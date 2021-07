Hollandse glorie in 1988

Vanuit Nederlands perspectief bestaat er geen twijfel over wat de beste finale van het Europees kampioenschap is. Tot dusver werd de enige nationale hoofdprijs door Nederland gepakt in 1988. In de finale was het voormalige Sovjet-Unie de tegenstander. Oranje had wat recht te zetten, want in de groepsfase had Nederland van datzelfde land verloren. Nederland was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een snoeiharde kopbal van Ruud Gullit. Uiteindelijk zette Marco van Basten de eindstand (0-2) op het scorebord. Na een afzwaaiende voorzet van Arnold Mühren twijfelde de topspits niet en schoot hij de bal van een onmogelijke hoek schitterend binnen. Door een Nederlandse bril is dit de mooiste EK-goal ooit, maar zelfs zonder die bril zijn er weinig doelpunten die in de buurt komen van deze treffer van San Marco. De volgende dag stond de spelers in Amsterdam een waar volksfeest te wachten.

De golden goal in 2000

In de finale van 2000 stonden Frankrijk en Italië tegenover elkaar in De Kuip. Er was een hele grote kans dat Nederland in deze finale had gestaan, ware het niet dat Patrick Kluivert en Frank de Boer in de reguliere speeltijd van de halve finale tegen Italië een strafschop misten. Na verlenging waren de Italianen ook in de strafschoppenreeks beter dan Nederland. Maar goed, in de finale van 2000 kwam Italië in de tweede helft op voorsprong door een goal van Marco Delvecchio. Vlak voor tijd maakte Sylvain Wiltord de gelijkmaker, waarna Les Bleus er in de verlenging met de eindzege vandoor gingen. David Trezeguet was de grote man door de golden goal te maken in de 103e minuut van het duel. Het feest in Rotterdam kon beginnen voor de Fransen!

Een flop in Nederland, maar een Griekse held

In 2004 tilde misschien wel de meest verrassende winnaar van het EK de beker de lucht in. In Lissabon stonden gastland Portugal en Griekenland tegenover elkaar. De Grieken werden gecoacht door de Duitse trainer Otto Rehhagel en kwamen binnen het uur op voorsprong in de finale. Niemand minder dan Angelos Charisteas kopte de winnende treffer tegen de touwen. Hij zorgde voor een van de grootste voetbalsprookjes ooit. De Griekse spits speelde destijds bij Werder Bremen en zou later in de Eredivisie voor Ajax en Feyenoord uitkomen. Nergens zou Charisteas later nog een succes worden, maar in Griekenland blijft hij een held voor de eeuwigheid.

Tiki-taka Spanje

Vanaf 2008 was er bijna niemand opgewassen tegen Spanje. Ze wonnen in dat jaar het Europees kampioen, werden in 2010 wereldkampioen ten koste van Nederland en in 2012 stonden ze opnieuw in een EK-finale tegenover Italië. Nadat Mario Balotelli de Italianen de weg had gewezen naar de finale was er vanuit het Italiaanse kamp hoop op een stunt tegen het oppermachtige Spanje. Dat bleek ijdele hoop, want Spanje tikte Italië compleet van de mat. David Silva kopte de openingstreffer binnen, waarna Jordy Alba de score verdubbelde. Uiteindelijk zorgden Fernando Torres en Juan Mata voor een 4-0 eindstand op het scorebord.

Het Deense campingelftal

Het is altijd mooi wanneer een underdog ervandoor gaat met een prijs. Dat was in 1992 zeker het geval. Sterker nog, eigenlijk was Denemarken helemaal niet gekwalificeerd voor het Europese kampioenschap in Zweden. Door oorlogen in Joegoslavië moest dat land zich vlak voor het toernooi terugtrekken en werden de Denen aangewezen als vervangers. Verschillende Deense voetballers waren al op vakantie en sommigen stonden op het punt om richting het strand te vertrekken. Tot ze ineens werden opgetrommeld voor het EK. In Zweden verraste Denemarken vriend en vijand, waaronder Oranje in de halve finale. Uiteindelijk maakte een zege in de finale op Duitsland het Deense wonder compleet.