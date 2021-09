De beste 1v1-champions in League of Legends: inclusief de favorieten van G2

Yasuo is één van de meest logische keuzes voor een 1v1-gevecht. Hij blinkt al vanaf de start van de game uit in duels met andere champions. Hoewel Yasuo een champion is die veel oefening vereist om zijn maximale potentie eruit te halen, is hij tegelijkertijd ook redelijk makkelijk te gebruiken voor spelers die wat minder ervaring hebben met de wendbare zwaardvechter. Yasuo is door zijn snelheid, het schild van zijn passive en de afwezigheid van mana- of energiekosten op zijn abilities een uitstekende keuze voor 1v1-gevechten. Doordat er geen jungler aanwezig is om je duel te verstoren, kun je helemaal los gaan met deze sterke 1v1-champion.

Yasuo is één van de meest logische keuzes voor een 1v1-gevecht. Hij blinkt al vanaf de start van de game uit in duels met andere champions. Hoewel Yasuo een champion is die veel oefening vereist om zijn maximale potentie eruit te halen, is hij tegelijkertijd ook redelijk makkelijk te gebruiken voor spelers die wat minder ervaring hebben met de wendbare zwaardvechter. Yasuo is door zijn snelheid, het schild van zijn passive en de afwezigheid van mana- of energiekosten op zijn abilities een uitstekende keuze voor 1v1-gevechten. Doordat er geen jungler aanwezig is om je duel te verstoren, kun je helemaal los gaan met deze sterke 1v1-champion.

Yasuo is één van de meest logische keuzes voor een 1v1-gevecht. Hij blinkt al vanaf de start van de game uit in duels met andere champions. Hoewel Yasuo een champion is die veel oefening vereist om zijn maximale potentie eruit te halen, is hij tegelijkertijd ook redelijk makkelijk te gebruiken voor spelers die wat minder ervaring hebben met de wendbare zwaardvechter. Yasuo is door zijn snelheid, het schild van zijn passive en de afwezigheid van mana- of energiekosten op zijn abilities een uitstekende keuze voor 1v1-gevechten. Doordat er geen jungler aanwezig is om je duel te verstoren, kun je helemaal los gaan met deze sterke 1v1-champion.

“Op Summoner’s Rift zou ik Yasuo kiezen. Hij is niet zo lastig om te spelen, zeker als je met je hoofd over je toetsenbord rolt en je je geen zorgen hoeft te maken over de vijandige jungler”

“Op Summoner’s Rift zou ik Yasuo kiezen. Hij is niet zo lastig om te spelen, zeker als je met je hoofd over je toetsenbord rolt en je je geen zorgen hoeft te maken over de vijandige jungler”

“Op Summoner’s Rift zou ik Yasuo kiezen. Hij is niet zo lastig om te spelen, zeker als je met je hoofd over je toetsenbord rolt en je je geen zorgen hoeft te maken over de vijandige jungler”

Kiezen voor Yasuo in een 1v1 betekent dat je alles durft in te zetten op je League of Legends-skills. Het is frustrerend voor je tegenstander om razendsnel de gevechtsafstand in te vliegen, al je aanvallen te raken en vervolgens weer terug te bewegen, ook omdat je projectielen kunt stoppen met je Wind Wall-skill (W).

Kiezen voor Yasuo in een 1v1 betekent dat je alles durft in te zetten op je League of Legends-skills. Het is frustrerend voor je tegenstander om razendsnel de gevechtsafstand in te vliegen, al je aanvallen te raken en vervolgens weer terug te bewegen, ook omdat je projectielen kunt stoppen met je Wind Wall-skill (W).

Kiezen voor Yasuo in een 1v1 betekent dat je alles durft in te zetten op je League of Legends-skills. Het is frustrerend voor je tegenstander om razendsnel de gevechtsafstand in te vliegen, al je aanvallen te raken en vervolgens weer terug te bewegen, ook omdat je projectielen kunt stoppen met je Wind Wall-skill (W).

Fiora is één van de sterkste, zo niet de allersterkste champion in een duel. In 1v1-gevechten is Fiora de koningin van schade toebrengen, terwijl ze tegelijkertijd zichzelf goed in leven kan houden. Haar passive Duelist’s Dance laat zien wanneer je tegenstander een zwakke plek heeft: als Fiora dan aanvalt, doet ze veel schade en krijgt ze een snelheidsbonus voor 1,5 seconde. Haar Ultimate, Grand Challenge (R), werkt goed samen met Duelist’s Dance: de vier zwakke plekken van de tegenstander worden zichtbaar en Fiora krijgt veel snelheid als ze in de buurt komt van deze zwaktes. Bovendien krijgt ze HP terug voor elke keer dat ze een zwakke plek raakt. Samen met de hoge schade van Lunge (Q), waarmee ze ook zwakke plekken kan selecteren, blinkt Fiora uit in het blijven lastigvallen en uiteindelijk elimineren van haar tegenstander.

