Max Verstappen kroonde zich na een ongelooflijk seizoen tot Formule 1-wereldkampioen 2021 en zette zich daarmee op de lijst van onvergetelijke legendes in de motorsport. Maar wie zijn nu - naast onze Max - de meest succesvolle F1-coureurs aller tijden ? Voor de top 10 hieronder baseerden we ons op de verhouding tussen het aantal gereden en gewonnen races, uitgedrukt in procenten. Het resultaat zou je nog kunnen verbazen...

01 10. Alain Prost – 25,25 %

"De Professor" Alain Prost is een van de beste F1-coureurs aller tijden © Getty Images / Red Bull Content Pool

"De Professor" was een van de grootste F1-coureurs van de jaren 1980 en 1990 en heeft die reputatie vooral te danken aan zijn memorabele strijd met Ayrton Senna. Alain Prost was tussen 1980 en 1991 actief in de Formule 1 en nam toen een korte pauze om in 1993 opnieuw in actie te komen. In 1997 nam hij het Franse raceteam Ligier over en doopte het om tot Prost Grand Prix, het team waarmee hij tot 2001 deelnam aan het wereldkampioenschap.

Prost reed 202 Formule 1-wedstrijden en behaalde 51 overwinningen. Tijdens zijn carrière werd hij vier keer tot F1-wereldkampioen gekroond (in 1985, 1986, 1989 en 1993).

02 9. Ayrton Senna – 25,46 %

Ayrton Senna © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Ayrton Senna is een van de grootste namen in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen (1988, 1990 en 1991) reed 161 wedstrijden en won er 41. Zijn carrière kwam helaas veel te vroeg tot een einde door zijn tragische dood in 1994.

03 8. Jackie Stewart – 27,00 %

Sir Jackie Stewart, de F1-legende uit Schotland © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sir Jackie Stewart was tussen 1965 en 1973 actief in de Formule 1 en nam aan precies 100 races deel. Hij won er 27. En zelfs na het einde van zijn carrière als coureur bleef Stewart de Formule 1 trouw. In 1997 richtte hij zijn eigen raceteam op, dat later aan Jaguar werd verkocht. In 2005 is uit het Jaguar-team dan Red Bull Racing voortgekomen.

04 7. Michael Schumacher – 29,55 %

Michael Schumacher en Sebastian Vettel © Getty Images / Red Bull Content Pool

Michael Schumacher was de meest dominante Formule 1-coureur van de jaren 1990 en 2000 en behaalde verschillende records. Met zeven wereldtitels voor Benetton (1994 en 1995) en Ferrari (tussen 2000 en 2004) zal MSC voor altijd een plek hebben in de geschiedenisboeken van de Formule 1. Toch staat Schumacher in deze lijst maar op de 7e plaats. Hij reed 308 keer uit en won 91 races.

05 6. Sebastian Vettel – 32,50 %

Vettel tijdens de Formule 1-wintertest in Barcelona © Getty Images

Wat moet er nog meer gezegd worden over de jonge Duitser? Hij heeft op 26-jarige leeftijd vier wereldkampioenschappen op rij gewonnen voor Red Bull en is de houder van talloze andere records in de sport. Vettel won 39 van de 120 races en heeft nog genoeg tijd over in zijn carrière om die toch al indrukwekkende statistieken nog verder te verbeteren.

06 5. Bill Vukovich en Lee Wallard – 33,33 %

Bill Vukovich tijdens Indianapolis 500 in 1952 © IMS

De twee Amerikanen Bill Vukovich en Lee Wallard delen de 5e plaats in onze lijst, want beiden wisten een derde van de wedstrijden waaraan ze deelnamen in de jaren 50 te winnen. Belangrijk om te weten is dat zij wel veel minder vaak uitreden dan de andere coureurs in onze lijst. Zo stond Vukovic zes keer aan de start van een F1-race en won hij er twee. Wallard reed maar drie keer een Grand Prix en won er één.

07 4. Jim Clark – 34,25 %

Jim Clark reed voor Lotus © Lotus

De Schot James Clark was actief in de Formule 1 tussen 1960 en 1968. In 1963 en 1965 werd hij tot wereldkampioen gekroond in Lotus. In totaal heeft Clark 73 keer meegedaan en 25 races gewonnen, goed voor een vierde plaats in onze lijst. Hij stierf op 32-jarige leeftijd in een tragisch ongeval tijdens de F1 Grand Prix van Hockenheim.

08 3. Lewis Hamilton – 35,76 %

Lewis Hamilton en Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton betrad het podium van de topklasse in 2007 en evenaarde in 2020 het record van Michael Schumacher door voor de zevende keer tot wereldkampioen Formule 1 te worden gekroond.

Ook in het seizoen 2021 was Hamilton lange tijd in de running voor de titel van wereldkampioen, voordat onze Max Verstappen in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen de beslissende voorsprong nam. Hamilton startte 288 GP's in de Formule 1 en won een ongelooflijke 103 races. Hij eindigde 182 keer op het podium.

09 2. Alberto Ascari – 39,39 %

Alberto Ascari © Ferrari

De tweevoudig wereldkampioen uit Italië was een van de grootste F1-sterren van de jaren 1950 en reed voor Ferrari, Maserati en Lancia. Ascari won 13 van zijn 33 races. Hij is trouwens een van de slechts twee F1-wereldkampioenen uit Italië, samen met Giuseppe Farina. En de enige Italiaan die het wereldkampioenschap voor Ferrari won.

10 1. Juan-Manuel Fangio – 46,15 %

Juan-Manuel Fangio © Mercedes

Dit is 'em! "El Maestro", zoals de Argentijn werd genoemd, is de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden. Niet alleen kroonde Fangio zich vijf keer tot wereldkampioen voor vier verschillende teams. In elk seizoen waarin hij deelnam aan elke race, eindigde hij ook altijd op de eerseweede plaats of als winnaar! Juan Manuel Fangio nam 52 keer deel aan de Formule 1, won 24 races en eindigde 35 keer op het podium. Wow!