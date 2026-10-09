EA Sports FC 27 is een complex spel en er wordt de komende twaalf maanden een enorme hoeveelheid nieuwe in-game content uitgebracht. Met de hulp van de beste FC 27-creators til je jouw eigen skills naar een hoger niveau, leer je de kleinste details van de game begrijpen en haal je er simpelweg meer plezier uit. Hier zijn 11 van de beste engelstalige FC 27-creators om te volgen voor alles rondom Ultimate Team, gameplay-tips, Career Mode en meer.

01 Angry Ginge – Pack openings, Career Mode en een hoop chaos

Morgan 'Angry Ginge' Burtwhistle is een van de populairste streamers van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel hij zeker niet alleen FC 27 speelt, vormt de game wel de core van zijn Twitch-streams en YouTube-video's.

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Op zijn kanaal AngryGinge 2.0 dropt hij Ultimate Team pack openings en afleveringen van zijn Manchester United Career Mode. Deze video's zijn ge-edit, zodat je alleen de hoogtepunten te zien krijgt. Wil je zijn volledige gameplay bekijken? Ga dan naar zijn Twitch-kanaal of bezoek zijn GingeLive YouTube-kanaal. Of het nu gaat om samenwerkingen met andere grote Britse creators of compleet nieuwe concepten, zijn FC 27-content loopt het hele voetbalseizoen non-stop door.

02 Tekkz – Leer van een van de beste FC-pro's aller tijden

Tekkz is een van de beste professionele FC 27-spelers ooit en de sterspeler van RBLZ Gaming. Hij laat dingen zien op het veld die vrijwel niemand anders kan, wat zijn kanalen de perfecte plek maken om te leren hoe je jouw eigen gameplay verbetert.

Natuurlijk is het spectaculair om hem urenlang te zien spelen tot hij eindelijk een keer verliest, of om hem met een volledig bronzen team 20 Champions-wedstrijden te zien winnen. Toch zijn het vooral zijn tutorial-video's die écht het verschil maken. In zijn tactische overzichten legt hij uit welke formaties hij gebruikt, welke tactieken het beste werken, welke Player Roles essentieel zijn en wie de beste spelers per positie zijn. Pas een paar van zijn tips toe in je eigen wedstrijden, en je vliegt binnen no-time door de Rivals-divisies heen.

03 Mike LaBelle – FUT-tips en tutorials van een oud-pro

Mike LaBelle is een voormalig pro die al bijna twintig jaar content maakt over FIFA en EA FC. Als meervoudig nationaal kampioen heeft LaBelle meegedaan aan een aantal van de grootste toernooien en werkte hij daarnaast als analist en commentator. Hierdoor heeft hij enorm veel ervaring met zowel het spelen als het uitleggen van de game.

Tegenwoordig leunt LaBelle vooral op zijn competitieve achtergrond om vermakelijke FC-content te maken, met de nadruk op Ultimate Team. Zijn YouTube-kanaal telt ruim 300.000 abonnees en in zijn recente video's zie je onder meer player rankings, tier lists en Ultimate Team-content voorbijkomen.

04 Docks – Een opvallende Career Mode-creator

Hoewel Ultimate Team de meest gespeelde mode in FC 27 is – en veruit de populairste voor social media – valt een écht goede Career Mode-creator direct op. Dit jaar is Docks aan de slag gegaan als manager van Coventry City FC, een van de underdogs in de Premier League, met als doel om zo snel mogelijk de competitie te winnen.

Zijn Career Mode-content is zo sterk omdat hij echt de diepte in gaat. Hij kiest niet voor de makkelijke weg door direct de beste spelers te kopen of zichzelf te laten redden door een financiële overname. In plaats daarvan focust hij zich op de ontwikkeling van spelers en het opbouwen van een hoogwaardige jeugdopleiding. Dat levert niet alleen boeiende content op, maar laat je ook zien hoe je alles uit je eigen Career Mode-ervaring kunt halen. Als je er de tijd voor neemt, zit er namelijk ontzettend veel diepgang in deze vaak vergeten mode.

05 BorasLegend – Road to Glory en pro-gameplay tutorials

BorasLegend, wiens echte naam Ivan Lapanje is, is een Zweedse creator en oud-pro die al sinds 2013 meedraait in de competitieve scene. Hij won zijn eerste grote titel tijdens de FIFA 13 Virgin Gaming FIFA Challenge in Las Vegas en kwam daarna uit voor teams als Copenhagen Wolves, Hashtag United en Futbolist.

Nu hij fulltime content creator is, zorgt de pro-achtergrond van BorasLegend ervoor dat zijn advies erg belangrijk blijft. Hij streamt al volop FC 27, waarbij zijn recente uitzendingen draaien om Road to Glory, afgewisseld met een paar diepgaande gameplay-tutorials – zoals de verdedigings-tutorial hierboven.

06

AJ3 is een van de langst meedraaiende creators in de wereld van EA Sports FC. Hij heeft naam gemaakt met de beste FC-collabserie op YouTube: Squad Builder Showdown, een concept dat tot op de dag van vandaag ongekend populair is.

In SBSD nemen twee creators het tegen elkaar op in een squad-building en gameplay-challenge. Andy en zijn gasten verdelen hun teams in secties en schrijven op een whiteboard (of op een simpel velletje papier, tot grote ergernis van AJ3) op wie ze denken dat hun tegenstander in zijn team wil hebben. Raden ze het goed? Dan wordt die speler vervangen door een bronzen kaart. Zodra de teams compleet zijn, spelen ze een wedstrijd tegen elkaar, waarbij de verliezer kaarten moet discarten(weggooien).