Fiora is één van de sterkste, zo niet de allersterkste champion in een duel. In 1v1-gevechten is Fiora de koningin van schade toebrengen, terwijl ze tegelijkertijd zichzelf goed in leven kan houden. Haar passive Duelist’s Dance laat zien wanneer je tegenstander een zwakke plek heeft: als Fiora dan aanvalt, doet ze veel schade en krijgt ze een snelheidsbonus voor 1,5 seconde. Haar Ultimate, Grand Challenge (R), werkt goed samen met Duelist’s Dance: de vier zwakke plekken van de tegenstander worden zichtbaar en Fiora krijgt veel snelheid als ze in de buurt komt van deze zwaktes. Bovendien krijgt ze HP terug voor elke keer dat ze een zwakke plek raakt. Samen met de hoge schade van Lunge (Q), waarmee ze ook zwakke plekken kan selecteren, blinkt Fiora uit in het blijven lastigvallen en uiteindelijk elimineren van haar tegenstander.

Fiora is één van de sterkste, zo niet de allersterkste champion in een duel. In 1v1-gevechten is Fiora de koningin van schade toebrengen, terwijl ze tegelijkertijd zichzelf goed in leven kan houden. Haar passive Duelist’s Dance laat zien wanneer je tegenstander een zwakke plek heeft: als Fiora dan aanvalt, doet ze veel schade en krijgt ze een snelheidsbonus voor 1,5 seconde. Haar Ultimate, Grand Challenge (R), werkt goed samen met Duelist’s Dance: de vier zwakke plekken van de tegenstander worden zichtbaar en Fiora krijgt veel snelheid als ze in de buurt komt van deze zwaktes. Bovendien krijgt ze HP terug voor elke keer dat ze een zwakke plek raakt. Samen met de hoge schade van Lunge (Q), waarmee ze ook zwakke plekken kan selecteren, blinkt Fiora uit in het blijven lastigvallen en uiteindelijk elimineren van haar tegenstander.

Heimerdinger is een mage die vecht met zijn hextech-uitvindingen. Zijn meest herkenbare ability is de H-28G Evolution Turret (Q): kleine geschuttorens die door Heimerdinger worden geplaatst en automatisch vijanden in de buurt aanvallen. Hij kan maximaal drie van deze wapens tegelijkertijd op de Rift hebben staan. Met zijn Ultimate kan hij daarnaast nog een H-28Q Apex Turret-plaatsen: een superwapen dat niet meetelt in de limiet van drie turrets.

Heimerdinger is een mage die vecht met zijn hextech-uitvindingen. Zijn meest herkenbare ability is de H-28G Evolution Turret (Q): kleine geschuttorens die door Heimerdinger worden geplaatst en automatisch vijanden in de buurt aanvallen. Hij kan maximaal drie van deze wapens tegelijkertijd op de Rift hebben staan. Met zijn Ultimate kan hij daarnaast nog een H-28Q Apex Turret-plaatsen: een superwapen dat niet meetelt in de limiet van drie turrets.

Heimerdinger is een mage die vecht met zijn hextech-uitvindingen. Zijn meest herkenbare ability is de H-28G Evolution Turret (Q): kleine geschuttorens die door Heimerdinger worden geplaatst en automatisch vijanden in de buurt aanvallen. Hij kan maximaal drie van deze wapens tegelijkertijd op de Rift hebben staan. Met zijn Ultimate kan hij daarnaast nog een H-28Q Apex Turret-plaatsen: een superwapen dat niet meetelt in de limiet van drie turrets.

