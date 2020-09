Dit zijn de beste aanvallers in FIFA 21

. Dat is natuurlijk het leukste om te doen binnen FIFA 21. Om die reden begint bijna iedere speler in de voorhoede bij het bouwen van zijn team. Jij ook? Lees dan snel verder en ontdek de beste aanvallers van FIFA 21!

Winnen en doelpunten scoren . Dat is natuurlijk het leukste om te doen binnen FIFA 21. Om die reden begint bijna iedere speler in de voorhoede bij het bouwen van zijn team. Jij ook? Lees dan snel verder en ontdek de beste aanvallers van FIFA 21!

Icons binnen FIFA voelen altijd speciaal aan en dat is niet zonder reden. Met een van deze tien icons in je team staat het al 1-0 voordat de wedstrijd begint.

Lionel Messi is wederom in FIFA 21 de speler met de hoogste rating. Weer een jaartje ouder, maar dat is nog niet te merken bij een van de beste voetballers aller tijden . In FIFA 21 kan je dus weer genieten van de speler met de beste linkervoet in de game. Messi behoort ook tot de beste dribbelaars van de game. Deze combinatie maakt hem erg dodelijk achter de spitsen.

Net zoals vorig jaar komt Cristiano Ronaldo beter uit de verf als FIFA-speler dan Lionel Messi. Dit komt door Ronaldo zijn lichaamsbouw en de power die hij daarmee voorin brengt. Hij is sterk in de lucht en kan goed een bal vasthouden . Iets mindere dribbel statistieken dan Messi, maar wel de vijf sterren skill moves om de verdediging van de tegenstander gek te maken. En niet geheel onbelangrijk; Ronaldo behoort tot de beste afmakers van FIFA 21.

Dat dit jaar de Ballon d’Or niet doorgaat is extra zuur voor Robert Lewandowski. Na een ijzersterk seizoen leek hij namelijk deze prestigieuze prijs te kunnen winnen, voor Messi en Ronaldo. Lewandowski behoort tot de top 3 van beste aanvallers in FIFA 21 , maar gaat toch niet veel gebruikt worden. Hiervoor mist hij snelheid en behendigheid. Staat Lewandowski in de zestien met de bal aan zijn voet, dan is hij wel een van de gevaarlijkste spelers van FIFA 21.

Neymar JR