mountain of Greatness

31 min Kilimanjaro: Mountain of Greatness Facing altitude challenges and health risks, a bike team set out to conquer Tanzania's Mount Kilimanjaro.

Mountainbike trial bike legendes Hans Rey en Danny MacAskill maken een reis naar Afrika om een mountainbike accent van Tanzania's iconische Kilimanjaro te proberen. Freeride Entertainment was erbij om hun reis te volgen en de hoogte- en dieptepunten van de poging vast te leggen in deze 25 minuten durende documentaire.

Featuring: Hans Rey, Danny MacAskill , Gerhard Czerner

21 A Mountain Biker's Hunt for Glory

26 min A Mountain Biker’s Hunt for Glory Nino Schurter's weg naar goud

Nino Schurter is waarschijnlijk de grootste cross-country mountainbiker ooit. Deze film schetst zijn reis naar Rio terwijl hij streeft naar het grootste doel in zijn sport: een gouden medaille op de Spelen. Achter de ambitieuze sporter schuilt ook een mens en de Zwitserse cinematograaf Christophe Margot laat zien dat Schurter een gevoelige ziel is die zijn gezin centraal stelt bij alles wat hij doet.

Featuring: Nino Schurter

22 From the Inside Out

37 min From the Inside Out On a trip to British Columbia, freeriding friends, The Coastal Crew, document their joy of mountain biking.

Freeriding-vrienden, The Coastal Crew, hebben de reputatie op zoek te zijn naar de beste locaties, trails en rijomstandigheden die Canada, en meer specifiek de regio British Columbia, te bieden heeft. From the Inside Out is een blik op de invloeden en mensen die de Coastal Crew hebben gevormd, evenals de locaties die hen de afgelopen tien jaar hebben geïnspireerd om te rijden en die ze nog steeds willen berijden.

Featuring: Curtis Robinson, Dylan Dunkerton, Kyle Norbraten, Brandon Semenuk , Thomas Vanderham and Graham Agassiz.

23 North of Nightfall

1 uur 3 min North of Nightfall Een groep mountainbikers vertrekt naar de meest afgelegen regio op aarde om de grootste bergroutes te rijden.

De poolcirkel is geen gebied dat je normaal gesproken zou associëren met mountainbiken, maar Darren Berrecloth en vrienden gaan er op expeditie om precies dat te doen in North of Nightfall . Op het eiland Axel Heiberg vinden ze een bevroren landschap en een terrein dat onaangetast is door fietsbanden. De uitdagende omgeving drijft hen tot het uiterste en test hun vaardigheden als mountainbikers.

Featuring: Darren Berrecloth , Cam Zink, Carson Storch , Tom van Steenbergen

24 Revel in the Chaos

16 min Revel in the Chaos Revel in the Chaos volgt Brandon Semenuk terwijl hij zichzelf voorbij onze kijk op het mogelijke drijft.

Brandon Semenuk brengt een revolutie in het mountainbiken. Revel in the Chaos volgt hem terwijl hij zichzelf voorbij ons beeld van het mogelijke drijft. Het is niet overdreven om te zeggen dat deze film het beste freestyle rijden ooit op een mountainbike bevat.

25 Not2Bad

34 min Not2Bad More epic tomfoolery in Spain

Anthill Films' vervolg op Not Bad is een dubbele dosis episch freestyle mountainbiken en fratsen op het Spaanse platteland.

Featuring: Rachel Atherton , Brett Rheeder, Cam McCaul, Brandon Semenuk , Ryan 'R-Dog' Howard, Casey Brown and more

26 Ice 2 Ice: Michael Strasser's new cycling world record

50 min Ice 2 Ice How Michael Strasser set a new world record cycling 23,000km from Alaska to Patagonia in only 84 days.

Michael Strasser begon in Alaska en fietste van het uiterste puntje van Noord-Amerika over de evenaar naar Patagonië, aan het eind van Zuid-Amerika. Zijn reis besloeg meer dan 23.000 km, door heuvels en valleien en allerlei soorten terrein.

27 NotBad

28 min Not Bad Een FMB-droomteam kronieken een 30-daagse saga van mountainbike shredding en fratsen in Nieuw-Zeeland.

Voor Anthill Films's Not2Bad was er NotBad De film brengt zeven rijders van over de hele wereld samen voor 30 dagen rijden, plezier en gekkigheid onder één dak in een stad gelegen aan de uiteinden van de aarde in Nieuw Zeeland. Er is geen begin of einde in deze film maar er gebeurt zeker veel tussenin waar alles kan.

Featuring: Brandon Semenuk , Brook Macdonald , Brett Rheeder, Cam McCaul, Andrew Shandro, Rene Wildhaber, Ryan Howard