“Wat mij betreft moet het wel Heimerdinger zijn. Hij is ongelofelijk sterk in de 1v1 omdat je als tegenstander een 1v4 speelt tegen zijn gevechtstorens: dat maakt hem echt OP. Hij kan eindeloos de lane doorschuiven, waardoor je kunt winnen met genoeg CS of door de eerste toren te vernietigen. Hij gaat nooit dood, dus kies Heimerdinger als je wil winnen!” - G2 Mikyx

“Wat mij betreft moet het wel Heimerdinger zijn. Hij is ongelofelijk sterk in de 1v1 omdat je als tegenstander een 1v4 speelt tegen zijn gevechtstorens: dat maakt hem echt OP. Hij kan eindeloos de lane doorschuiven, waardoor je kunt winnen met genoeg CS of door de eerste toren te vernietigen. Hij gaat nooit dood, dus kies Heimerdinger als je wil winnen!” - G2 Mikyx

“Wat mij betreft moet het wel Heimerdinger zijn. Hij is ongelofelijk sterk in de 1v1 omdat je als tegenstander een 1v4 speelt tegen zijn gevechtstorens: dat maakt hem echt OP. Hij kan eindeloos de lane doorschuiven, waardoor je kunt winnen met genoeg CS of door de eerste toren te vernietigen. Hij gaat nooit dood, dus kies Heimerdinger als je wil winnen!” - G2 Mikyx

Wanneer je Heimer kiest, ben je bereid om puur de game te winnen door waves te pushen, minions te elimineren en de toren te vernietigen. Het is misschien niet de meest elegante manier om te winnen, maar het is wel heel veilig en effectief in 1v1-gevechten, omdat een enkele tegenstander moeite heeft om tegen Heimerdinger’s turrets en projectielen te vechten.

Wanneer je Heimer kiest, ben je bereid om puur de game te winnen door waves te pushen, minions te elimineren en de toren te vernietigen. Het is misschien niet de meest elegante manier om te winnen, maar het is wel heel veilig en effectief in 1v1-gevechten, omdat een enkele tegenstander moeite heeft om tegen Heimerdinger’s turrets en projectielen te vechten.

Wanneer je Heimer kiest, ben je bereid om puur de game te winnen door waves te pushen, minions te elimineren en de toren te vernietigen. Het is misschien niet de meest elegante manier om te winnen, maar het is wel heel veilig en effectief in 1v1-gevechten, omdat een enkele tegenstander moeite heeft om tegen Heimerdinger’s turrets en projectielen te vechten.

Hoewel Nunu & Willump een duo zijn die we voornamelijk terugzien in de jungle, hebben ze ook een reputatie als sterke 1v1-tegenstanders, vooral vanwege Consume (Q). Hiermee kunnen ze zichzelf voor een grote hoeveelheid HP genezen. Een van de weinige manieren om dit tegen te gaan, is door een champion te kiezen die veel damage doet of de genezing van Nunu kan verminderen. Omdat je champions mag bannen in een 1v1, kun je als Nunu-speler echter voorkomen dat dat gebeurt.

Hoewel Nunu & Willump een duo zijn die we voornamelijk terugzien in de jungle, hebben ze ook een reputatie als sterke 1v1-tegenstanders, vooral vanwege Consume (Q). Hiermee kunnen ze zichzelf voor een grote hoeveelheid HP genezen. Een van de weinige manieren om dit tegen te gaan, is door een champion te kiezen die veel damage doet of de genezing van Nunu kan verminderen. Omdat je champions mag bannen in een 1v1, kun je als Nunu-speler echter voorkomen dat dat gebeurt.

Hoewel Nunu & Willump een duo zijn die we voornamelijk terugzien in de jungle, hebben ze ook een reputatie als sterke 1v1-tegenstanders, vooral vanwege Consume (Q). Hiermee kunnen ze zichzelf voor een grote hoeveelheid HP genezen. Een van de weinige manieren om dit tegen te gaan, is door een champion te kiezen die veel damage doet of de genezing van Nunu kan verminderen. Omdat je champions mag bannen in een 1v1, kun je als Nunu-speler echter voorkomen dat dat gebeurt.

Tristana is iemand die het liefst op afstand vecht. Ze deelt veel schade uit, maar is tegelijkertijd ook zelf heel kwetsbaar. Ze hangt dus volledig af van het feit dat ze op afstand grote schade kan uitdelen aan tegenstanders voordat zij in de buurt komen. Met Rocket Jump (W) en haar Ultimate Buster Shot (R) kan Tristina zichzelf in veiligheid brengen wanneer het te gevaarlijk wordt.

Tristana is iemand die het liefst op afstand vecht. Ze deelt veel schade uit, maar is tegelijkertijd ook zelf heel kwetsbaar. Ze hangt dus volledig af van het feit dat ze op afstand grote schade kan uitdelen aan tegenstanders voordat zij in de buurt komen. Met Rocket Jump (W) en haar Ultimate Buster Shot (R) kan Tristina zichzelf in veiligheid brengen wanneer het te gevaarlijk wordt.

