Hossen in je huiskamer met deze livestreams

Red Bull helpt je deze winter door met positive vibes. Total loss met je huisgenoten, opnieuw tot leven komen met je zusje of in je eentje voor een power hour gaan? Check de volgende livestreams om het thuis gezellig te houden.

Red Bull helpt je deze winter door met positive vibes. Total loss met je huisgenoten, opnieuw tot leven komen met je zusje of in je eentje voor een power hour gaan? Check de volgende livestreams om het thuis gezellig te houden.

Red Bull helpt je deze winter door met positive vibes. Total loss met je huisgenoten, opnieuw tot leven komen met je zusje of in je eentje voor een power hour gaan? Check de volgende livestreams om het thuis gezellig te houden.

Total Loss gaan

Total Loss zou in 2020 haar entree maken als eendaags feestmuziek festival. Net zoals (bijna) alles kon dit feestje niet doorgaan. Om mensen toch los te laten gaan, werd de eerste Total Loss online gehouden. Maar liefst 600.000 kijkers stonden op feestmuziek te dansen achter het scherm. Vanwege dit succes komt Total Loss met iets leuks; in 2021 kun je elke twee weken een Total Loss Weekendmix checken op hun

komen 25 verschillende artiesten, waaronder Snollebollekes, je woonkamer op z'n kop zetten. Dit is een goed alternatief voor de carnavalsgangers die nu genoodzaakt in kostuum vanachter een scherm feesten!

FeelALiveStream

FeelALiveStream geeft je het clubgevoel weer helemaal terug. Deze livestream is een initiatief van Lorre (studentendiscotheek in Delft), Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, TU Delft en vijf andere studentendiscotheken. Ze hebben de handen ineen geslagen om studenten toch een feestje te bezorgen in deze gekke tijd. Om het studentenstad gevoel hierin ook terug te brengen, wordt de livestream uitgezonden vanaf zes iconische plekken in de zes studentensteden: Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam, Delft en Utrecht.

FeelALiveStream geeft je het clubgevoel weer helemaal terug. Deze livestream is een initiatief van Lorre (studentendiscotheek in Delft), Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, TU Delft en vijf andere studentendiscotheken. Ze hebben de handen ineen geslagen om studenten toch een feestje te bezorgen in deze gekke tijd. Om het studentenstad gevoel hierin ook terug te brengen, wordt de livestream uitgezonden vanaf zes iconische plekken in de zes studentensteden: Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam, Delft en Utrecht.

FeelALiveStream geeft je het clubgevoel weer helemaal terug. Deze livestream is een initiatief van Lorre (studentendiscotheek in Delft), Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, TU Delft en vijf andere studentendiscotheken. Ze hebben de handen ineen geslagen om studenten toch een feestje te bezorgen in deze gekke tijd. Om het studentenstad gevoel hierin ook terug te brengen, wordt de livestream uitgezonden vanaf zes iconische plekken in de zes studentensteden: Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam, Delft en Utrecht.

Power Hour