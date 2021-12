Download de gratis Red Bull TV app en bekijk de BMX-actie op al je toestellen!

1. Life is Just a Ride

Er is geen iconischer BMX-competitie in de wereld dan Simple Session in Estland. Al 20 jaar lang reizen de beste park- en street BMX riders samen met de grootste skateboardingtalenten naar de hoofdstad Tallinn voor dit befaamde action sports festival.

In de documentaire Life is Just a Ride ontdek je hoe het is om mee te doen aan Simple Session vanuit het perspectief van Reed Stark , een wereldberoemde BMX rider uit de Verenigde Staten, Madars Apse , een Letse skateboarder, en Risto Kalmre , een van de organisatoren van Simple Session.

2. BMX in Nigeria

BMX neemt alle grenzen van leeftijd, ras en geslacht weg, en dat is precies wat deze film over de BMX scene in Lagos, Nigeria perfect weergeeft. In de hoofdrol staan de getalenteerde S King en Star Boy , twee riders met een passie voor BMX die boven alles staat.

3. Go Fast Pull Up

De generatie riders die zich in de jaren '80 tot '90 ontwikkelde, heeft voor altijd de toekomst van BMX veranderd. Een van hen was James 'Jimmy' LeVan . Na een veelbelovende racecarrière in BMX, vond LeVan de vrijheid die hij zocht in freestyle. Hij verlegde de grenzen van street BMX en werd een vaste waarde in de opkomende X-Games series. Go Fast Pull Up vertelt zijn verhaal (en dat van BMX door de jaren heen).

4. Encouraged

Half documentaire, half raw videomontage. In Encouraged volgen we de wereldberoemde street rider Courage Adams die 'back to the roots' gaat in Nigeria, waar het voor hem allemaal begon.

5. Shapes in the City

Hoe zouden BMX tricks eruitzien tegen de sterke lijnen, vormen en schaduwen van de meest gedurfde architectuur van Kaapstad? Hoe dit magische project van de Zuid-Afrikaanse BMX freestyler Murray Loubser en fotograaf Wayne Reiche tot leven kwam, ontdek je in de documentaire Shapes in the City!

6. The Bits of Baco

Heb je de cultklassieker Mid90s van Jonah Hill al gezien? Wel, The Bits of Baco doet daaraan denken, maar dan in het Midwesten, op twee wielen in de plaats van vier én uit het leven gegrepen. " Je moest erbij geweest zijn " omschrijft het goed, hoewel de huidige tijdgeest deze beelden relevanter maakt dan ooit.

7. Kaleidoscope

Wie BMX zegt, denk meestal meteen aan stoffige dirt jumps en kleine, technische skateparken. Het is niet iets wat je associeert met stemmige belichting, technische cinematografie, slim geconstrueerde mechanische sets en Hollywood-achtige regisseurs. Maar daar bracht Kriss Kyle in 2015 verandering in.

In samenwerking met de gewaardeerde regisseur Ben Scott van Ridley Scott Associates bracht hij Kaleidoscope uit, een videoproject waarin Kyle een aantal BMX-wereldprimeurs uitvoert op bewegende obstakels in een steeds veranderende omgeving. Niets is wat het lijkt in deze film...

8. The Learning Curve

Een meester zijn in twee sporten is iets wat velen hebben geprobeerd, maar waar weinigen in geslaagd zijn. Drew Bezanson is een uitzondering op de regel. Als een van 's werelds beste BMX riders probeerde hij in 2016 ook de top van het slopestyle mountainbiken te bereiken. Het doel? Deelnemen aan Red Bull Joyride, het grootste slopestyle MTB-event ter wereld. In The Learning Curve volg je alle hoogte- en dieptepunten van Bezanson's parcours...