Tristana is iemand die het liefst op afstand vecht. Ze deelt veel schade uit, maar is tegelijkertijd ook zelf heel kwetsbaar. Ze hangt dus volledig af van het feit dat ze op afstand grote schade kan uitdelen aan tegenstanders voordat zij in de buurt komen. Met Rocket Jump (W) en haar Ultimate Buster Shot (R) kan Tristina zichzelf in veiligheid brengen wanneer het te gevaarlijk wordt.

“Als kampioen van All-Stars 1v1 [in 2018] zou ik waarschijnlijk Tristana aanraden. Alles wat je moet doen is level 2 behalen, op je tegenstander springen en ze in één keer neerhalen”

“Als kampioen van All-Stars 1v1 [in 2018] zou ik waarschijnlijk Tristana aanraden. Alles wat je moet doen is level 2 behalen, op je tegenstander springen en ze in één keer neerhalen”

“Als kampioen van All-Stars 1v1 [in 2018] zou ik waarschijnlijk Tristana aanraden. Alles wat je moet doen is level 2 behalen, op je tegenstander springen en ze in één keer neerhalen”

Lucian is ‘carry’-champion met veel krachtige abilities die sterk is in 1v1-gevechten vanwege het feit dat hij snel waves kan weghalen, in het begin van de game veel schade doet en snel kan bewegen. Met zijn passive, Lightslinger, mag hij twee keer aanvallen nadat hij een ability heeft gebruikt, waardoor hij sterker is in een duel. Zijn Ultimate, The Culling (R), schiet zijn wapens af in een geselecteerde richting, waarmee hij veel schade doet op lange afstand en snel waves van minions weghaalt. Hiermee komt hij snel bij de vijandelijke toren, waardoor hij de tegenstander in het nadeel brengt en Lucian voor 100 CS kan proberen te gaan om het duel te winnen.

Lucian is ‘carry’-champion met veel krachtige abilities die sterk is in 1v1-gevechten vanwege het feit dat hij snel waves kan weghalen, in het begin van de game veel schade doet en snel kan bewegen. Met zijn passive, Lightslinger, mag hij twee keer aanvallen nadat hij een ability heeft gebruikt, waardoor hij sterker is in een duel. Zijn Ultimate, The Culling (R), schiet zijn wapens af in een geselecteerde richting, waarmee hij veel schade doet op lange afstand en snel waves van minions weghaalt. Hiermee komt hij snel bij de vijandelijke toren, waardoor hij de tegenstander in het nadeel brengt en Lucian voor 100 CS kan proberen te gaan om het duel te winnen.

Lucian is ‘carry’-champion met veel krachtige abilities die sterk is in 1v1-gevechten vanwege het feit dat hij snel waves kan weghalen, in het begin van de game veel schade doet en snel kan bewegen. Met zijn passive, Lightslinger, mag hij twee keer aanvallen nadat hij een ability heeft gebruikt, waardoor hij sterker is in een duel. Zijn Ultimate, The Culling (R), schiet zijn wapens af in een geselecteerde richting, waarmee hij veel schade doet op lange afstand en snel waves van minions weghaalt. Hiermee komt hij snel bij de vijandelijke toren, waardoor hij de tegenstander in het nadeel brengt en Lucian voor 100 CS kan proberen te gaan om het duel te winnen.

“Als waarschijnlijk de beste speler [van G2] op dit moment zou ik Pantheon kiezen. Tijdens de [Worlds 2019] play-ins was Pantheon altijd verbannen en hij is nog steeds goed in lane, zelfs na zijn rework, dus hij is een goede champion voor 1v1”

“Als waarschijnlijk de beste speler [van G2] op dit moment zou ik Pantheon kiezen. Tijdens de [Worlds 2019] play-ins was Pantheon altijd verbannen en hij is nog steeds goed in lane, zelfs na zijn rework, dus hij is een goede champion voor 1v1”

“Als waarschijnlijk de beste speler [van G2] op dit moment zou ik Pantheon kiezen. Tijdens de [Worlds 2019] play-ins was Pantheon altijd verbannen en hij is nog steeds goed in lane, zelfs na zijn rework, dus hij is een goede champion voor 1v1”

Nasus is een krachtpatser die tegelijkertijd ook gespeeld kan worden als een soort magiër in 1v1-gevechten. Tegen champions die op afstand vechten en hem makkelijk kunnen lastig vallen buiten zijn range, kan Nasus AP-items bouwen en zijn Spirit Fire (E)-ability levelen. Deze aanval doet veel magische schade, maar laat daarna ook een ring achter op de grond die schade blijft uitdelen aan tegenstanders die daar staan. Deze ability is ook sterk als Nasus geen AP bouwt en kan gebruikt worden tegen veel champions die zichzelf niet of nauwelijks kunnen genezen. Verder kun je Nasus spelen zoals gebruikelijk is in de top lane, waarbij je Siphoning Strike (Q) gebruikt om minions te pakken en te overleven om je ‘stacks’ op deze skill te verzamelen en zo steeds meer schade uit te delen.