Het is een tof, laagdrempelig idee dat al jaren meegaat, mede dankzij iconische inside jokes als de 'LB picks' en TOTY Kanté, talloze gasten en pranks. Hoewel AJ3 regelmatig te gast is bij anderen en zelf Road to Glory speelt, blijft SBSD het kroonjuweel van de FC 27-community op YouTube.

07 Bateson 87 – De koning van de pack openings

Bateson draait als veteraan al jaren mee in de FIFA- en FC-scene en heeft een enorm archief opgebouwd met player reviews, RTG-series en tips en tricks. Maar laten we eerlijk zijn, hij staat eigenlijk maar om één ding écht bekend: hij is de koning van de pack openings.

Als je het heerlijk vindt om te zien hoe iemand duizenden euro's aan packs uitgeeft, de allerbeste spelers vrijspeelt en dingen in de game doet waar je zelf alleen maar van kunt dromen, dan is hij de persoon die je moet volgen.

08 Redlac – Must-watch video's over hoe de pro's spelen

Redlac is nog zo'n RBLZ-speler die oprecht nuttige content maakt voor FC 27-spelers. Hoewel hij geen dagelijkse video's uitbrengt zoals Bateson en andere streamers, zijn zijn video's absolute must-watches wanneer ze online komen. Om FC 27 goed te beginnen, moet je zeker zijn video over de beste instellingen checken. Die helpt je om de besturing simpeler te maken, de game soepel te laten draaien, de juiste camera te kiezen en helpt je beter te worden in het spel.

09 Nepenthez – Dagelijkse analyses van de nieuwste FC-content

Nepenthez brengt twee dingen naar de wereld van FC 27. Ten eerste neemt hij de game van EA Sports op een serieuzere, analytische manier onder de loep. Hij laat je nadenken over hoe je de tijd die je in de game steekt zo goed mogelijk kunt benutten en geeft een kritische blik op de huidige staat van de game.

Daarnaast is zijn kanaal dé plek om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Elke dag rond 19.00 uur (Nederlandse tijd) brengt hij een video uit waarin hij alles bespreekt wat er die avond aan de game is toegevoegd. Zijn de nieuwe SBC's en Evolutions de moeite waard? Kun je vette nieuwe spelers vrijspelen via de Objectives? Hij doet al het voorwerk voor je door de constante stroom aan nieuwe content kritisch te bekijken. Als je tijd voor FC 27 kostbaar en beperkt is, is Nepenthez de allerbeste creator om te volgen.

10 ZwebackHD – Unieke humor en voor ieder wat wils

Zweback heeft voor elke kijker wel iets te bieden. Zijn content draait voornamelijk om Ultimate Team-streams en een langlopende RTG, maar zijn persoonlijkheid zorgt ervoor dat het compleet anders is dan de rest op social media.

Hij is ontzettend goed in de game, dus is hij perfect voor tips om beter te worden in FC 27, maar hij heeft ook een heel eigenzinnig karakter. Zijn Road to Glory-video's zitten vol met gekke humor, memes en de meest unieke celebrations. Daarnaast focust hij zich op wat hij zelf leuk vindt aan voetbal. In plaats van zijn teams vol te proppen met meta-spelers zoals Claudia Pina, gebruikt hij altijd relatief onbekende spelers die hij in het echt waardeert. Zijn liefde voor Bayern München, en in mindere mate clubs als Arsenal, staat voorop in zijn content. Dit zorgt ervoor dat zijn video's echt opvallen tussen alle andere RTG-series op het web.

11 TheFutAccountant – FUT-trading uitgelegd

De afgelopen jaren is trading een groot onderdeel geworden van Ultimate Team. Omdat coins lastiger te krijgen zijn dan in de tijd van FIFA, moet je slim met de markt omgaan om je coin-saldo te verhogen. Er zijn trading-experts op social media en Discord-servers waar je voor kunt betalen, maar TheFutAccountant is een geweldige creator om te volgen als je meer over de markt wilt leren.

Hoewel hij ook video's maakt over nieuwe SBC's en interessante packs, zijn het vooral zijn markt-updates over actuele trends die oprecht onmisbaar zijn. Voor nog meer diepgaande tips kun je terecht bij zijn streams op Twitch en YouTube. Door de economie van FC 27 Ultimate Team beter te begrijpen, verdien je veel meer coins en bouw je uiteindelijk een sterker team.

Er zijn genoeg FC 27-creators om te bekijken op YouTube, Twitch, TikTok en andere social media-platforms. Als je jouw favorieten vindt, heb je voor jaren aan geweldige content om naar te kijken. Naast deze internationale namen hebben we op eigen bodem natuurlijk ook YouTubers die onmisbare content maken. Een aanrader is:

12 Dani Visser - Van pro naar creator

Dani Visser is een Nederlandse creator en voormalig eDivisie-kampioen. Wat begon met urenlang FIFA spelen op zijn slaapkamer in Emmeloord, leidde afgelopen zomer zelfs tot het maken van content voor de KNVB achter de schermen bij het WK in Noord-Amerika.

Dankzij zijn verleden als pro weet hij als geen ander hoe de game écht in elkaar zit. Zijn kanalen staan vol met FC 27 Ultimate Team-content, waarbij hij verschillende uitdagingen aangaat zoals spelen op het account van een abonnee – afwisselt met verschillende juist tactische tutorials. Daarnaast draait zijn content niet alleen om zijn eigen succes, maar ligt zijn focus op het laten groeien van de EA FC-community.

Over de auteur Wie is Tom Hopkins? Tom is schrijver en redacteur met meer dan tien jaar ervaring in zowel de gaming- als sportwereld. Hij was hoofdredacteur bij verschillende websites en gaf leiding aan de teams van Gfinity en Twinfinite. Hij is een expert in alles wat te maken heeft met Formule 1, voetbal, EA Sports FC en meer.