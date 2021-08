' nam Hamilton de leiding over, wat tot de laatste ronde leidde tot een battle om de winst. Hamilton hield stand en pakte de winst, maar hij wist nu echt zeker: na jaren van dominantie had hij in Max nu een échte uitdager.

versus Lewis Hamilton. In Bahrein pakte Max pole en dook hij als leider de eerste bocht in, maar de Mercedes met startnummer 44 was nooit ver weg. Via een '

Laten we bij het begin beginnen; de allereerste race van dit jaar. Het seizoen trapte af in

. Max kwam niet verder dan de derde startplek achter zijn teamgenoot en baalde daar flink van, maar in de race was dit snel hersteld. Een raketstart bezorgde hem de leiding en deze hield hij de hele race vast. Daarachter gebeurde van alles; in de (lichte) regen schoot de ene na de andere coureur eraf, waaronder Hamilton. Dit leek hem veel punten te gaan kosten, maar een code rood na een enorme crash tussen George Russell en Valtteri Bottas hielp Hamilton terug in de wedstrijd. De Brit werd na een inhaalrace nog tweede, achter de ijzersterke Max.

Eigenlijk is de GP van Azerbeidzjan ieder jaar een feest. Op het soms heel krappe, maar ook razendsnelle stratenciruit door Baku gebeurt altijd wel iets. Dit jaar was het niet anders. Charles Leclerc pakte pole, maar werd al snel ingehaald door Hamilton en beide Bulls. Tijdens de eerste serie pitstops nam Max de leiding over en hij leek eenvoudig te gaan winnen, tot een

geldt dat minder. De afgelopen jaren was de GP van Frankrijk nooit echt heel boeiend, maar nu was alles anders. Dat kwam door een prachtig tactisch gevecht tussen Max en Hamilton, dat tot de voorlaatste ronde duurde. Max had pole, maar leverde de leiding na de eerste bocht in. Bij de eerste serie pitstops wist hij Hamilton weer in te halen, maar toen koos Red Bull voor de aanval: het haalde Max, vanaf P1, in rondje 32 naar binnen voor een extra pitstop. Mercedes kon niet reageren en met een achterstand van 18 seconden begon Max op zijn nieuwe banden aan de perfecte inhaalrace. Hij achterhaalde eerst Bottas en pakte met nog één rondje te gaan ook Hamilton. Eerlijk zeggen: wie zat er niet op zijn bank te stuiteren van spanning tijdens deze inhaalrace van Max?

Van Baku weten we dat het circuit een soort garantie voor spektakel is, voor