Nasus is een krachtpatser die tegelijkertijd ook gespeeld kan worden als een soort magiër in 1v1-gevechten. Tegen champions die op afstand vechten en hem makkelijk kunnen lastig vallen buiten zijn range, kan Nasus AP-items bouwen en zijn Spirit Fire (E)-ability levelen. Deze aanval doet veel magische schade, maar laat daarna ook een ring achter op de grond die schade blijft uitdelen aan tegenstanders die daar staan. Deze ability is ook sterk als Nasus geen AP bouwt en kan gebruikt worden tegen veel champions die zichzelf niet of nauwelijks kunnen genezen. Verder kun je Nasus spelen zoals gebruikelijk is in de top lane, waarbij je Siphoning Strike (Q) gebruikt om minions te pakken en te overleven om je ‘stacks’ op deze skill te verzamelen en zo steeds meer schade uit te delen.

Nasus is een krachtpatser die tegelijkertijd ook gespeeld kan worden als een soort magiër in 1v1-gevechten. Tegen champions die op afstand vechten en hem makkelijk kunnen lastig vallen buiten zijn range, kan Nasus AP-items bouwen en zijn Spirit Fire (E)-ability levelen. Deze aanval doet veel magische schade, maar laat daarna ook een ring achter op de grond die schade blijft uitdelen aan tegenstanders die daar staan. Deze ability is ook sterk als Nasus geen AP bouwt en kan gebruikt worden tegen veel champions die zichzelf niet of nauwelijks kunnen genezen. Verder kun je Nasus spelen zoals gebruikelijk is in de top lane, waarbij je Siphoning Strike (Q) gebruikt om minions te pakken en te overleven om je ‘stacks’ op deze skill te verzamelen en zo steeds meer schade uit te delen.

Kies je Nasus, dan ga je in eerste instantie voor de winst met 100 CS. Zijn Wither (W) is goed tegen champions die met normale aanvallen minions willen pakken, omdat ze langzamer worden in zowel bewegings- als aanvalssnelheid voor een paar seconden. Nasus kan het dus heel lastig maken voor champions als Vayne om minions te elimineren en te vechten. Hij kan ook winnen door de eerste eliminatie te scoren of de toren te vernietigen, maar dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer de tegenstander zichzelf in een slechte situatie brengt. Het wordt wel een stuk pittiger wanneer de vijandige champion op lange afstand vecht, veel schade uitdeelt en genezing kan bestrijden.

Kies je Nasus, dan ga je in eerste instantie voor de winst met 100 CS. Zijn Wither (W) is goed tegen champions die met normale aanvallen minions willen pakken, omdat ze langzamer worden in zowel bewegings- als aanvalssnelheid voor een paar seconden. Nasus kan het dus heel lastig maken voor champions als Vayne om minions te elimineren en te vechten. Hij kan ook winnen door de eerste eliminatie te scoren of de toren te vernietigen, maar dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer de tegenstander zichzelf in een slechte situatie brengt. Het wordt wel een stuk pittiger wanneer de vijandige champion op lange afstand vecht, veel schade uitdeelt en genezing kan bestrijden.

Kies je Nasus, dan ga je in eerste instantie voor de winst met 100 CS. Zijn Wither (W) is goed tegen champions die met normale aanvallen minions willen pakken, omdat ze langzamer worden in zowel bewegings- als aanvalssnelheid voor een paar seconden. Nasus kan het dus heel lastig maken voor champions als Vayne om minions te elimineren en te vechten. Hij kan ook winnen door de eerste eliminatie te scoren of de toren te vernietigen, maar dat gebeurt eigenlijk alleen wanneer de tegenstander zichzelf in een slechte situatie brengt. Het wordt wel een stuk pittiger wanneer de vijandige champion op lange afstand vecht, veel schade uitdeelt en genezing kan bestrijden.