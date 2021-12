Mentaal blijft het iedere winter wel een dingetje. Waar je in de zomer niet van je bike af was te slaan nodigt de omgeving op dit moment minder uit om lekker op pad te gaan. De dagen zijn op zijn kortst, en eigenlijk is het gewoon vies en nat weer om op pad te gaan. Je weet dat thuiszitten niet het meest slimme is om te doen, maar het is wel lekker comfy.

Om dan maar meteen van de nood een deugd te maken vind je hieronder een paar dikke bike movies die je lekker relaxed vanuit thuis kan bekijken. Gratis nog wel! En dikke kans dat je na het zien van één of meerdere films toch weer die motivatie krijgt om er lekker tussenuit te knijpen. Want zeg nou eerlijk: hoe vaak is het echt heel erg vervelend als je toch op je bike weg bent geweest?

1. The Old World

The Old World

Bikers houden van fietsen, dat is niks nieuws. The Old World is dan ook een goede film om mee te starten? Waarom? Zowel BMX, slopestyle, downhill als cross country komt voorbij. Voor iedereen wat wils dus! The Old World duurt ruim één uur en daarin zie je verschillende atleten hun ding doen op verschillende locaties in Europa . Wat eigenlijk ook wel een keer gaaf is, want dan kan je vast plannetjes gaan maken voor je volgende biketrip! Win-win!

2. Accomplice

Ovo je omaž najplemenitijem izumu: Bicikl!

Alleen de intro zou je al 10x kunnen bekijken. Want onze favoriete atleten zijn ook ooit jong en roekeloos geweest. Altijd al willen weten hoe Brandon Semenuk er als piepjong mannetje uitzag? Ze komen allemaal voorbij in Accomplice. Maar de film laat meer zien dan jochies en meiden die van het dak van hun huis afspringen. Het is een eerbetoon geworden aan de fiets, en dat laten ze zien ook!

3. Laura Stigger - All In

Laura Stigger: Olm Volle – Immer Vollgas

De naam zegt al genoeg. Na het behalen van meerdere gouden medailles eindigde Laura Stigger in 2020 voor de eerste keer op het podium in de Dames Elite klasse tijdens de UCI MTB World Cup. All In laat ons een kijkje nemen in het leven van een pro crosscountry mountainbike racer. Van de trainingen op de bike, in de sportschool, de wedstrijden en de ontspanning, alles komt voorbij zodat je precies weet wat je nodig hebt om tot de besten ter wereld te horen!

4. Shapes In The City

Shapes in the City

BMX-ers staan vaak bekend om hun enorme drive om bepaalde tricks te nailen. Wat we vaak in clipjes niet zien is dat er vaak ontzettend veel pogingen nodig zijn om net die ene trick er soepel uit te laten zien. Dus als jij denkt dat je het misschien niet in je hebt omdat iets na 5x proberen niet lukt, think again! Murray Loubser gaat door tot aan het gaatje. En dat kan soms heel lang duren. Maar hé, je bent pro of niet, toch?

5. Gamble

Filmska preporuka: Gamble

Gamble is zo’n lekkere old skool film waar je niet genoeg van kan krijgen. Alle top downhill riders komen weer voorbij dus dan weet je dat het wel goed zit. Denk bij Gamble een beetje aan de eerste bikefilms die je waarschijnlijk ooit gezien hebt. Een stoffig verhaaltje doorspekt met hele dikke actie op twee wielen. Relaxmodus aan, koud stiertje erbij en lekker kijken.