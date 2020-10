Dit zijn de beste middenvelders in FIFA 21

Middenvelders spelen een cruciale rol in ieder team. Van het helpen in de verdediging tot het aanvallen. Alles om het spel zo goed mogelijk te dicteren. In de keuze van je middenveld kan je echt alle kanten op.

De defensief ingestelde middenvelders domineren in FIFA 21 de lijst van beste middenvelders. Dit komt mooi uit, want deze spelers lijken een nog grotere rol te gaan spelen in het nieuwste FIFA-spel. Vergeet daarom niet een paar van deze toppers op je middenveld te zetten.

Kevin de Bruyne

Kevin De Bruyne op het middenveld © EA Sports

Kevin de Bruyne is met afstand de beste middenvelder in FIFA 21. Terecht, gezien zijn PFA speler van het jaar nominatie. De Bruyne is de beste passer in FIFA 21 met ook nog een lekker schot. Met zijn allround statistieken kan hij in principe op elke plaats in het middenveld zijn meerwaarde tonen. Door het vernieuwde positioning personality moet de Bruyne nog beter aanvoelen.

Casemiro

De tackle van Casemiro gaat je enorm helpen in FIFA 21 © EA Sports

De beste verdedigende middenvelder in FIFA 21 is Casemiro. Naast natuurlijk uitstekende verdedigende statistieken blinkt hij ook nog eens uit in fysiek opzicht. Hij kan wel wat traag en lomp aanvoelen. Ben je op zoek naar een verdedigend blok dan is Casemiro zeker het overwegen waard.

Joshua Kimmich

Joshua Kimmich in FIFA 21 © EA Sports

Joshua Kimmich is bij Bayern München op meerdere plaatsen inzetbaar. Dit is terug te zien in de statistieken van zijn FIFA 21 kaartje. Vooral zijn passing en dribbling statistieken zijn erg lekker. Kimmich lijkt vooral een verdedigende middenvelder, maar onderschat zijn aanvallende werklust niet.

Hij heeft namelijk een laag verdedigend en hoog werktempo. Speel je hem als verdedigende middenvelder, kijk dan niet raar op als hij de drang heeft naar voren.

Toni Kroos

Toni Kroos, FIFA 21 © EA

Als je denkt aan Toni Kroos, dan denk je altijd aan hoe hij het spel verdeelt met zijn geweldige passes . Helaas is Toni Kroos al een aantal jaren niet een speler die in FIFA 21 het verschil maakt. Hij mist daarvoor flink wat snelheid om bijvoorbeeld ook verdedigend goed zijn steentje bij te dragen.

N’Golo Kanté

N'Golo Kante © EA Sports