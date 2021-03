Singleplayer games zijn leuk en aardig, maar af en toe heb je toch behoefte aan een gezonde dosis teamwork . Dan switch je natuurlijk naar co-op games, maar tegenwoordig zijn er zoveel verschillende games dat het soms overweldigend kan worden.

Wil je lekker een potje knallen, puzzelen of samen met jouw vrienden een onbekende wereld verkennen ? Wij hebben de zes beste co-op games op een rijtje gezet zodat jij de volgende gamesessie met jouw vrienden los kan gaan!

Portal 2

Portal 2 © Valve

Portal 2 is de koning als het op co-op games aankomt. Het spel wordt niet voor niets door velen gezien als een van de beste videogames allertijden . In de co-op speel je als één van de twee excentrieke robots, ATLAS en P-Body. Zoals ook het geval is in de normale verhaallijn moet je samen met jouw partner in crime allerlei tests ondergaan onder het dictatoriale regime van GLaDOS.

Je begint in een centrale hub en vanuit die locatie kan je aan verschillende levels beginnen. De levels zijn een stuk complexer aangezien je met twee spelers vier portals kan maken in plaats van twee. Schaam je niet als je even niet verder komt want sommige levels zijn echt verschrikkelijke breinbrekers. Maar met twee personen zal het uiteindelijk wel moeten lukken, toch?

Halo-serie

Halo Infinite © Halo Infinite

De Halo-serie op een lijst van beste PC co-op games? Jazeker! De Halo-games zijn natuurlijk altijd Xbox-games geweest op Halo 1 en Halo 2 (op Windows Vista) na, maar de Halo Master Chief Collection bevat alle games van Halo Reach tot en met Halo 4 als PC-variant !

Letterlijk elk spel in de serie kan je nu via online co-op tot vier man met elkaar spelen en het is ronduit fantastisch. De verschillende games hebben er nog nooit zo goed uitgezien en je kan samen met jouw vrienden tientallen uren stoppen in deze serie. Is het te gemakkelijk geworden met vier man? Speel dan de games op legendary waar je alleen maar overleeft als je samenwerkt als een goed geoliede machine!

Left 4 Dead 2

Left 4 Dead © Valve Software

Ontwikkelaar Valve (ook van Portal 2) weet hoe ze goede co-op games moeten maken, want ook Left 4 Dead 2 is een juweeltje . In deze co-op shooter moet je met een team van vier personen een weg door hordes zombies schieten.

Aan het begin van een level kan je kiezen uit een selectie aan wapens van een shotgun tot een honkbalknuppel waarna je samen met jouw team in het diepe wordt gegooid. Left 4 Dead 2 is op de normale moeilijkheidsgraad een makkie. Samenwerken is op dat niveau niet per sé nodig, maar zodra je de moeilijkheidsgraad verhoogt, merk je al snel dat het gedaan is met de pret.

Zombies kunnen je gemakkelijk overweldigen en als je de held probeert te spelen door in je eentje een nieuwe kamer te bestormen, kan je zomaar tot moes geslagen worden door een Charger. Pas dus op!

Phasmophobia

Phasmophobia © Kinetic Games

In Phasmophobia moet je met drie andere spelers verschillende locaties bezoeken waar het spookt. Het doel is om erachter te komen wat voor monster of geest ronddwaalt door allerlei apparatuur te gebruiken die niet zouden misstaan in een typische horrorfilm.

Zelfs al ben jij die persoon die horrorfilms kijkt met de handen voor je ogen, kan je nog steeds nuttig zijn. Iemand moet namelijk in het busje blijven om de camerabeelden van de locatie in de gaten te houden, terwijl de rest van jouw vrienden hun leven wagen om het mysterie te ontrafelen. Zorg voordat je het spel speelt er wel voor dat je het volume omlaag schroeft, want het zal niet lang duren tot jouw teammaten de hele boel bij elkaar gillen!

Killing Floor

Killing Floor 2 © Killing Floor 2

Killing Floor is een zombieshooter waarin je met vijf andere spelers het level probeert te overleven . Elke map bestaat uit verschillende rondes en tussen deze rondes door kan je met in-game cash wapens kopen zoals crossbows, katana’s en granaatwerpers.

In de eerste paar waves vind je alleen maar ‘normale zombies’ of Zeds zoals ze in Killing Floor heten. Elke wave introduceert nieuwe varianten van de zombies zoals de Scrake, een gemuteerd monster met een kettingzaag als arm of de Fleshpound, een monster met spikes op zijn armen die gevaarlijker wordt als hij boos wordt op de spelers.

De laatste wave is waar teamwork essentieel wordt. Je vecht dan tegen The Patriarch, een mengelmoesje van alle vorige monsters die zichzelf ook nog drie keer kan healen. Het is belangrijk dat je jouw teammaten helpt als zij worden aangevallen aangezien de baas bizar veel schade doet. En als The Patriarch gaat healen moet je hem als team tegenhouden, want anders is al die moeite voor niets geweest!

Valheim

Bouw je eigen Viking-dorp! © Iron Gate

Valheim is de meest recente toevoeging aan deze lijst. In dit spel verken je een stilistische vikingwereld . In Valheim moet je gereedschap maken, onderdak bouwen en monsters verslaan. Het concept is op zich niet erg vernieuwend, maar het spel maakt dit goed op stijl en interactie.