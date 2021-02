Racegames zijn er in allerlei soorten en maten . Er zijn ultra-realistische simracing games zoals F1 2020, waarbij een minuscuul foutje al betekent dat je het kan schudden. Aan de andere kant van het spectrum heb je het chaotische Mario Kart, waar de Koopa Troopa schildjes je om de oren vliegen en je met wat geluk zo voorbij de competitie kan vliegen.

Inmiddels zijn er zoveel racegames op de markt dat keuzestress op de loer ligt. Ga je voor een simpel racespel, of schaf je een serieuze simracegame aan samen met een stuurtje en pedalen ? Wij zetten de vijf beste racegames voor je op een rijtje.

F1 2020

F1 2020 © Codemasters

We beginnen deze lijst met F1 2020, het twaalfde Formule 1-spel van game ontwikkelaar Codemasters. De nieuwste toevoeging aan de serie heeft veel in huis. Zo kan je jouw eigen F1 team aanmaken en beheren en moet je meer doen dan alleen een kleur kiezen voor je auto.

Je moet bijvoorbeeld je eigen F2 coureur als teammaat kiezen en kom je voor de nodige financiële beslissingen te staan. Het spel voelt daardoor realistisch aan en bovendien kan je in dit spel wel op het circuit van Zandvoort racen met Max Verstappen.

Heb je ook vrienden of familie die tijdens het kijken van Formule 1 beweren dat zij het beter zouden kunnen? Zet het spel aan en kijk of ze hun beloftes ook waar kunnen maken. Dit spel werkt natuurlijk het beste als je een echte racestoel thuis hebt zoals een Playseat®

Platform: PlayStation 4, Xbox One, PC

Trackmania

Trackmania © Ubisoft

De tweede racegame op onze lijst is Trackmania 2020. Hoe complex de controls van F1 2020 zijn, zo simpel zijn die bij Trackmania. Je hoeft alleen maar de pijltjestoetsen te gebruiken, maar denk maar niet dat dit betekent dat het spel gemakkelijk is.

In Trackmania is het de bedoeling om de verschillende tracks zo snel mogelijk uit te rijden om zo een plekje op de leaderboards te bemachtigen. Hierdoor is Trackmania een van de meest competitieve racegames ooit. Coureurs pompen honderden uren in het spel om twee duizendste seconde af te snoepen van de toptijd. Dit spel is makkelijk om te leren, maar de skill ceiling is gigantisch hoog.

Platform : PC

Burnout 3: Takedown

Burnout 3: Takedown © Criterion Games

Niet elke racegame gaat om het behalen van de snelste tijd. Bij Burnout 3: Takedown moet je juist zoveel mogelijk ravage aanrichten . De speler wordt aangemoedigd om tijdens ‘normale’ races zoveel mogelijk tegenstanders uit te schakelen door middel van een takedown. Hiermee krijg je meer snelheid en iedereen weet, sneller is beter.

Maar het beste onderdeel van Burnout 3 is de Crash game modus waarin de speler zoveel mogelijk schade moet veroorzaken door met een hoge snelheid op het verkeer in te rijden. Onderweg kan je verschillende power ups verzamelen zoals een cash vermenigvuldiger of een dikke explosie. Als genoeg voertuigen gesloopt zijn, kan je uiteraard ook jouw eigen auto opblazen. Dit spel is gemaakt voor de echte brokkenpiloten .

Platform : PC

DiRT Rally 2.0

Dirt 2.0 © Codemasters

Bij de vierde game in onze lijst crash je waarschijnlijk ook continu crashen, maar deze keer omdat het spel zelf bizar moeilijk is. DiRT Rally 2.0 is de ergste nachtmerrie voor een casual speler. Het is niet zomaar een gevalletje gaspedaal indrukken en hopen op het beste. Je krijgt continu zogenaamde pacenotes van jouw navigator te horen waarin je zelf informatie uit moet halen over de benodigde snelheid en hoe het terrein eruit ziet. Dit spel vereist jouw volledige focus.

Om het nog erger te maken, heeft DiRT Rally 2.0 ook een functie genaamd surface degradation. Dit betekent dat het terrein anders reageert als een ander voertuig daar al heeft gereden. Als je goed bent in DiRT Rally 2.0 mag je dat best op je cv zetten.

Platform : PlayStation 4, Xbox One, PC

Mario Kart

Mario Kart Live Home Circuit © Nintendo

Mario Kart mag natuurlijk niet ontbreken op een lijst van de beste racegames. Deze fantastische raceserie gaat al ruim 25 jaar mee en is misschien wel de meest toegankelijke racegame ooit. Van de jongste kinderen tot de oudste oma’s, iedereen is wel eens over de rand gevallen in Rainbow Road. Wat Mario Kart zo speciaal maakt, is dat elke nieuwe versie nieuwe dingen toevoegt maar nog steeds hetzelfde voelt, of je nou Mario Kart 64 speelt of de nieuwste versie op de Nintendo Switch.

Vorig jaar is er wel een compleet andere versie van de serie uitgekomen met Mario Kart Live: Home Circuit waarin je in jouw eigen huis kan racen door middel van een raceauto met een camera erop. Dus als je altijd al een VR game hebt willen spelen waarbij je in de keuken of de woonkamer racet, dan weet je waar je moet zijn.