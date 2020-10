Dit zijn de beste keepers in FIFA 21

Binnen FIFA 21 Ultimate is de positie van de keeper vaak de laatste positie die geüpgraded wordt. Toch is de keeper geen positie die onderschat moet worden. Het verschil tussen een top keeper of een redelijke keeper op doel is enorm.

Als je zo min mogelijk doelpunten tegen wilt hebben, is juist de keeper een van de belangrijkste onderdelen. Het is de laatste linie in jouw defensie. Kies daarom een van de onderstaande keepers om zoveel mogelijk ballen uit jouw doel te houden.

Jan Oblak

Jan Oblak FIFA 21 © EA

Een goed voorbeeld om er gelijk bij te pakken dat een keeper wel degelijk een belangrijke rol speelt in het elftal is Jan Oblak bij Atlético Madrid. Ondanks veel wisselingen in de verdediging blijft de verdediging van Atlético solide met Jan Oblak als belangrijkste schakel .

Marc-André Ter Stegen

Marc-André ter Stegen in FIFA 21 © EA

Marc-André Ter Stegen was in FIFA 20 de beste keeper van de game. In FIFA 21 is Ter Stegen ook een keeper waar je op kan bouwen. Met zijn katachtige reflexen hoef je niet raar op te kijken als hij geweldige, misschien wel soms onmogelijke ballen uit het doel houdt.

Alisson

Alisson in FIFA © EA Sports

Alisson was juist daarentegen een van de keepers die erg tegen viel binnen FIFA 20. Ondanks dat zijn kaartjes een erg hoge rating hadden. In FIFA 21 verwachten wij dat dit niet het geval gaat zijn. Hij heeft niettemin uitmuntende statistieken om een keeper van wereldklasse te zijn. Net als in het echte voetbal.

Manuel Neuer

Manuel Neuer © EA

Manuel Neuer won met Bayern München afgelopen seizoen letterlijk alles. Na een moeizame periode lijkt Neuer weer helemaal de oude te zijn. Hij maakte weer fantastische reddingen zoals we hem kennen. Heb je een Bundesliga verdediging, dan mag Neuer zeker niet ontbreken.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois © EA