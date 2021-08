‘There’s an app for that’, deze uitspraak gaat uiteraard ook op voor alle fietsers onder ons. Want of je nu een wielrenner, mountainbiker, gravelrider of commute rider bent, we hebben meestal wel een smartphone met een bonte verzameling apps. Ongetwijfeld dat je één of meerdere van onderstaande apps kent of gebruikt, maar wellicht vind je er nog wat leuks bij. Om je rit net effe wat toffer, ruiger, comfortabeler of veiliger te maken.