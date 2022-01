Februari in Zuid-Amerika kan maar één ding betekenen voor mountainbikefans en dat is stedelijke downhill-actie in smalle stadsstraten over het hele continent. De nieuwe speler in dit soort wedstrijden is

in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. De race ging daar van start in 2020. De editie van 2022 wordt de derde editie. Deelnemers aan Red Bull Monserrate Cerro Abajo moeten een parcours afdalen dat ongeveer 2,4 km lang is en begint op de berg Cerro Monserrate, die een hoogte van 3.152 meter heeft.